Avere una lista di buoni propositi sempre ben chiara in mente è il primo passo per una vita felice: ecco come stilarne una che sia davvero realizzabile

Le liste di buoni propositi non dovrebbero relegate solo al Capodanno.

È solo avendo ben chiari in mente quali sono le nostre speranze e i nostri sogni e desideri che possiamo fare il punto di quello che abbiamo raggiunto (per praticare un po' di sana gratitudine e renderci merito di quello che siamo riusciti a ottenere) e soprattutto che possiamo cercare di essere più felici e soddisfatti.

** 5 cose da fare al mattino appena svegli per vivere più felici e realizzati **

Per realizzare i propri desideri, infatti, il primo - indispensabile - passo da compiere è quello di avere ben chiari quali sono i propri desideri.

Sembra scontato, ma non lo è.

Ecco perché se volete realizzare ciò che avete in mente, dovreste considerare l'idea di stilare una lista di buoni propositi che non sia solo mentale, ma messa in nero su bianco.

Creare una dream list scritta infatti vi aiuterà a focalizzare i vostri obiettivi in modo da non deviare l'attenzione da essi.

Ecco come creare una lista di buoni propositi che riusciremo davvero a realizzare

1. Partite da una brutta copia di buoni propositi scritta di getto

Prendete un foglio per creare una bozza di quella che sarà la lista dei buoni propositi perfetta.

Scrivete di getto tutto quello che vorreste realizzare o migliorare nella vostra vita.

Guardate i vostri desideri su carta e convincetevi del fatto che, se potete pensarlo, potete anche realizzarlo.

2. Scremate i desideri e date loro una priorità

Adesso è il momento di concentrasi su quello che vorreste realizzare nel prossimo mese o anno.

Potreste, ad esempio, chiedervi quali sono i desideri che potreste concretamente coltivare e a quali di questi darete la priorità.

Rispondendo a queste domande potrete selezionare i propositi che saranno protagonisti della vostra vita nelle prossime settimane o mesi.

Potete anche fare due liste distinte, con i desideri a breve termine (uno o due mesi) e quelli a lungo termine (concedendovi idealmente un anno di tempo per raggiungerli).

3. Suddivideteli in micro obiettivi

Adesso che avete scelto i desideri più importanti da realizzare, create dei sotto obiettivi raggiungibili.

Attenzione perché questi dovranno essere reali e concreti, in modo da poterli raggiungere per arrivare, a piccoli passi, al vostro (macro) proposito.

Dite sì alle difficoltà che arriveranno, prendetele come esperienze da cui imparare e andate avanti fino alla meta.

4. Aggiungete i dettagli

Datevi delle tempistiche precise entro le quali raggiungere gli obiettivi parziali e totali e provate a individuare gli strumenti per farlo.

Ad esempio, se il vostro proposito è diventare più altruisti, potreste scrivere che farete beneficenza in un luogo (da specificare) entro due mesi.

Lo strumento da usare? Ovviamente l’empatia.

Adesso potrete ricopiare tutto in bella copia e appendere la vostra dream list in un luogo dove potrete averla sempre davanti agli occhi.

Sarà la vostra più grande motivazione.