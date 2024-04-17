Per restare in forma, Victoria Beckham beve aceto di mele tutte le mattine, e la scienza ne conferma i poteri dimagranti.

Dietro al fisico impeccabile di Victoria Beckham pare ci sia l'aceto di mele.

L'ex Spice Girl e stilista britannica ha rivelato infatti di iniziare ogni sua giornata con un paio di cucchiai di aceto di mele.

Secondo Victoria Beckham, questa bevanda miracolosa la aiuta a mantenersi magra e in forma. E la scienza sembra darle ragione.

Una recente ricerca ha infatti fornito qualche prova a sostegno di questa teoria; scoprendo infatti che quando le persone sovrappeso assumevano solo una piccola quantità di aceto di mele ogni giorno, dopo tre mesi arrivavano a perdere anche fino a 6 kg.

Gli scienziati ipotizzano che possa influenzare il metabolismo, agendo su enzimi coinvolti nella digestione e aumentando gli ormoni legati alla sazietà.

Nella ricerca, pubblicata sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention and Health, i ricercatori hanno scoperto che dopo 12 settimane, coloro che assumevano l’aceto di sidro avevano visto una perdita di peso paragonabile a quella delle persone che assumevano farmaci anti-obesità.

Se confermati, questi risultati suggeriscono che Victoria Beckham, così come altre celebrità fan dell'aceto di mele come Jennifer Aniston, sia avanti rispetto alla tendenza.

Tuttavia, mentre alcuni esperti sono entusiasti dei potenziali benefici di questo "dimagrante naturale", altri sono più cauti. Alcuni scienziati hanno infatti espresso preoccupazione riguardo alla dimensione del campione relativamente piccola utilizzata negli studi e alla validità dei test statistici impiegati.

Insomma, sembra che ci sia bisogno di ulteriori ricerche prima di poter dare il via libera all'aceto di mele come l'ultima tendenza dimagrante.