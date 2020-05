La Dieta del magnesio fa perdere (bene) tanti chili, non fa patire la fame e offre una bella scorta di sostanze benefiche: ecco come e perché provarla

La dieta del magnesio è un regime alimentare che sta spopolando tra chi vuole dimagrire bene, senza minare alla salute, facendo una scorpacciata di sostanze benefiche.

Si consumano infatti cibi che contengono un alto livello di magnesio, ottimi sia per dimagrire sia per rinforzare ossa, muscoli e tessuti molli.

Cosa sapere sulla dieta del magnesio

Cos’è la dieta del magnesio e cos’è il magnesio

La dieta del magnesio, come dice il nome stesso, è un piano alimentare basato sull’assunzione di cibi ricchi di questo minerale.

Il magnesio è un minerale fondamentale per il benessere psicofisico dell’uomo. Nel corpo è il quarto minerale più abbondante, indispensabile per la salute.

Il 99% circa del magnesio totale è immagazzinato nelle ossa, nei muscoli e nei tessuti molli, mentre l'1% è nel sangue.

Livelli bassi di magnesio sono associati a diverse malattie e condizioni critiche come l'Alzheimer, il diabete di tipo 2, l'insulino-resistenza, l'emicrania, l'ipertensione, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività e le malattie cardiache.

Una carenza di magnesio comporta spiacevoli conseguenze, in alcuni casi pericolose per lo stato di salute della persona.

Purtroppo anche una dieta sana può portare a una carenza di questa sostanza, motivo per cui si consiglia sempre di assumere molti alimenti ricchi di magnesio. Quindi la dieta del magnesio diventa un’ottima alleata per il mantenimento di una buona salute.

Quali sono gli alimenti ricchi di magnesio

I cibi su cui questa dieta si basa sono chiaramente ricchi di magnesio. Tra i dieci alimenti maggiormente consigliati perché più ricchi di questo minerale, spiccano gli spinaci, la bietola, i fagioli neri e l’avocado.

Anche la frutta secca è fondamentale, preferendo fichi secchi, mandorle e semi di zucca, veri e propri alleati di salute e bellezza,

Per la frutta fresca, invece, via libera a banane e fichi freschi.

Come probiotici, fate scorta di yogurt e kefir per migliorare la flora batterica.

E non manca nemmeno la coccola gustosa: il cioccolato fondente, vero e proprio concentrato di magnesio.

Dieta del magnesio: cosa mangiare a colazione

Di mattina si può scegliere uno dei seguenti quattro menù.

Un caffè macchiato con il latte, due fette di pane integrale tostato con due porzioni di formaggio magro oppure con due fette di pollo o tacchino oppure con un cucchiaino di olio extra vergine d'oliva.

In alternativa, un bicchiere di latte con un cucchiaino di cacao in polvere e 30 g circa di cereali e fibre.

Anche un infuso o un tè, uno yogurt naturale o alla frutta, un frutto o un bicchiere di succo di frutta sono un valido menù.

Infine si può scegliere un caffè macchiato, un paio di biscotti integrali, 125 g circa di ricotta oppure 60 g di formaggio fresco.

Cosa mangiare a metà mattina

Come spuntino, la dieta del magnesio suggerisce di consumare a metà mattinata un infuso o un caffè macchiato, 50 g di noci oppure uno yogurt magro alla frutta oppure un frutto fresco.

Altrimenti una fetta di pane tostato integrale con una fetta di pollo o di tacchino oppure con del formaggio magro spalmato sopra.

Cosa mangiare a pranzo

A pranzo per almeno tre volte alla settimana bisogna consumare solo un piatto unico a scelta tra i seguenti: cereali (80 g pesati dopo la cottura) di riso o pasta; 200 g di patate bollite o arrosto.

Come contorno, via libera a verdure cotte al vapore, insalate verdi oppure legumi.

Questi ultimi vanno scelto tra lenticchie, fagioli o ceci (40 g pesati prima della cottura), da consumare caldi oppure in insalata con aggiunta di pomodori, cipolle e peperoni.

Nei restanti giorni della settimana potete consumare i seguenti primi: 300 g di insalata mista o 200 g di vegetali verdi come bietola e spinaci cotti o ancora un piatto di passato o vellutata di verdure.

In quantità minime, sono consentiti anche barbabietola, mais, piselli, fave e sottaceti.

Come secondo, scegliete tra 100 grammi di carne magra di vitello, manzo o maiale oppure 100 g di coniglio oppure 100 g di pollo o petto di tacchino senza pelle.

O ancora 125 g di pesce bianco, 100 g di pesce azzurro oppure 150 g di vongole, cozze, calamari e frutti di mare in generale.

Per chi non vuole consumare carne e pesce, va bene un uovo sodo, alla coque, strapazzato o fatto come frittata.

Si può consumare una porzione di pane integrale (20 g) e un frutto fresco.

Dieta del magnesio: cosa mangiare a merenda

Lo spuntino pomeridiano può comprendere un infuso, una risata, un tè o un caffè con latte.

In alternativa va bene un frutto, uno yogurt magro oppure un bicchiere di spremuta di agrumi.

Cosa mangiare a cena

Per cena, i menù esemplificativi sono i seguenti tre.

Insalata mista oppure verdura (200 g) cotta al vapore con un cucchiaino di olio extravergine di oliva oppure un piatto di passato o vellutata di verdure.

A seguire, 70 g di formaggio fresco o 100 g di prosciutto crudo o petto di tacchino/ pollo. In alternativa, va bene anche una frittata o un uovo sodo.

Consentiti 20 g di pane integrale e un frutto.

Il secondo menù comprende 2 yogurt magri a cui aggiungere 50 g di cereali integrali e, per finire, un frutto fresco.

La terza alternativa è quella di un tramezzino di pancarrè integrale con una fetta di pollo o tacchino, verdure (lattuga, sedano, pomodori e asparagi) più un pizzico di erbe aromatiche o spezie a piacere. Anche in questo caso, il dessert concesso consiste in un frutto fresco.

I pro della dieta del magnesio

La dieta del magnesio è uno dei pochi regimi alimentari ipocalorici che ha solo pro e nessun contro.

Innanzitutto il dimagrimento è notevole e può arrivare fino a 6 chili in due settimane.

Oltre a dimagrire bene e velocemente (ma senza minare alla salute), questa dieta contribuisce a rafforzare ossa, denti e cuore.

Fare una scorta di magnesio è sempre un’idea ottima, motivo per cui questo piano alimentare non può che essere un valido alleato della salute prima ancora che della silhouette.