Un numero sempre maggiore di cosiddetti alimenti salutari riempie gli scaffali dei supermercati. Ma alcuni di questi non sono poi così "buoni"

Continua a crescere incessantemente l'attenzione per i cosiddetti cibi salutari, ma siete sicuri di sapere quali fanno davvero bene e quali sono invece gli alimenti non sani ma percepiti come tali?

Il più delle volte, molti di questi tipi di alimenti potrebbero non meritare l'etichetta di salutare che garantiamo loro.

E sebbene, nell'ambito di una sana ed equilibrata alimentazione, non esistano cose come "cibi sì e cibi no", ecco alcuni alimenti che potreste pensare promuovano il benessere a lungo termine ma che in realtà non sono poi così "buoni".

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Prodotti gluten free

Il glutine è un complesso proteico presente nei cereali; in particolare nel grano, nel frumento e simili.

Negli ultimi anni si è diffuso il pensiero che mangiare alimenti senza glutine sia più salutare. In realtà, questo è vero solo per coloro che soffrono di celiachia (una risposta immunitaria al glutine) o per chi è sensibile al glutine.

I prodotti commerciali senza glutine sono infatti ricchi di carboidrati raffinati, zucchero e sale. Potrebbero inoltre perdere le vitamine del gruppo B e il ferro che vengono spesso aggiunti al grano.

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Dunque: se non siete celiachi i prodotti senza glutine non sono alimenti più sani, anzi.

Granola

In tantissimi sostengono che questo sia tra gli alimenti più sani da inserire nella propria dieta quotidiana. Ma sebbene sia assai nutriente, la granola è anche ricca di zuccheri aggiunti e calorie.

Per via della combinazione di avena, miele e frutta secca, la granola fornisce una botta di zucchero che equivale all'incirca a mangiare un biscotto con gocce di cioccolato a colazione.

Spremuta d'arancia

La spremuta d'arancia è molto nutriente e ha fantastici benefici per la salute. Tuttavia, è importante limitarne il consumo a causa dell'alto contenuto di zuccheri, soprattutto di quella confezionata.

È infatti meglio preferire sempre spremute fresche piuttosto che quelle confezionate, poiché a queste ultime viene spesso aggiunto zucchero al posto delle fibre, che però sono una delle parti più nutrienti di frutta e verdura.

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Yogurt con vari gusti

Lo yogurt è sicuramente tra gli alimenti salutari da inserire nella propria dieta quotidiana, ma bisogna fare attenzione ad optare per lo yogurt non zuccherato. Altrimenti si perdono molti dei benefici nutrizionali.

Gli yogurt alla frutta o aromatizzati con vari gusti possono infatti contenere una sorprendente quantità di zucchero. Invece di scegliere lo yogurt zuccherato, quindi, optate per lo yogurt al naturale al quale potete aggiungere della frutta fresca per un po' di dolcezza.

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Insalate già pronte

Non ci sono dubbi che l'insalata fresca sia un alimento salutare. Sfortunatamente però, quelle preconfezionate che si possono comprare al supermercato non sono così "buone" come sembrano.

Le buste di insalata preconfezionate possono rimanere fresche per 5 giorni in frigorifero, ma perdono una notevole quantità di nutrienti ogni ora dopo essere state raccolte. Meglio allora preferire quelle fresche da preparasi al momento.

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