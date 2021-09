Non si tratta solo di trovare la motivazione, ma anche (soprattutto) di non perderla: ecco come non mollare la palestra con 5 facili strategie da seguire

Se anche voi a ogni nuovo inizio anno (scolastico o solare che sia) vi iscrivete in palestra o a qualche corso sportivo che abitualmente abbandonate, e vi state chiedendo come non mollare la palestra, abbiamo 5 trucchetti che fanno al caso vostro.

Al di là delle motivazioni personali, del lato estetico o della corsa alla prova costume, infatti, fare attività sportiva con costanza (almeno tre volte alla settimana, suggeriscono gli esperti) ha molti benefici sia sulla salute fisica che su quella mentale.

Ma non sempre è facile tenere il ritmo. Ci sono giorni in cui proprio non abbiamo nessuna voglia di fare quello che ci dice l'istruttore di spinning, e sentiamo di non potere rimanere in palestra per un minuto di più.

Ma bisogna imparare a tenere duro perché cedere al desiderio di smettere renderà più facile e immediato farlo ancora e ancora.

Ci sono alcuni metodi, alcune strategie da adottare che vi aiuteranno a portare a termine il vostro estenuante allenamento, e che vi spingeranno a non mollare. Eccone 5.

Come non mollare la palestra: provate con questi 5 trucchetti

(Continua sotto la foto)

1. Riconoscete i miglioramenti e tenete nota dei progressi

Raggiungere la forma fisica che desideriamo non è sempre una cosa immediata, anzi: solitamente è un processo formato da molti step, grandi o piccoli che siano.

**Quanto sport bisogna fare per vedere i risultati allo specchio**

Per questo non bisogna restare focalizzati solo sull’obiettivo finale, ma imparare a riconoscere i piccoli miglioramenti raggiunti giorno dopo giorno.

Tenere nota degli allenamenti aiuta a tenere nota anche dei progressi, e mettere per iscritto gli esercizi eseguiti e da eseguire è un ottimo metodo per continuare a perseguire il proprio scopo fino a farlo diventare un’abitudine consolidata e quotidiana.

**Allenarsi per dimagrire: 7 falsi miti da sfatare sulla palestra e lo sport**

2. Condividete gli obiettivi con un compagno di allenamento

Allenarsi da soli può diventare noioso e non stimolante. E il rischio di saltare gli allenamenti diventa più probabile se non si deve rendere conto a nessuno.

Ecco perché andare in palestra ed esercitarsi con un amico o una persona cara oltre a rendere l'allenamento più divertente è un ottimo modo per mantenersi motivati.

**Cosa mangiare prima e dopo la palestra per ottimizzare i risultati**

Inoltre, condividere i propri obiettivi e risultati con un compagno di sudate permette di dare maggiore forza alla motivazione. Lo diceva anche Aristotele: ciò che è espresso rimane impresso.

3. Scegliete un'attività stimolante

Siamo tutti fatti in modo diverso: se a qualcuno piacere correre sul tapis roulant non è detto che questo esercizio abbia lo stesso effetto su qualcun altro.

Per alcuni frequentare dei corsi stimolanti, magari di gruppo, è un ottimo modo per non perdere la motivazione. Per altri l'esercizio ideale può essere fare pesi da solo.

Trovare l'attività fisica più stimolante per voi è la chiave del successo.

**Con questi nuovi sport vi ritroverete super fit in tempo record**

4. La musica ha un ruolo importante

Quando vi manca la motivazione, il brano giusto può farvi ritrovare la carica.

Secondo diversi studi, condotti su sportivi professionisti e amatoriali, ascoltare la musica prima e durante l'attività fisica è uno stimolo perché aumenta la sicurezza in se stessi e favorisce la circolazione sanguigna.

Non solo: le ricerche dicono che ascoltare canzoni con un buon ritmo e ad alto volume aiuta anche ad aumentare la forza di presa, la resistenza muscolare e la concentrazione.

Infine, sembrerebbe che allenarsi a un ritmo di musica incalzante aiuti a bruciare il 20% di calorie in più.

**Musica per correre: le canzoni per ogni momento della corsa**

5. È (anche) una questione di comodità

Per far sì di non mollare la palestra, l'ideale è trovarne una comoda.

Che sia vicino al lavoro o vicino a casa trovare la giusta palestra per voi sarà un grande vantaggio. E di conseguenza anche trovare l'orario migliore per allenarsi.

Infatti, per far sì che andare in palestra diventi un’abitudine quotidiana, è fondamentale che gli orari dell’allenamento si sposino bene con quelli della vostra routine giornaliera.

Ultimo consiglio? Preparate il borsone in anticipo, l'ideale sarebbe il giorno prima. Vedere la borsa pronta vicino alla porta di casa o in macchina è un ulteriore incentivo a non mollare.