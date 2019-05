Rassegne, mostre, feste, degustazioni: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano nel primo weekend di Giugno

Il primo weekend di giugno quest'anno coincide con la Festa della Repubblica, che capita di domenica e non consente di fare nessun ponte che anticipi le vacanze.

Questo non significa però che a rimanere a Milano equivalga ad annoiarsi, anzi!

Con la bella stagione che sembra essersi finalmente decisa ad arrivare saranno tante le iniziative da vivere all'aria aperta e in compagnia.

Ecco tutte le proposte.

(Continua sotto la foto)

On Dance

La grande festa della danza ideata da Roberto Bolle, alla sua seconda edizione, e in corso fino a domenica 2 giugno torna ad accendere la città a ritmo di musica e movimento.

La manifestazione diffusa prevede una serie di appuntamenti in diversi luoghi.

Primo tra tutti il Teatro degli Arcimboldi dove il celebre ballerino si esibirà sia venerdì 31 che sabato 1 nello show Roberto Bolle and Friends.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito.

Al cinema con Almodóvar

Sabato 1 giugno presso il Cinema della Fondazione Prada sarà possibile assistere alla proiezione speciale di Dolor y Gloria, in competizione ufficiale al 72° Festival di Cannes, accanto al celebre regista.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per presentare la quinta serie di Soggettiva, la rassegna di film selezionati proprio da Pedro Almodóvar e composta da 8 pellicole spagnole dal 6 giugno al 26 luglio 2019.

Nuove aperture

In via Prina, tra Chinatown e corso Sempione ha aperto da poco Gu-Mi, locale piccolo, ma accogliente specializzato in delicatezze di pesce.

Il menu prevede un'ampia selezione di panini di mare, burritos e tartare, oltre a golosità a base di molluschi e crostacei.

Aperto a pranzo e cena, è il luogo ideale anche per l'aperitivo (propone addirittura sei tipologie di Spritz), da gustare con gamberi e spada.

Milano Wellness Weekend

Starbene e Mypersonaltrainer, con il patrocinio del Comune di Milano organizzano la manifestazione dedicata al fitness e al benessere, in programma dal 31 maggio al 2 giugno.

Tre giorni di iniziative gratuite, negli spazi della Fondazione Riccardo Catella, per promuovere stili di vita consapevoli e salutari.

Un percorso fatto di talk, consulenze mediche gratuite e lezioni di yoga.

Cinema Bianchini sui tetti

Dal 31 maggio al 30 ottobre torna il cinema su Highline Galleria.

L'iniziativa ideata dal Gruppo MilanoCard, per cinque mesi, ogni sera dalle ore 21.00 consentirà agli spettatori di vivere un’esperienza cinematografica con vista su Piazza Duomo, la Cupola, il Castello, Torre Velasca, i profili di City Life e lo skyline di Porta Nuova.

In questa edizione ai grandi film d’autore di Medusa Film si alterneranno grandi classici della storia del cinema.

Tra i titoli proposti La Leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore, Michael Clayton di Tony Gilroy , The Place di Paolo Genovese, Notorious di Alfred Hitchcock, Europa 51 di Roberto Rossellini, Il posto delle fragole di Ingmar Bergman, Il sospetto di Thomas Vinterberg e Voglio danzar con te di Mark Sandrich, oltre a tanti altri.

Qui il programma completo.

La nuova stagione del Carroponte

Con il primo weekend di bel tempo torna la nuova edizione del Carroponte, che vede al timone una gestione rinnovata affidata ad Hub Music Factory in collaborazione con Saten.

Per tutta l'estate si terranno concerti e party all'aperto. Tanti i nomi che si alterneranno sul palco, da Bastille a Loredana Bertè ai Marlene Kuntz.

Sabato l'inaugurazione e domanica Holi, il Festival dei colori con dj set.

Musei gratis

Domenica 2 giugno saranno tantissimi i musei aperti al pubblico gratuitamente, grazie all'iniziativa #IoVadoAlMuseo, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tra i luoghi aperti gratuitamente a Milano: il Museo del Cenacolo Vinciano, la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento, l’Acquario Civico, la Casa Museo Boschi, le Galleria d'Italia, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico.

Ma non solo, perché sempre domenica si terrà la XVI Giornata Europea dei Musei a cielo aperto, un'iniziativa gratuita del Comune di Milano e organizzata da Fondazione Milano.

Al Cimitero Monumentale l’architetto Mara Servetto accompagnerà i visitatori in un percorso dai Castiglioni a Joe Colombo e Gae Aulenti, raccontando in una passeggiata di 30/40 minuti i celebri designer milanesi.

Pigiama party Mates&Friends

Sabato 1 giugno Chupa Chups e i Mates organizzano una grande festa, rigorosamente in pigiama al Fabrique.

Un pomeriggio di giochi, sfide e divertimento dedicato alla Generazione Z.

Attività principale? Saltare su un mega lettone come sempre sognato da bambini.

Sandeman Summer Sundae

In vista della bella stagione, Sandeman presenta un nuovo modo di gustare il suo Porto: con il gelato.



In collaborazione con Dorelli Milano ha creato 5 ricette gourmet, dolci e salate, che sposano l’aroma di frutti rossi, prugna e fragola di Sandeman Fine Ruby o le note di vaniglia e frutti tropicali di Sandeman Fine White.

Nascono così i gusti alla Crema di Arachidi o alla Crema verde di capra in cera d’api, ma anche alla Crema Ribeira© e in versione Sorbetto di Fondente Guayaquil.

Sarà possibile assaggiare i nuovi gusti per tutta l'estate.

Arie d'estate

Sabato 1 giugno, nella suggestiva cornice di Villa Vitalba Lurani Cernuschi ad Almenno San Salvatore in provincia di Bergamo, si terrà un concerto di musica classica sul calare del sole.

I partecipanti potranno ascoltare i musicisti Angela Lazzaroni al fortepiano e Marcellino Grillo al flauto che eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Chopin e Donizetti.

Sullo sfondo i colori del tramonto. Al termine del concerto verrà offerta una degustazione dei vini della Cantina Lurani Cernuschi.



L’evento è stato organizzato per promuovere la raccolta fondi per il restauro della Chiesa di San Nicola.