I cibi bruciagrassi sono quelli che innalzano il consumo metabolico, favorendo il dimagrimento: ecco quali sono e perché funzionano

Dimagrire mangiando si può!

Avete capito bene. Non servono diete della fame e eccessive costrizioni: c’è un modo per accelerare il metabolismo basale semplicemente mangiando.

Come? Basta solo scegliere gli alimenti giusti, i cosiddetti cibi bruciagrassi.

Si tratta di alimenti ben specifici che hanno alcune caratteristiche imprescindibili, come un alto contenuto proteico e di acqua, un'alta capacità saziante e al contempo anche una bassa densità calorica e un basso contenuto lipidico.

I cibi bruciagrassi sono solitamente alimenti che per essere assimilati dall’organismo richiedono energie importanti; per questo vengono definiti alimenti termogenici.

Sembra una parola complicata ma il suo significato è molto semplice: si tratta di quegli alimenti che innalzano il consumo metabolico giornaliero, ovvero permettono di consumare una quantità maggiore di calorie rispetto a tutti gli altri perché per essere digeriti richiedono uno sforzo da parte del nostro organismo.

Questo però non significa che sono pesanti da digerire, ma di cibi ricchi di fibre, acqua e nutrienti che attivano le reazioni metaboliche interne al nostro organismo.

Ecco 10 cibi bruciagrassi da inserire nella dieta

Gli asparagi

Gli asparagi hanno ottime proprietà diuretiche, aiutano a eliminare le tossine e sono uno di quei cibi famosi per essere a calorie negative, ovvero quelli per la cui digestione si consumano più calorie di quelle che apportano.

Mangiati quotidianamente, gli asparagi mantengono la pelle idratata e luminosa oltre che il fisico snello.

Sedano

Il sedano è un altro alimento a calorie negative.

È dunque un ottimo spezzafame e l’alimento da mettere nel piatto durante l’aperitivo, nemico pubblico di ogni dieta per antonomasia.

Peperoncino

Se vi piacciono i cibi piccanti, partite già avvantaggiati.

Il peperoncino, in particolare, contiene la capsaicina, una sostanza che stimola la lipolisi, ovvero il metabolismo dei grassi.

E non è finita qui: pare che l’effetto immediato sull’accelerazione del metabolismo non sia l’unico.

Il peperoncino, infatti, sarebbe anche in grado di placare l’appetito.

Insalata

Consumare insalata ogni giorno, preferibilmente come inizio di un pasto, ha due vantaggi: il primo è un abbondante apporto di fibre che aiutano a regolarizzare il transito intestinale, mantenendo il ventre piatto; il secondo è un senso di sazietà che aiuta a non abbuffarsi di quello che si mette in tavola a seguire.

Proprio per le sue qualità, l'insalata rientra nei cibi bruciagrassi più consigliati da esperti e nutrizionisti.

Ananas

L'ananas è uno dei cibi bruciagrassi più famosi.

Ma non solo. È infatti anche un alleato nella lotta contro gli inestetismi della cellulite, favorisce la digestione e ha un alto potere drenante e depurativo.

Inoltre, è delizioso ed è un ottimo sostituto ai dolci o uno snack ideale.

Menta

La menta è nota più come decorazione di piatti e ingrediente per Mojito che come alimento vero e proprio.

Proprio per questo, in pochi sanno che la menta ha la grande proprietà di risvegliare il metabolismo, portando il corpo a bruciare di più e soprattutto a sciogliere il grasso nei punti critici, come l’addome.

Un consiglio? Mettetene 10 foglie nel vostro tè (meglio se verde) ogni mattina: l’effetto slim è assicurato.

Salmone

Il salmone è uno di quei pesci considerati grassi, eppure il suo grasso è ottimo per il nostro organismo.

L'altissimo contenuto di omega 3 lo rende infatti un alleato del nostro cervello e un alimento bruciagrassi da 10 e Lode.

Broccoli

Se l’obiettivo è risvegliare il metabolismo, i broccoli sono l’alleato numero uno.

Questi ortaggi svolgono anche un’importantissima funzione depurativa nell’organismo, favorendo il buon funzionamento dell’intestino e l’eliminazione delle tossine.

E non è finita qui. Secondo alcune ricerche, i broccoli hanno anche un potere antitumorale.

Questo ortaggio, infatti, contiene una molecola specifica in grado di ripristinare l'attività di un gene che contrasta la crescita del tumore

Cipolla

Le cipolle non solo potenziano il sistema immunitario, ma sono fondamentali nella lotta contro i chili di troppo grazie all’alto contenuto di fitoestrogeni in grado di favorire la diuresi e l’eliminazione dei liquidi in eccesso che causano la cellulite.

Inoltre, aiutano a mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue.

Un consiglio da veri chef? Per tagliarle senza piangere tutte le vostre lacrime, tenete in bocca mezzo bicchiere d’acqua senza ingoiarla. Provare per credere!

Tè verde

La catechina, un principio attivo contenuto nel tè verde, è un antiossidante naturale che mantiene giovani le cellule, e aumenta il metabolismo bruciando calorie.

Bevetene tutti i giorni in gran quantità e sarete più belli e più sani, e non soltanto più magri.

