Dai Måneskin a Marco Mengoni, dai Muse ai Coldplay: Milano quest'estate è capitale di concerti (tutti imperdibili)

L'estate 2023 sarà ricordata come quella del grande ritorno dei concerti e della musica dal vivo a Milano. Se già nel 2022 si era tornati a godere dei concerti con una certa serenità, saranno giugno e luglio di quest'anno a superare ogni record.

San Siro è la zona della città che maggiormente sarà interessata dai live di artisti italiani e internazionali, sia per lo stadio, sia per l'adiacente Ippodromo SNAI che ospiterà uno dei festival più amati d'Italia.

Ma non solo, perché sono tante le occasioni e le location per ammirare dal vivo i propri artisti preferiti e trascorrere una serata all'insegna della musica. Abbiamo stilato una lista dei concerti da non perdere nell'estate 2023 a Milano e dintorni.

I concerti più belli dell'estate a Milano

(Continua sotto la foto)

Coldplay

La band di Chris Martin sarà a San Siro il 25, 26, 28 e 29 giugno per il Music Of The Spheres World Tour. Ad aprire lo show nelle date meneghine sarà Mara Sattei, che ha annunciato la nuova avventura attraverso Instagram lo scorso aprile.

Muse

Il gruppo capitanato da Matt Bellamy torna a San Siro il 22 luglio con la nuova tournée Will of the People. Ad aprire lo show saranno i Royal Blood. Il duo inglese, formato da Mike Kerr e Ben Thatcher.

Marco Mengoni

Il vincitore del Festival di Sanremo, che ha appena annunciato la nuova collaborazione con Elodie per uno dei singoli che si candida già a tormentone dell'estate, Pazza Musica, ha dato appuntamento al suo pubblico nei più importanti stadi italiani. Il tour in Italia inizierà con la anteprima in programma a Bibione (17 giugno) e arriverà a San Siro l'8 luglio.



Tiziano Ferro

A 6 anni di distanza dall’ultima esibizione live, cresce l’attesa per il TZN 2023 Tour (organizzato da Live Nation), rimandato dal 2020 a causa del Covid e uno degli eventi più attesi dell'estate, a dimostrazione dell’affetto che il pubblico nutre per il cantautore di Latina.

Tiziano Ferro sarà a San Siro il 15, 17 e 18 giugno per recuperare gli show saltati e presentare anche il nuovo album Il mondo è nostro.

Måneskin

Dopo un 2022 strepitoso, continua il periodo d'oro dei Måneskin che hanno annunciato da poco il Rush! World Tour con cui faranno tappa in Giappone, Canada e Stati Uniti da settembre.

Intanto, Damiano &Co si esibiranno al Primavera Sound di Barcellona e Madrid e al Glastonbury Festival, prima di sbarcare a Milano nel tempio della musica, lo stadio di San Siro, il 24 e 25 luglio.

Ligabue

Lo scorso aprile Luciano Ligabue è tornato con il singolo Riderai, che anticipa l'album di inediti in uscita in autunno. Per scaldare i motori in vista del nuovo progetto discografico il Liga torna in uno dei suoi luoghi prediletti, lo stadio di San Siro.

Il cantante sarà al Meazza il 5 luglio e ripercorrerà i suoi più grandi successi oltre al nuovo brano.

Blanco

Dopo il successo del Blu Celeste Tour che ha segnato sold out in tutta Italia lo scorso anno, Blanco torna dal vivo e questa volta lo fa in grande con una data allo stadio San Siro prevista per il 20 luglio, in cui ripercorrerà i brani che lo hanno reso celebre e quelli del nuovo album Innamorato, che comprende anche il duetto con Mina.

I-Days 2023

I più importanti nomi dello star system mondiale della musica hanno scelto Milano per portare il loro sound ai fan italiani (e non solo) sul palco degli I-Days 2023, il festival che si terrà all'Ippodromo SNAI tra giugno e luglio.

Una lineup che accontenta tutti e che vedrà protagonisti Florence and the Machine, Rosalìa, Paolo Nutini, Red Hot Chilli Peppers, Travis Scott, Liam Gallagher e Arctic Monkeys.

Tutte le date e la line up completa sono disponibili sul sito della manifestazione.

Rugby Sound

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche questa estate il Festival che unisce musica, party e serate a tema, in programma dal 29 giugno al 10 luglio al Castello di Legnano.

La line up conta nomi di spicco del panorama italiano, da Salmo alla reunion degli Articolo 31, reduci dai quattro sold out al Forum di Assago, fino a Sfera Ebbasta e Boomdabash.

Il calendario completo è disponibile sul sito.

Lake Sound Park

Dal 7 al 10 settembre torna l'evento che trasforma l’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba (a Cernobbio, Como) in un vero e proprio happening musicale.

Il primo artista annunciato, head liner della serata rock di sabato 9 settembre, è Piero Pelù che porterà on stage con la sua band, i Bandidos, la sua storia da protagonista della musica italiana lunga 43 anni e il suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba.

Davide Van De Sfroos chiuderà il suo tour Live Estate 2023 in questa location, portando sul palco il suo folk eterno per un nuovo viaggio tra passato, presente e futuro domenica 10 settembre.

MI AMI

Appuntamento ormai cult, il MI AMI - Musica Importante a Milano - torna per la sua 17esima edizione, in programma il 26, 27 e 28 maggio all’Idroscalo di Milano presso il Circolo Magnolia.

Sale a sei il numero dei palchi su cui si esibiranno alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano in un perfetto mix che racchiude presente e futuro. Tra gli headliner i Verdena, i Coma_Cose e Dargen D’Amico. E poi ancora: le uniche date estive di Fulminacci, Cosmo e Mecna; l’esordio solista di Federico Dragogna, il fondatore dei Ministri e il ritorno di Vasco Brondi che porta al MI AMI “Canzoni da spiaggia deturpata”.

LaVilla Music&Arts Festival

Dal 20 al 23 luglio avrà luogo la prima edizione della manifestazione che si terrà a Villa Erba (Cernobbio, Como), che ospiterà alcuni dei più importanti nomi del panorama italiano.

Il 20 luglio saranno protagonisti del festival Fiorella Mannoia e Danilo Rea per una data della loro tournée Luce, mentre il 22 luglio sarà la volta di Mannarino che porterà sul palco il live Corde 2023, uno spettacolo acustico totalmente rinnovato.