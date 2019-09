Concerti, mercatini, eventi sportivi e enogastronomici: ecco tutto quello che c'è da sapere per decidere cosa fare a Milano (e dintorni) nel weekend

Ok, è l'ultimo weekend d'estate, ma fuori di casa c'è un'intera città che non si ferma mai e che è pronta a coccolarvi con ogni tipo di evento.

Da quelli sportivi a quelli enogastronomici, da quelli musicali a quelli per bambini e famiglie.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma questo fine settimana a Milano.

(Continua sotto la foto)

Concerti

Dopo un anno ricco di successi, in cui hanno collezionato 66 date sold out e oltre 135.000 presenze, conquistando 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro, i Måneskin tornano nella loro dimensione più naturale, quella del live.

Il loro tour Il ballo della vita si chiude dopo un'estate di successi al Carroponte sabato 14 settembre alle 21. I biglietti sono ancora disponibili.

In Triennale, invece, si terrà Il mio canto libero, concerto legato alla manifestazione Il tempo delle donne, che vedrà alternarsi sul palco Thegiornalisti, Annalisa, Ex-Otago, Willie Peyote e Dardust.

Appuntamento alle 21, ingresso libero fino a esaurimento posti.

Uniqlo (finalmente) apre in Italia

Venerdì 13 settembre inaugura il primo negozio Uniqlo in Italia, uno spazio su tre piani in Piazza Cordusio in cui trovare la linea LifeWear per uomo, donna e bambino.

La giornata di apertura sarà celebrata con l'esibizione dei tradizionali percussionisti giapponesi di Taiko.

Inoltre presso lo store saranno distribuiti omaggi fino a esaurimento scorte e promozioni speciali di cui si potrà usufruire fino al 29 settembre.

Disney Junior Weekend

Sabato 14 e domenica 15 settembre la Torneria Tortona ospita una due giorni di giochi, divertimento e sorprese dedicate al mondo Disney.

Gli ospiti potranno sbizzarrirsi tra laboratori, percorsi a ostacolo, classi di ballo e attività ispirate a Topolino e agli altri personaggi del mondo Disney Junior.

L'evento è gratuito e aperto a tutti i bambini. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito dell'evento.

Tempo di running

Sabato 14 settembre torna a Milano la The Color Run, la 5km non competitiva più colorata dell'anno, giunta all'ultima tappa del suo #LoveTour.

A ospitare la manifestazione, per il terzo anno consecutivo, sarà l'ex area Expo (oggi chiamata MIND - Milano Innovation District), che aprirà le porte alle 11 per iscrizioni e ritiro del race kit, mentre il Color Village darà il via allo spettacolo a partire dalle 13 con musica e divertimento.

La partenza della corsa è prevista per le 16,30

Domenica 15, invece, toccherà alla Salomon Running animare la città con quattro possibili gare tra cui scegliere: la Allianz Top Cup da 25 km che partirà alle 9; la Allianz Fast Cup da 15 km con partenza alle 10; la CityLife Shopping District Smart Cup da 9,9 km aperta a tutti con start alle 10,10 e infine la Salomon Running Milano Relay, staffetta non competitiva da 25 km per squadre da 3 running.

Antiquariato in Brera

Domenica 15, come ogni terza domenica del mese, in Brera arriva il mercatino dell'antiquariato.

Quasi cento bancarelle tra via Fiori Chiari, via Madonnina e via Formentini in cui trovare oggetti d'epoca, ma anche modernariato, per tutte le tasche.

Dalle 9 alle 18,30.

Milano Green Forum

Fino a sabato 14 settembre il MiCo ospita la prima edizione della manifestazione dedicata all'ambiente attraverso dibattiti, innovazioni, mostre fotografiche e un’area tecnologica dedicata agli elementi che ci circondano.

Tra i temi toccati, l’economia circolare, il design, la valorizzazione delle nuove forme energetiche, il green job.

Tra gli eventi collaterali: Fuori Green, rassegna cinematografica disponibile presso l'Anteo CityLife.

Idroscalo Bike Day

In occasione di Milano Bike City, l’iniziativa che dal 14 al 22 settembre celebra la bicicletta in città con un programma di eventi dedicati alle due ruote, l’Idroscalo lancia l’Idroscalo Bike Day.

L’evento, che si terrà domenica 15 settembre, è promosso da Gruppo CAP per far scoprire, o riscoprire, le bellezze del mare dei milanesi nel modo migliore: con una biciclettata dedicata a famiglie, amici o sportivi.

Una pedalata all’aria aperta con un’ospite d’eccezione: Federica Fontana, showgirl e grande sportiva, che accompagnerà i partecipanti durante la giornata raccontando aneddoti personali legati al Parco e alla sua grande passione per le biciclette.

Per l’occasione inoltre sarà allestita anche una ciclofficina utile per fare piccole riparazioni e scoprire qualche trucchetto di urban bike survival.

L’appuntamento da segnare in agenda è alle ore 10:00, punto di incontro il Centro Ricerche Salazzurra di Gruppo CAP (ingresso Riviera Est), da dove partirà il tour.

Sfida a colpi di pancake

Una torre di venti pollici (ovvero mezzo metro) fatta di pancake farciti per un totale di oltre 2 kg di dolcezze offerta a chiunque riesca a mangiarla interamente e in autonomia entro 45 minuti.

È la sfida lanciata ai milanesi da Fancytoast. Per affrontare la spaventosa colonna di circa 40 pezzi, chiamata 20 Inches Pancake Challenge, ci si potrà prenotare ogni sabato a partire dal 14 settembre.

Chi riuscirà a divorare completamente la torre entro i limiti di tempo e senza aiuti, potrà uscire trionfalmente dal locale senza pagare.

In caso contrario, è previsto il pagamento dell’intera colonna.

Un pomeriggio a leggere in piscina

Complice la coda dell'estate, Rakuten Kobo ha stretto una partnership con l'Hotel Viu Milan (via Fioravanti 6, in piena China Town).

Sulla terrazza all'ottavo piano dell'hotel, dove si può passare la giornata facendo un bagno in piscina o prendendo un aperitivo con vista sull'intera città, ci sarà un Kobo Libra H20, il nuovissimo dispositivo ereader impermeabile, con già sette romanzi scaricati e pronti per la lettura, disponibile gratuitamente per la giornata.

L'iniziativa Reader in Residence inizia questo weekend e prosegue per un mese intero - in caso il tempo dovesse peggiorare nelle prossime settimane, Kobo Libra H20 si sposterà nella spa dell'albergo.

Shire Music Festival

Il 14 settembre Crema ospita l'evento giunto alla sua quinta edizione.

Un'edizione da ricordare, con una line up internazionale, due palchi e oltre 12 ore di musica non stop.

Il mainstage sarà interamente dedicato a edm, dance ed elettronica.

Fra i nomi in programma: Datweekaz, Brohug, Nextars, Oddprophet, Spag Heddy e Zonderling.



Il secondo stage sarà invece dedicato alla musica hip hop con Tedua, Jake La Furia e Tormento.



Orienteering in vigna

Durante il Festival di Franciacorta 2019, Mosnel, storica azienda vitivinicola situata a Camignone, propone, domenica 15 settembre, una prova di orientamento fra i suoi filari organizzata da MilleMonti.

I partecipanti, divisi in piccole squadre a misura di famiglia dovranno trovare una serie di obiettivi e infine il traguardo.

Alla squadra vincitrice sarà consegnata una bottiglia di Franciacorta DOCG.