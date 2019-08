Perdere peso a volte è un'impresa, ma ci sono alcune strategie e buone abitudini che aiutano a dimagrire per sempre senza dieta





Stare a dieta non è facile. Spesso contare grammi e calorie e attenersi a menù prestabiliti rischia di essere noioso. Per dimagrire la prima regola da seguire invece è modificare le piccole abitudini quotidiane.

Spesso dietro al fallimento della dieta e all’accumulo dei chili in eccesso ci sono semplicemente comportamenti sbagliati, per esempio, saltare gli spuntini.

Digiuni e privazioni a tavola per esempio non servono né a perdere peso né a restare in salute.

Mangiare poco e spesso permette invece di controllare meglio la fame e stare alla larga dagli sgarri e dagli eccessi. Diversi studi dicono che per essere in forma e stare bene occorre ripensare la dieta non in termini di calorie e rinunce, ma di stile di vita.

Ecco allora 5 trucchi utili per dimagrire una volta per tutte senza dieta.

Non fatevi mancare le fibre

Ne sono particolarmente ricchi la verdura, la frutta, i cereali integrali e i loro derivati.

Le fibre aiutano la regolarità intestinale, indispensabile per mantenersi in forma e in salute.

Hanno poi un ottimo potere saziante.

Rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi e prolungano il senso di sazietà.



Andate a fare la spesa con la lista

Una strategia utile per resistere agli sgarri è andare a fare la spesa con la lista.

Mettere nero su bianco ciò che vi serve per seguire un’alimentazione sana ed equilibrata vi aiuterà a non cedere al richiamo di patatine, snack e dolci.



E non c'è come non avere in casa cibi grassi per non mangiarli sovrapensiero.

Usate le spezie

Cannella, zenzero, curcuma danno gusto e nutrienti senza apportare zuccheri e grassi.

Inoltre, sono degli ottimi sostituti del sale e dello zucchero.

Insaporiscono i piatti senza aggiungere calorie.

Assicurano poi una gran varietà di nutrienti preziosi per la salute e per la linea.



Non fatevi mancare i grassi buoni

Gli acidi grassi essenziali come i preziosi Omega 3 sono ottimi alleati della linea e della salute.

Proteggono il cuore e favoriscono la corretta circolazione, contrastando gonfiore, ritenzione idrica e cellulite.

Danno poi sazietà.

Ne sono ottime fonti per esempio il pesce azzurro (sardine, alici, sgombro, acciughe, aringa), la frutta secca a guscio (mandorle, noci, nocciole, pistacchi, ecc.), i semi oleosi (di zucca, di lino, ecc.).



Non rinunciate alle proteine

Le proteine della carne e dei suoi derivati, del pesce, delle uova aiutano a tenere lontani gli attacchi di fame.

Hanno un buon potere saziante indispensabile per gestire gli attacchi di fame.



Hanno poi un altro vantaggio. Sono indispensabili per la salute dei muscoli e la costruzione della massa magra.





