Mostre, spettacoli e degustazioni: ecco gli eventi in programma per decidere cosa fare a Milano in questo piovoso weekend di Ottobre

Quando si parla di cose da fare nel weekend, Milano è in prima posizione per iniziative e varietà di proposte.

Ottobre, poi, è uno dei mesi più ricchi di appuntamenti, specie per gli amanti delle mostre e dell'enogastronomia e questo fine settimana non è da meno.

Dal salato al dolce, senza dimenticare lo street food e le birre artigianali.

E poi: spettacoli, sport ed eventi speciali.

Ecco tutto quello che proprio non potete perdere.

(Continua sotto la foto)

Guggenheim La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso

Ha inaugurato mercoledì 16 la mostra a Palazzo Reale che ospita circa 50 capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e membri delle avanguardie dei primi del Novecento.

Fino all'1 marzo 2020 si potranno ammirare le opere di Cézanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet, Renoir, Van Gogh e Picasso.

L'esposizione racconta la collezione che negli anni Heinrich Thannhauser con il figlio Justin e la seconda moglie Hilde costruirono per poi donarla, nel 1963, alla Fondazione Solomon R. Guggenheim, che da allora la espone in modo permanente in una sezione del grande museo di New York.

Yoga Festival

Da venerdì 18 a domenica 20 il Palazzo del ghiaccio ospita la manifestazione dedicata a tutti gli amanti della disciplina olistica per antonomasia.

Giunta alla 14esima edizione la tre giorni prevede la partecipazione di grandi maestri italiani e internazionali, workshop, eventi aperti a tutti e incontri.

Tema di quest'anno: la liberazione, intesa come il lasciar andare, lo scrollarsi di dosso tutti i condizionamenti che secondo la filosofia indiana sono alla base dell'infelicità umana.

Fiera nazionale del tartufo

Fino al 20 ottobre in Piazza Città di Lombardia si terrà la prima edizione dell'evento dedicato a uno dei tesori dei nostri boschi.

I riflettori saranno puntati sui produttori, che avranno la possibilità di esporre e vendere presso i loro stand le proprie specialità a base di tartufo, dalla pasta alle creme, dai formaggi ai salumi.

Inoltre sarà presente un’area food in cui sarà possibile assistere a cooking show per portare in fiera la cucina degli Chef e assaggiare i piatti creati utilizzando alcuni dei prodotti reperibili presso i vari stand, come ad esempio la bruschetta al tartufo, spaghetto classico al tartufo, risotto con crema di tartufo, tagliata di manzo con scaglie di nero con contorno di rucola, bocconcini di vitello al tartufo, erbe di campo all’aglietto.

Le fotografie di Rankin in mostra

La Galleria 29 Arts in Progress (in Via San Vittore, 13) ospita fino al 24 febbraio la mostra From Portrait to Fashion, dedicata ai lavori del celebre fotografo britannico Rankin.

Si tratta di un vero e proprio tour nell'archivio del fotografo, con l'obiettivo di dare visibilità non solo ai suoi lavori più iconici, ma anche alle opere più concettuali.

Tra i personaggi immortalati si potranno ammirare: Bjork, Sarah Holland, Mila Jovovich, Jude Law, Selma Blair, Laura Kay, Winnie Harlow e Kate Moss.

Birre artigianali all'Ippodromo

Anche quest’anno l’Ippodromo Snai San Siro di Milano si trasforma per un giorno in Birrodromo.

Domenica 20 ottobre, a partire dalle ore 12, ingresso gratuito all’impianto del galoppo di Piazzale dello Sport 6 per partecipare alla terza edizione della festa della birra artigianale.

Tra i vialetti della struttura saranno allestiti otto punti degustazione di selezionati birrifici artigianali che offriranno ai visitatori la possibilità di assaporare, consumare e acquistare le migliori specialità di loro produzione.

Inoltre saranno presenti diversi food truck per riempire anche la pancia di specialità da ogni parte d'Italia.

Training Experience al parco

Gli amanti del fitness e della tecnologia potranno ritrovarsi questo e il prossimo weekend al Parco Sempione per una sessione di allenamento speciale e gratuita.

È l'iniziativa lanciata da Huawei e Virgin Active per consentire di provare le nuove modalità di allenamento e le funzioni del wearable Huawei Watch GT2.

Durante le lezioni di Functional Training e Punch Focus, due diverse discipline ad alta intensità, lo smartwatch monitorerà l’allenamento fornendo i risultati dei movimenti in tempo reale, rilevando il battito cardiaco, calcolando le calorie bruciate e la durata dell’attività, fornirà in pratica i dati necessari a comprendere l’efficacia del movimento con autonomia.

Per partecipare sarà sufficiente prenotare la propria sessione di training dall’app MyVirginActive.

I migliori panettoni d'Italia

Torna anche quest'anno il temporary store dedicato al dolce simbolo della tradizione milanese.

Fino al 3 novembre, in corso Garibaldi 42, si potranno assaggiare e acquistare 25 declinazioni di panettone firmate dai migliori artigiani dolciari e selezionate direttamente da Iginio Massari.

Ogni settimana, poi, si terranno degli eventi a tema, con personalità del mondo della pasticceria, degustazioni e un evento charity con LILT.

Notre Dame de Paris a Milano

Torna lo spettacolo che solo in Italia ha appassionato più di 4 milioni di spettatori. Solo nel 2016 ha toccato 43 città con 31 sold out e 283 repliche.

Ora il musical tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, con le musiche di Riccardo Cocciante, è pronto per far emozionare nuovamente i milanesi con le date al Teatro degli Arcimboldi.

Venerdì e sabato lo spettacolo si terrà alle 21, mentre la domenica alle 17.

Porte Aperte ATM

Torna l'appuntamento dell'Azienda dei Trasporti Milanesi con la città, alla scoperta delle innovazioni che sta mettendo in atto per essere protagonista di una rivoluzione green.

L’evento, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre, avrà luogo quest’anno al deposito bus ATM San Donato.

In primo piano, la presentazione dell’ambizioso piano Full Electric, che prevede entro il 2030 la conversione all’elettrico dell’intera flotta bus. Questo obiettivo permetterà di azzerare il consumo di gasolio e le emissioni di CO2 con importanti benefici in termini di riduzione dell’inquinamento e dell’impatto climatico.

In esposizione i nuovi bus a “impatto zero” con guide e dimostrazioni sul funzionamento, sulla manutenzione e la ricarica.

Accanto ai mezzi più innovativi, per gli appassionati, anche alcuni bus e filobus storici, tra cui il famoso Viberti.

Non mancheranno poi attività per bambini, allestimenti scenografici e videoproiezioni.

MiVeg



Torna anche quest'anno, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20, agli East End Studios il festival dedicato alla cultura vegana, che proporra menu interamente vegani per dimostrare come anche questa scelta alimentare non sia priva di gusto.

Un weekend fitto di conferenze, workshop, corsi di cucina, dibattiti, proiezioni, spettacoli e attività per bambini.

Presenti oltre 70 stand di aziende vegan e cruelty free e di associazioni che si occupano di diritti degli animali, nel tentativo di dare una panoramica completa di questo stile di vita.

Tra le novità dell'edizione 2019 anche il Vegan Tattoo Circus, area del festival in cui ci si può far fare un tatuaggio a prezzi accessibili e a sostegno delle attività di Vitadacani Onlus.