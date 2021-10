Se andate in palestra ma non vedete nessun miglioramento è perché non vi state allenando abbastanza o nel modo corretto. Ecco i segnali a cui stare attenti

Poche cose sono scoraggianti come andare in palestra e allenarsi regolarmente ma non vedere alcun risultato. E purtroppo, succede più volte di quello che vorremmo ammettere.

Come mai? Probabilmente perché non vi state allenando abbastanza o così duramente come pensate. O peggio, state lavorando sodo, ma vi concentrate sulle cose sbagliate.

«C'è una linea molto sottile tra il fare fatica e allenarsi bene. Di solito le persone pensano che più ti alleni meglio è, ma non è sempre così», ha detto Andrea Fornarola, fondatore di Elements Fitness Studio.

«Se andate in palestra anche solo tre volte a settimana e raggiungete la frequenza cardiaca target per almeno 30 minuti, molto probabilmente vi allenerete abbastanza, anche se magari non vi sembra affatto. Ma è meglio lavorare in modo intelligente più che stancante».

Ma come sapere se ci sta allenando abbastanza e nel modo giusto? Ecco la risposta.

Ecco come vedere i risultati della palestra

**Quanto sport bisogna fare per vedere i risultati allo specchio**

Quante ore di allenamento a settimana servono per vedere dei risultati?

Questa è sicuramente una delle domande che più spesso ci facciamo quando prendiamo parte a un workout; che sia una classe in palestra o video-allenamento a casa.

La risposta è personale: le ore di allenamento in una settimana dipendono dal vostro corpo e dai vostri obiettivi.

Tuttavia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda agli adulti di svolgere almeno 150-300 minuti di attività aerobica da moderata a intensa a settimana.

Si tratta di circa 40 minuti al giorno, alternati tra attività aerobica moderata come una camminata veloce, andare in bicicletta o nuotare lentamente, ed esercizi di forza e potenziamento muscolare su 2 o più giorni alla settimana che lavorano tutti le parti del corpo (gambe, fianchi, schiena, addome, torace, spalle e braccia).

Una bella sudata è segno di un buon allenamento?

Non per forza.

Anche in questo caso, è tutto molto soggettivo.

«Molte persone identificano il sudore con il fatto che si stanno allenando abbastanza - afferma Kate Sutton, trainer di Flykick - Tuttavia non è una rappresentazione accurata dello sforzo che viene effettivamente messo in una sessione di allenamento in palestra».

La sudorazione è semplicemente il sistema di raffreddamento del corpo, ma non è indice dell'intensità di un workout.

«Il sudore indica solo quanto è caldo il vostro corpo - spiega Kate - Per esempio, se saltate sul posto in una stanza calda, inizierete a sudare abbastanza. Ma se invece vi allenate più intensamente in una stanza fredda, potreste non sudare, anche se vi siete impegnati di più».

E il dolore muscolare?

Avere muscoli doloranti dopo una giornata in palestra è un buon segno?

Il dolore muscolare è innescato da un danno su piccola scala ai muscoli dovuto a un esercizio faticoso o al quale non siamo abituati.

«Utilizzare questo parametro come piatto della bilancia è sbagliato», afferma David Wiener, specialista dell'allenamento presso l'app di fitness Freeletics.

«Più vi allenate più smetterete di sentire quel specifico dolore. Ma ciò non vuol dire che non vi state allenando abbastanza».

Altri segnali per capire se ci si sta allenando abbastanza (e nel modo giusto)

Se non vi sentite neanche leggermente stanchi, se riuscite a chiacchierare con l'amica durante tutto il workout o in generale non vedete nessun miglioramento nel vostro corpo, allora è probabile che non vi stiate allenando abbastanza intensamente (o frequentemente).

Uno dei modi migliori per misurare veramente lo sforzo è osservare la frequenza cardiaca, soprattutto durante gli allenamenti aerobici.

Anche il bisogno di prendere delle piccole pause e il non riuscire a concentrarsi su altro sono buoni indicatori di uno sforzo fisico corretto.

Infine, dovreste sentire un certo affaticamento muscolare (diverso dal dolore muscolare), come se non foste in grado di fare un'altra ripetizione di quell'esercizio.

«Per capire se vi state allenando abbastanza dovreste sentire una sorta di dubbio, la paura che non riuscirete a finire l'esercizio - ha detto Melissa Weldon, responsabile della formazione e dello sviluppo di Sweat It - Spingere se stessi fino quasi al fallimento è l'unico modo in cui si può veramente migliorare».

