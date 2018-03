Bruciare calorie senza palestra è possibile: ecco i migliori escamotage per riuscirci e perdere centimetri e chili senza dover correre sul tapis roulant

L’ansia da prova costume non è niente in confronto all’ansia da palestra, che ti prende anche solo al pensiero delle chiacchiere sudaticce in zona tapis roulant.

E nonostante tante buone intenzioni sono tantissimi i wannabe corpi da urlo che tuttavia preferiscono la silhouette flaccida alle urla di un personal trainer che ti incita a stringere, strizzare, contare e ripetere.

Per loro abbiamo una buona notizia: la palestra non è l’unico campo di battaglia in cui combattere i chili superflui, tutto il mondo che ci circonda è il ring perfetto per mettere al tappeto cellulite, pancetta e maniglie dell’amore.

Ecco 10 modi per bruciare calorie e dimagrire senza andare in palestra.

Mangiare cibi a calorie negative

Ebbene sì: esistono alimenti che hanno calorie negative ma assai positive per la nostra silhouette!

Si tratta infatti di cibi con pochissime calorie come le verdure crude che, in fase di digestione, porterebbero a bruciare più calorie di quelle apportate all’organismo.

In pratica il processo per digerirle fa bruciare non solo tutto l’apporto energetico contenuto nella tal carota o nel gambo di sedano ma addirittura fa bruciare più calorie.

Insomma: mangiando si finisce per dimagrire più di quanto avremmo fatto senza aprire bocca.

Preparate pure le carriole al posto dei carrelli: lasciate ogni remora, o voi ch'entrate nel reparto verdure del supermercato.

Ginnastica da ufficio

La sedentarietà è un mostro a più teste che si può e si deve combattere.

Usando le sue stesse armi: seduti alla scrivania, non state né con le mani in mano né tantomeno con i piedi fermi ma semmai fate esercizi con le gambe, sollevate pesi da ufficio con le braccia (dalle risme di carta per la stampante al PC del collega o al collega stesso) per trarre benefici addirittura dal vostro stile di vita inevitabilmente sedentario durante le ore di lavoro.

Elettrostimolazione

I più pigri possono contare sulla cosiddetta ginnastica passiva, ossia il rafforzamento muscolare assicurato dalle scosse dell’elettrostimolazione.

Niente fai-da-te da fulminati (e da fulminarsi!): rivolgetevi a un fisioterapista e lasciate che faccia tutto lui.

Il risultato vi lascerà a bocca aperta ma soprattutto a tartarughina addominale scolpita.

Fare sesso

È dalla notte dei tempi che la ginnastica numero uno a disposizione degli esseri umani è quella in senso biblico, ossia quella che si pratica indossando il costume adamitico sul ring del letto.

I più aitanti possono darsi all’agonismo e vedranno fruttare non pochi muscoli sul loro corpo voluttuoso: pare infatti che non ci sia disciplina sportiva più completa del sesso, nemmeno il nuoto.

Coppettazione anti-cellulite

Una delle nuove arti circensi in cui si destreggiano alcune donne è la coppettazione.

Si tratta di un massaggio fatto con una coppetta di silicone leggermente schiacciata (in maniera tale da creare un effetto sottovuoto).

I risultati sono davvero incredibili, ne è una prova il pizzicore accompagnato al rossore post-coppettazione, gli stessi che solitamente caratterizzano una sessione di tapis roulant o cyclette.

Anche i più scettici si ricrederanno. E, per lo meno, l’allenamento dei bicipiti a furia di massaggiare con la coppetta glutei, cosce e pancia è assicurato.

Quindi pollice alzato per la coppetta. L’importante è non rovinare tutto festeggiando la buona riuscita con l’altra coppetta: quella gelato.

Mangiare ghiaccio e cose fredde

Eppure il gelato non è deprecabile in toto in materia di linea. Trattandosi di un alimento freddo, può infatti aiutare a perdere calorie.

Succhiare un cubetto di ghiaccio, mangiare una granita o anche bere bibite gelate non sarà una manna per lo stomaco ma senz’altro è una mano santa per la silhouette.

Nel tentativo di ripristinare il calore interno corporeo - sensibilmente abbassato dall’inghiottimento di alimenti freddi - il “termostato” che ci portiamo dentro subirà un’impennata e farà bruciare molte calorie, in un circolo virtuoso che rende un peccato di gola come il gelato un vero e proprio alleato della dieta.

Niente carriole nel reparto surgelati del supermercato però!

Sauna

Nei paesi nordici, la sauna è un toccasana che fa da panacea a tutti i mali.

Se a quelle latitudini a essere anelato è il calduccio della sauna, noi mediterranei ne prediligiamo piuttosto l’effetto detox e snellente.

Bisogna però resistere a temperature altissime e arrivare a sudare per almeno una decina di minuti altrimenti non apporterà alcun beneficio visibile.

Fare i lavori domestici

Avere la palestra in casa vi sembra un lusso? Dato che lo è anche la colf, concedetevi il lusso di pulirvi da soli la casa, unendo l’utile al dilettevole.

In realtà di dilettevole c’è ben poco ma di certo l’utilità è indubbia: cucina, bagno etc. risplenderanno, così come la vostra figura decisamente snellita non dopo le uova di Pasqua ma di sicuro dopo le pulizie di Pasqua.

Ballare

Dopo il sesso, l’altro “sport” a portata di tutti e assai divertente è il ballo.

Chi è solito andare in discoteca nel weekend non risente affatto dei cocktail perché i numeri in pista fanno bruciare tutte le calorie ingurgitate durante la serata e addirittura buona parte di quelle della settimana precedente.

Saltare

Anche saltare è un ottimo escamotage per dimagrire.

Tuttavia è meno socialmente accettato del ballare, quindi non praticatelo sui mezzi pubblici, per strada o in ufficio per non incappare in spiacevoli inconvenienti che vanno sotto l’acronimo di TSO.

Coltivate questa disciplina benefica a casa vostra, saltando la corda, procurandovi un tappeto elastico o semplicemente saltellando come quando si era bambini.

Se invece volete unire l’utile al socievole, cercate un jumping park vicino a casa vostra: si tratta di una nuova generazione di parchi attrezzati per chi ha il pallino del salto.

Oltre a dimagrire, riderete a crepapelle. Il che vi farà tonificare ulteriormente la tartarughina addominale.