I succhi detox stimolano il drenaggio dei liquidi e aiutano a dimagrire e contrastare il gonfiore. Ecco 3 ricette da provare e come prepararli

I succhi detox possono essere una buona soluzione per rimettersi in sesto dopo un periodo caratterizzato da una dieta (troppo) ricca di zuccheri e grassi, o da integrare come buona abitudine contro pessime abitudini come il fumo, l’abuso di alcol e la sedentarietà, che possono influire in maniera negativa sulla funzionalità dell’organismo e far accumulare tossine in eccesso.

Un surplus di sostanze di scarto, infatti, affatica gli organi emuntori, cioè quelli deputati alla depurazione, come il fegato, i reni, l’intestino e favorisce la comparsa di senso di stanchezza, affaticamento e gonfiori.

Per ottimizzare le loro funzioni e favorire l’eliminazione delle sostanze di scarto ecco 3 succhi detox da bere al mattino che aiutano a depurarsi in fretta, perdere peso, sgonfiare pancia e gambe e ridurre gli inestetismi della buccia d'arancia.

Succo di spinaci e lattuga, per combattere la cellulite

Mettete nel frullatore un bicchiere di acqua fredda, 1 tazza di spinaci e 1 di lattuga lavati e sminuzzati. Azionate l’apparecchio fino a ottenere un composto omogeneo.

Prima di berlo aggiungete il succo di un limone.

Questa bevanda assicura vitamina C e minerali, che favoriscono il corretto funzionamento della circolazione sanguigna.

Succo di mirtilli e limone, per sgonfiarsi

Versate nel frullatore mezza tazza di mirtilli rossi. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua naturale e azionate l’apparecchio. Prima di bere la bevanda aggiungete il succo di mezzo limone.

Questo mix apporta una grande varietà di antiossidanti. Contiene flavonoidi, in particolare antociani che hanno eccellenti proprietà antinfiammatorie.

Favoriscono il drenaggio dei liquidi e riducono i gli accumuli di acqua nei tessuti, responsabili del gonfiore.

Questo succo agevola inoltre lo smaltimento delle sostanze di scarto in eccesso.

Il limone stimola infatti l’eliminazione delle tossine da parte del fegato.

Succo di mela e kiwi, contro la ritenzione idrica

Mettete nel frullatore 2 kiwi e una mela privata del torsolo e tagliata a cubetti insieme a un pezzettino di radice di zenzero fresco grattugiato. Azionate l’apparecchio e frullate.

Questo succo fornisce magnesio e potassio, minerali che aiutano a eliminare attraverso la diuresi i liquidi in eccesso, responsabili di ritenzione idrica e gonfiore.

Lo zenzero favorisce la funzione epatica. Contiene gingeroli che hanno una buona azione antinfiammatoria.

