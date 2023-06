Cinema, mostre, nuovi locali e ristoranti, eventi, feste e appuntamenti: un calendario sempre aggiornato su cosa fare a Milano

Cosa fare a Milano a Giugno?

Mentre esplode l'estate sono tantissime le iniziative in città, alla faccia delle zanzare pronte a colpire.

Abbiamo riassunto in un unico posto tutto quello che c'è da fare a Milano a Giugno da un punto di vista culturale, culinario e festaiolo.

Tra mostre d'arte, eventi, appuntamenti, e nuovi locali da scoprire non avrete che l'imbarazzo della scelta.

Cosa fare a Milano a Giugno

L'esperienza immersiva di Van Gogh

Dopo un enorme successo in tutto il mondo Van Gogh: The Immersive Experience arriva a Lampo Scalo Farini dal 1° giugno (fino a Dicembre): un viaggio sorprendente tra le opere di uno dei più grandi geni artistici del XIX secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore in cui muoversi letteralmente grazie all'ausilio della tecnologia e della realtà virtuale.

E preparatevi a un'esperienza realmente immersiva: 60 proiettori animano 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360° su una superficie di 2000 metri quadrati tra pavimento, pareti e soffitto.

Ma non solo. Grazie a un visore di realtà virtuale si può vivere “Un giorno nella vita dell’artista”: un’esperienza multisensoriale di 10 minuti che ci trasporta all'interno dei quadri più famosi del maestro olandese (come La camera di Vincent ad Arles e la Notte stellata sul Rodano) e scoprirne l’ispirazione e il dietro le quinte passeggiandoci attraverso.

A quel punto, ispirati da tanto colore e come ricordo della mostra, potrete anche realizzare il vostro quadro, con proiettore, basi da colorare e pastelli a cera nell'apposita area denominata “Colora ed esponi”.

Helmut Newton Legacy a Palazzo Reale Ultimi giorni per andare nelle sale di Palazzo Reale a Milano a godere dell’ampia retrospettiva dedicata a HELMUT NEWTON LEGACY in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004) e posticipata a causa della pandemia. La mostra, visitabile fino al 25 giugno 2023, è curata da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation, e da Denis Curti, e ripercorre attraverso 250 fotografie, riviste, documenti e video l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi. Accanto alle immagini iconiche, un corpus di scatti inediti, presentati per la prima volta in Italia, svelerà aspetti meno noti dell’opera di Newton, con un focus specifico sui servizi di moda più anticonvenzionali. Polaroid e contact sheet permetteranno di comprendere il processo creativo che si cela dietro alcuni dei motivi più significativi del lavoro di Newton, mentre pubblicazioni speciali, materiali d’archivio e dichiarazioni del fotografo consentiranno di ricostruire il contesto nel quale è nata l’ispirazione di questo straordinario artista. Guy Bourdin all'Armani/Silos Fino al 31 Agosto all'Armani/Silos è in mostra Guy Bourdin: Storyteller, un omaggio all’opera del fotografo francese, nata dall’idea di raccontarne l’intento compositivo e narrativo, al di là della provocazione da sempre associata al suo lavoro. Sulla scia di Alfred Hitchcock ed Edward Hopper, un regista e un artista che ammirava molto, Guy Bourdin è stato essenzialmente uno storyteller, capace di racchiudere interi romanzi, di preferenza gialli o noir, in un singolo scatto. In mostra si trovano cento fotografie che Giorgio Armani insieme a The Guy Bourdin Estate ha selezionato tra scatti iconici e immagini meno note. L’uso dei colori saturi – tratto distintivo dello stile di Bourdin – è esplorato attraverso intere sale dedicate a rossi, verdi e rosa, così come la sua abilità nel gioco con la forma decostruita, in particolare con i manichini, e la sua inconfondibile idea di composizione. Ventuno fotografie in bianco e nero mostrano come la capacità espressiva di Bourdin sia immediatamente percepita anche con il più semplice dei contrasti. Una sezione esplora l’amore di Bourdin per il cinema, elemento centrale della sua creatività, e presenta una selezione di fotografie di campagne pubblicitarie che mostrano quelle che sembrano scene del crimine o inseguimenti della polizia, e che riportano alla fascinazione per Alfred Hitchcock e al tema della “trama misteriosa”.

Il ristorante da provare: la cotoletta di CotoliAMO

Sotto la guida dello Chef Paolo Ghirardi CotoliAMO, il nuovo gastro bistrot dell’Hotel Hilton Milan, è l’imperdibile new entry tra i ristoranti milanesi in città, dal sapore locale e il mood internazionale: il concetto di «Cotoletta» infatti definisce il ristorante, che affonda le sue radici nell'autentica tradizione della cotoletta alla milanese, ma il menù del ristorante è anche un viaggio attraverso la cucina regionale del nord Italia e porta alla riscoperta di ingredienti genuini e ricordi di sapori antichi.

Dato il nome del ristorante, tra i piatti della cucina meneghina non poteva mancare la famosa “Orecchia d’Elefante”, un capolavoro della cucina del capoluogo lombardo, cucinata secondo tradizione con burro chiarificato aromatizzato alla salvia che crea la giusta croccantezza, e servita con pomodorini e sottili sfoglie di patate fritte.

Ma non pensate che sia così facile ordinare: nel menù delle cotolette - perché sì, hanno un menù dedicato - se ne trovano di ogni tipo, da quella farcita con taleggio e funghi porcini a quella con pomodori e olive taggiasche, passando per la sottilissima e quella senza glutine, al croccante di mais, gratinata con prosciutto e formaggio.

Non solo pranzi e cene: per l’aperitivo, il CotoliAMO Lounge Bar propone una lista di signature spritz realizzati su misura e una selezione di cocktail, da quelli più classici a quelli esclusivi come, per esempio, l’imperdibile gin tonic realizzato con il Gin CotoliAMO: un London dry gin speciale realizzato con un mix di ginepro insieme alle migliori botaniche italiane.

L'ingrediente segreto? Ovviamente, lo zafferano, in omaggio alla cucina lombarda del gastro bistrot.

Concerti e festival musicali

L'estate 2023 sarà ricordata come quella del grande ritorno dei concerti e della musica dal vivo a Milano. Se già nel 2022 si era tornati a godere dei concerti con una certa serenità, saranno giugno e luglio di quest'anno a superare ogni record.

San Siro è la zona della città che maggiormente sarà interessata dai live di artisti italiani e internazionali, sia per lo stadio, sia per l'adiacente Ippodromo SNAI che ospiterà uno dei festival più amati d'Italia.

Gli imperdibili? I Colplay saranno a San Siro il 25, 26, 28 e 29 giugno per il Music Of The Spheres World Tour.

Stessa location anche per Tiziano Ferro, che si esibirà a San Siro il 15, 17 e 18 giugno per recuperare gli show saltati e presentare anche il nuovo album Il mondo è nostro.

I più importanti nomi dello star system mondiale della musica hanno poi scelto Milano per portare il loro sound ai fan italiani (e non solo) sul palco degli I-Days 2023, il festival che si terrà all'Ippodromo SNAI tra giugno e luglio.

Una lineup che accontenta tutti e che vedrà protagonisti Florence and the Machine, Rosalìa, Paolo Nutini, Red Hot Chilli Peppers, Travis Scott, Liam Gallagher e Arctic Monkeys.

Tutte le date e la line up completa sono disponibili sul sito della manifestazione.