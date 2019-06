Il weekend che precede il solstizio d'estate si prospetta rovente. E non solo per le temperature.

Saranno tante infatti le iniziative che scalderanno la città, con musica, sport, spettacoli ed eventi all'aria aperta.

Dalla possibilità di scoprire luoghi solitamente nascosti ai concerti, dai mercatini ai nuovi locali da provare, ecco tutti gli appuntamenti che dovreste segnare in agenda.

Run for the Oceans

Venerdì 14 giugno torna la corsa evento che mira a sensibilizzare sui rischi dell'inquinamento degli oceani organizzata da Adidas.

L’appuntamento non è competitivo – si può anche camminare – è aperto a tutti e vedrà la partecipazione di sportivi e volti noti come la ballerina Elena D’Amario, l’influencer Paola Turani e il pallavolista Ivan Zaytsev, che correranno lungo un percorso di un km all’interno del complesso CityLife.

L'appuntamento si inserisce all'interno del programma di eventi che dall'8 al 16 giugno puntano a raccogliere un milione e mezzo di dollari.

Per ciascun chilometro di corsa effettuato in quest'arco di tempo e misurato con l'app Runtastic, infatti, Adidas contribuirà con un dollaro ai programmi di formazione ed educazione contro l'inquinamento marino da rifiuti plastici.









Museum of the Moon

Nuotare a due passi dalla luna, che enorme e sospesa sovrasta lo specchio d’acqua.

È il progetto itinerante ideato dall’artista britannico Luke Jerramche che per l’occasione esporrà la sua opera presso la piscina Cozzi.

Sarà possibile nuotare sotto la luna sia di giorno che durante le due notti bianche del 15 e 22 giugno.

Aperti per voi

Dal 15 al 23 giugno Toring Club Italiano e i suoi volontari apriranno eccezionalmente alcuni luoghi iconici della città e proporranno concerti ed eventi speciali gratuiti.

Le città coinvolte nelle aperture prolungate sono: Bologna, Brescia, Brindisi, Cesano Maderno, Cremona, Mantova, Massa, Milano, Napoli, Oristano, Salerno, Siena e Udine.

A Milano Palazzo Litta apre il suo cortile per un incontro teatralizzatoche racconta l'intenso rapporto tra le donne e la Luna mentre l'Orto Botanico di Città Studi propone un'apertura prolungata fino alle 21 con un programma di attività per il solstizio d'estate.





Pomeriggi alle Stelline

Tornano i pomeriggi musicali in versione estiva. Sette concerti il sabato alle 18 e 3 la domenica alle 11.

Un'occasione unica per ascoltare la musica en plein air in uno dei giardini più belli della città, all'ombra della secolare magnolia del chiostro della Fondazione Stelline.

Dal 16 giugno al 3 agosto.





Fiera del disco

Il 15 e 16 giugno torna la fiera dedicata agli appassionati di musica e cinema, giunta quest'anno alla sua terza edizione.

Appuntamento al Carroponte con oltre 50 espositori di vinili, cd, dvd, BluRay, libri, monografie e gadget.

Come sempre ci sarà anche un'area ristoro, con banchetti di street food e birra.

Ingresso gratuito.

Mamacita Festival

Una giornata di musica e festa. È quella in programma per venerdì 14 all'Ippodromo di San Siro.

Protagonisti della serata Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e J. Balvin, che animeranno il pubblico con i loro brani e le loro esibizioni dal vivo, tra rap, trap, pop e reaggaeton.













Musica alla Fondazione Prada

Torna il programma di eventi musicali I want to like you but I find it difficult, a cura di Craig Richards, nella sede milanese della Fondazione Prada.

Il progetto è concepito come una serie di tre appuntamenti, il primo dei quali si è tenuto il 16 maggio, mentre il prossimo è in programma venerdì 14, dalle 19 a mezzanotte, negli spazi esterni del polo museale.

L'iniziativa rappresenta un tentativo di esplorare una pluralità di generi e linguaggi musicali ospitando artisti internazionali come Andrea Belfi, Biosphere, Colleen, Floating Points, Helena Hauff, Maarja Nuut & Ruum, object blue, Pole, Ben UFO e Craig Richards.





Lusiroeula 2019

Anche quest'anno torna la passeggiata serale al Parco delle Cave per ammirare le lucciole nel periodo per loro di maggiore splendore, quello dell'accoppiamento.

Dieci passeggiate notturne alla scoperta di questi meravigliosi insetti in cinque serate al sabato con partenza e arrivo in Cascina Linterno.

Dalle 20 e 45 alle 21 e 45, in attesa del buio, verrà predisposta la "pre Lusiroeula" con presentazione di libri, poesie e brevi momenti artistici.





Locali da provare

Ha inaugurato solo da qualche mese, ma si candida di diritto a essere uno dei locali di culto della città.

Parliamo di IT, il ristorante firmato da Alessio Matrone con la supervisione dello chef Gennaro Esposito.

Un locale elegante nel suo essere minimal, nel cuore di Brera (in via Fiori Chiari), in cui trascorrere qualsiasi momento della giornata, dal pranzo all'aperitivo, fino alla cena e al dopocena, grazie al lounge bar, al ristorante e alla sala per gli eventi al piano sottostante.

Consigliato soprattutto a pranzo, grazie al menu business lunch adatto a tutte le tasche e per chiunque voglia fuggire al caldo afoso e alla frenesia cittadina.