È l'anno degli hybrid food, piatti originali e bizzarri nati dall’unione di due o più manicaretti. Ecco 10 cibi ibridi da provare (che non lascerete più)

L’ibrido va un casino quest’anno, direbbe Mugatu se fossimo in Zoolander.

Ma anche fuori da Zoolander questa è senz’altro la stagione dell’ibridazione mangereccia, quella che unisce top food come l’hamburger e i ramen o che arriva a miscelare il sushi con il burrito.

Una cucina fusion che a volte sembra più da fusi di testa, con idee balzane che però piacciono parecchio ai palati americani (figuriamoci) e di conseguenza, poi, a tutto il resto del mondo.

Per chi va pazzo per le novità un po’ snob come i doughtnut macaron (esistono davvero), ecco 10 cibi ibridi di cui non riuscirete più a fare a meno.

Sushirrito

Una miscela esplosiva è quella che va sotto il nome di Sushirrito, ossia l’unione di sushi e di burrito.

Trattasi infatti di un burrito ripieno di riso e sashimi, nato qualche anno fa in un fast food di San Francisco e diventato immediatamente uno dei must dei sushi addict (perché esiste qualcuno che non sia sushi addict?).

Ramen Burger

Lo chef giapponese Keizo Shimamoto è il padre putativo di questo food meticcio che unisce l’anima asiatica dei ramen al contenitore a stelle e strisce più celebre che ci sia: le due fette di pane imbottite di carne trita, l’hamburger.

Shimamoto ha avuto la trovata geniale di sostituire il pane con due dischi di spaghetti fritti e di imbottirli di carne, salsa shoyu, rucola e scalogno.

Nato nel ristorante Brooklyn Smorgasburg di New York, è ben presto diventato un trend mangereccio in voga in tutti gli States.

Waffogato

Il pasticcere Dominique Ansel che si è inventato il cronut di cui sopra è avvezzo a ibridare i cibi in maniera geniale.

Un altro esempio di questa sua inclinazione artistica è il Waffogato, neologismo (e neofoodismo) che deriva dall'unione di waffle + affogato: un gelato a forma di waffle immerso in una tazza di espresso, guarnito con sciroppo d’acero caldo che fa fondere il gelato nel caffè.

Ma l'ingrediente numero uno è un altro: l’acquolina in bocca!

Ramlet

Si tratta di una gustosa omelette condita con il preparato per il ramen, quello che serve per il brodo dei tipici spaghetti asiatici.

A inventare il ramlet è stato David Chang, lo chef-imprenditore che l’ha inserito come fiore all’occhiello del menù della sua catena di ristoranti asiatici Momofuku.

Duffins

Doughnut + muffin, ossia un muffin ripieno di marmellata di lampone e ricoperto di zucchero dopo la cottura in forno che crea la glassatura da diabete assicurato.

La paternità del “brevetto” di questa delizia ipercalorica non si sa bene di chi sia: se la contendono la pasticceria Bea’s of Bloombsbury di Londra e Starbucks.

Ramenrito

Un burrito ripieno di ramen: può la mente umana aver partorito qualcosa di più pesante?

Chi segue una dieta carb free potrebbe andare in overdose con due morsi di ramenrito, il ramen + burrito nato presso la Press Tea di New York e gettonatissimo da chi pensa che gluten free sia un saluto in tedesco.

Fish and chips Pie

Il piatto tradizionale dei londinesi, ossia il fish and chips, è stato rivisto dalla catena di supermercati Mark and Spencer che ha svecchiato la ricetta sfornando una novità da leccarsi i baffi: una tortina ripiena di merluzzo e patatine fritte, l’unione dei due piatti orgoglio locale.

Si chiama Fish and chips Pie e ne vanno pazzi tutti, sia gli autoctoni sia i turisti.

Baissant

Il bagel + croissant, chiamato dagli amici baissant, può vantarne davvero tanti di amici.

Tutti lo vogliono, tutti lo amano, tutti lo ordinano a gran voce, soprattutto nella catena statunitense che l’ha reso celebre: Crumbs, famosa per avere lanciato la moda dei cupcake.

Cronut

È il Food Frankenstein nato dalla mente del pasticcere newyorkese Dominique Ansel.

Questo genio della pastafrolla ha creato con le sue stesse mani l’ibrido che unisce il croissant e il doughnut, chiamato cronut (ma alcuni l’hanno ribattezzato doissant).

Dentro morbido come un croissant, fuori croccante e glassato come una ciambella di Homer Simpson, tutti nella Grande Mela ne vogliono un morso.

Originariamente servito nella pasticceria omonima di Dominique Ansel a SoHo, adesso lo si trova dappertutto, anche da noi.

Trapizzino

Dulcis in fundo, nella lista degli hybrid food più succulenti ci siamo anche noi.

Si tratta del Trapizzino inventato da Stefano Callegari, la declinazione del tramezzino (nome che si deve a Gabriele D’Annunzio in persona, ndr) che ha in sé anche un’altra prelibatezza del made in Italy: la pizza.