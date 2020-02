Concerti, visite guidate ed eventi speciali: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano dal 14 al 16 febbraio

Trascorrere il weekend di San Valentino a Milano è sempre una buona idea.

Che vogliate puntare su una cena romantica in qualche locale o su un tête-à-tête casalingo, le opportunità non mancano mai.

Ma non solo, perché sono tanti i luoghi che puntano sulla giornata degli innamorati per proporre visite guidate o percorsi inusuali.

E per chi, invece, vuole solo divertirsi non mancheranno concerti, serate ed eventi, che come ogni weekend animeranno la città.

Ecco qualche proposta da cui prendere spunto.

(Continua sotto la foto)

Dove andare a cena a San Valentino

In occasione di San Valentino, il ristorante Orma Bruna propone un menu ad hoc dedicato agli innamorati.

Dagli antipasti al dessert, i sapori regionali di Marche e Abruzzo saranno reinterpretati dal tocco contemporaneo dello chef Achille Esposito.

Il menu comprende tre antipasti, un primo, un secondo e per chiudere pop corn caramellati e pesche dolci.

La catena Novotel, nelle sedi di Milano Nord Ca' Granda e di Linate, organizza Dish or wish, una cena creativa in cui la coppia è parte attiva della serata. Grazie ai consigli dello chef, infatti, i due innamorati potranno impiattare la propria pietanza o quella dell'altro.

Se volete concedervi uno stellato, il ristorante Berton fa al caso vostro con un menu degustazione da sette portate al sapore di mare.

Voglia di etnico? Un grande classico è Vietnamonamour . Due locali - uno in Piola e uno in Zara - stessa gestione con cucina tradizionale vietnamita in un ambiente caldo, rilassato e romantico, specie se riuscite ad accaparrarvi il soppalco.

San Valentino a casa

Non tutti amano andare a cena fuori a San Valentino e anzi scelgono il giorno degli innamorati per organizzare una cena speciale a casa.

Se però non siete dei fenomeni in cucina, basta sapere dove ordinare.

Bomaki, per esempio, propone solo nella giornata del 14 febbraio un uramaki creato appositamente per l'occasione, a base di riso, alga nori, salmone, avocado, tartare di salmone, more, mirtilli e carpaccio di mango. Per chi ordinerà la cena in formula take away o delivery con Glovo in omaggio riceverano anche una speciale cheese cake alla fragola.

Deliveroo invece ha scelto di puntare su un vero e proprio regalo: i food rings, anelli realizzati a mano dall'artista Sara Saini, a forma di pizza o di torta, che saranno disponibili in edizione limitata fino ad esaurimento per quanti ordineranno nella giornata di venerdì 14 febbraio da Boutique del Riso, ristorante partner dell’iniziativa, il risotto fragole e champagne.

Luoghi da scoprire

Dal 14 al 16 febbraio, in occasione di San Valentino, il Touring Club Italiano dedica una serie di iniziative alla celebrazione dell’amore: una selezione di luoghi Aperti per Voi di Milano saranno protagonisti di aperture straordinarie, visite teatralizzate e appuntamenti musicali.

Tra i luoghi che sarà possibile ammirare: la Casa Museo Boschi Di Stefano, Casa Verdi, la Basilica di Santa Maria presso San Satiro, la Chiesa di San Fedele, la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore.

San Valentino al Mic: tre giorni per celebrare l'amore

Dal 14 al 16 febbraio il Mic - Museo Interattivo del Cinema propone un programma di film accomunati da un unico grande tema: l’amore.

La rassegna prende il via venerdì 14 febbraio alle 20 con Titanic, per proseguire sabato con lo Speed Cinema Date, uno speed date in cui i partecipanti possono trovare l'anima gemella grazie ai gusti cinematografici in comune. A seguire la proiezione di Fino all'ultimo respiro, alle 18, e Ritratto della giovane in fiamme, alle 20.

Domenica 16 alle ore 15 è il programma prevede la proiezione del classico Disney La bella e la Bestia, A seguire, alle ore 17, il film muto del 1927 La carne e il diavolo.

Liam Gallagher in concerto

Dopo il lancio dell'ultimo singolo Shockwave, Liam Gallagher arriva a Milano per presentare i suoi nuovi brani da solista.

L'ex frontman degli Oasis sarà al Mediolanum Forum di Assago domenica 16 febbraio con il suo ultimo album Why Me? Why Not.

A seguire, al Rock'n'Roll è in programma il Liam Gallagher Exclusive Aftershow, che vedrà protagonista in consolle il fratello Paul Gallagher.

Auguri, Museo della Scienza e della Tecnologia!

Sabato 15 febbraio il Museo compie 67 anni e per celebrare la ricorrenza organizza una serata gratuita con un programma di attività speciali aperte al pubblico dalle 19 alle 23.

Gli ospiti potranno visitare liberamente le esposizioni permanenti, partecipare ai laboratori interattivi, immergersi nella suggestiva atmosfera luminosa del lanciatore Vega e assistere alla messa in funzione della macchina Regina Margherita.

Saranno inoltre organizzate delle visite guidate per scoprire alcuni dei più importanti oggetti delle collezioni, ma anche le esposizioni temporanee.

La serata sarà anche l’occasione per aprire per la prima volta al pubblico il Cybersecurity Co-Innovation Center che Cisco ha realizzato negli spazi del Museo, con l’iniziativa A scuola di Internet, per sensibilizzare un pubblico adulto ad un uso sicuro e consapevole del web.

La proposta prevede inoltre approfondimenti con esperti italiani e internazionali.

La Città dei Gatti

In occasione della Giornata nazionale del gatto, che si celebra il 17 febbraio, a Milano arriva la manifestazione che celebra i felini in tutta la loro bellezza, da sabato 15 febbraio a domenica 29 marzo.

In programma concerti, mostre, incontri letterari a tema diffusi in varie location, tra Wow Spazio Fumetto, Crazy Cat Cafè, Ospedale Niguarda, Wanted Clan e Il Libraccio.

Punto di partenza, le celebrazioni degli 80 anni di Tom e Gerry.

AgruMI

Sabato 15 e domenica 16 febbraio Villa Necchi Campiglio apre le sue porte per la fiera dedicata agli agrumi.

Dai limoni di Amalfi al finger lime, fino alle antiche varietà di agrumi del Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella Valle dei Templi di Agrigento, gli ospiti potranno viaggiare con l’immaginazione dalla Sicilia alla Liguria, dalla Sardegna al Lago di Garda, accompagnati dai tesori della tradizione agricola italiana e dai loro profumi.

Ma il re di questa edizione sarà il cedro.

Per due giorni si raduneranno trenta espositori che presenteranno non solo numerose varietà di piante, terranno laboratori di cucina e venderanno anche marmellate, miele, fragranze, cosmetici e mostarde.

Un assaggio di primavera a Milano

La primavera è ormai vicina e forse proprio per questo sembra che non arrivi più.

Per far immergere i milanesi nel verde e trasportarli già nel mood della bella stagione, Ikea ha deciso di vesitre di piante un tram che girerà per le vie del centro.

Fino a domenica 23 febbraio il tram sarà a disposizione gratuitamente per tutti i passeggeri in viaggio tra le fermate del Duomo e del Castello Sforzesco.

Dalle 11.45 alle 20.15 saranno collegate con andata e ritorno via Cantù, via Orefici, via Broletto, via Cusani, largo Cairoli, via Ricasoli e piazza Castello.