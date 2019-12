Mercatini, mostre ed eventi gastronomici: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano in questo weekend di metà dicembre

Questo weekend di metà dicembre segna ufficialmente l'inizio alla corsa ai regali.

La città si riempie di mercatini e di occasioni di shopping, ma anche di luoghi magici per tutti gli amanti dell'atmosfera natalizia.

Ma non solo. Per tutti quelli che vogliono evadere da lucine e lustrini, non mancheranno altri tipi di iniziative, dalle mostre agli eventi gastronomici.

Ecco tutto quello che dovreste segnare in agenda.

(Continua sotto la foto)

Il Villaggio delle meraviglie

Torna anche quest'anno il parco natalizio in programma ai Giardini Indro Montanelli.

Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione animerà per tutte le feste grandi e piccini, con elfi, casette colorate e - immancabile - Babbo Natale.

L'ingresso è gratuito.

Gae Aulenti on ice

Tappa obbligata delle feste ormai da qualche anno è la pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore della Milano che si innalza verso l'alto.

Fino al 9 febbraio si potrà volteggiare in mezzo ai grattacieli tutti i giorni, dalle 10 alle 24 (nel weekend fino all'1).

Per tutto il periodo, inoltre, sarà possibile partecipare agli eventi organizzati per i bambini, ma anche gli spettacoli e i dj set.

La città dei robot

Arriva a Milano il primo show interattivo che permetterà alle persone di capire e toccare con mano le nuove tecnologie e il mondo della robotica.

Una mostra mercato della durata di quasi due mesi, fino al 9 febbraio al Bicocca Village, in cui sarà possibile comunicare, giocare e anche ballare con i 74 robot presenti e le diverse forme di intelligenza artificiale e tecnologie di ultima generazione presentate a Las Vegas, Berlino e Pechino.

Mercatini natalizi

Torna anche questa settimana il Flug Market, l'evento dedicato a creativi e artigiani.

Due giorni, sabato 14 e domenica 15, di spettacoli, musica e animazioni che faranno da contorno allo shopping nella cornice dei Bagni Misteriosi, dalle 10,30 alle 20,30.

Venerdì e sabato, dalle 12 alle 20, Bazaar Milano si appropria dello showroom Guffanti, trasformato per l'occasione in un salotto creativo.

Sarà possibile trovare una selezione di marchi Italiani indipendenti accuratamente selezionati con sconti dal 30% al 60%.

In ricordo della strage di Piazza Fontana

Quest'anno ricorre il 50esimo anniversario dall'esplosione nella Banca Nazionale dell'Agricoltura che causò la morte di 18 persone .

Per l'occasione al Teatro Carcano si terrà la mostra Vi.Te - Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo che raccoglie su pannelli foto, articoli di giornale, testimonianze e documenti su terrorismo e stragismo.

L'esposizione rimarrà visitabile nel foyer del teatro fino al 19 dicembre.

Happy Natale Happy Panettone

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Palazzo Bovara si celebra il dolce simbolo di Milano e del Natale.

Nel cortile dello storico palazzo una tensostruttura ospiterà eventi, assaggi e sfide tra pasticceri.

Dodici maestri, infatti, si sfideranno infatti per la migliore ricetta di fronte a una giuria composta da volti celebri come il trio Medusa, Anastasio, Alessandro Borghese e Victoria Cabello.

Franciacorta Bar

Ha inaugurato pochi giorni fa presso il concept store Slowear18 il primo bar su strada dedicato al Franciacorta. Il progetto intende proporre un nuovo approccio al retail esperenziale, in cui innovazione, abbigliamento e lifestyle si fondono.

Qui sarà possibile degustare e conoscere un ampio ventaglio di tipologie ed etichette di Franciacorta da provare dopo lo shopping in totale relax.

Dalle 19 alle 21.30 lo spazio si trasformerà anche in un mixology bar che offrirà una selezione di spirit e drink miscelati, affiancati da una cicchetteria gourmet in onore delle origini veneziane del brand.

La Festa del cioccolato

Domenica 15 dicembre a Pioltello arriva Cioccolandia, la manifestazione che intende celebrare il cioccolato in tutte le sue forme.

Eventi, laboratori, assaggi e persino lo spettacolo degli scultori renderanno omaggio al cacao e alle sue derivazioni.

L'evento sarà articolato in vari momenti e in diverse vie del paese, per una grande festa che durerà tutto il giorno, dalle 10 alle 18.

Consultare le stelle con l'astrologo Antonio Capitani nello store di Rue des Milles

Sabato 14 dicembre, dalle 16 alle 19 all’interno del Pop-up Store Rue des Mille di via Borgonuovo 1, l’astrologo Antonio Capitani, affiancato dall’influencer e appassionata di stelle, Giulia Gaudino, incontreranno il pubblico per raccontare, in modo ironico e personalizzato, l’oroscopo del 2020.



Quali saranno i segni favoriti del 2020? Chi avrà più fortuna in amore e chi nel lavoro?



Un pomeriggio all'insegna delle stelle per ricevere, gratuitamente, alcuni spunti sul prossimo futuro e scoprire, grazie allo studio del piano astrale, quali gioielli Rue des Mille si adattano di più ad ogni segno.