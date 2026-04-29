Un posto "vero", poco instagrammabile ma dove gustare la cucina milanesi a prezzi onesti: ecco l'indirizzo segreto amato anche dai food expert!

Dieci euro, a Milano, ormai sono il prezzo di un’insalata triste al bancone e di un caffè bevuto di corsa. Invece in via Giovanni Pascoli, zona Città Studi, con la stessa cifra vi sedete, avete un secondo piatto milanese, un contorno e perfino mezza bottiglia d’acqua. Seduti, serviti e sazi.

Il posto si chiama Trattoria Crono, nome da divinità greca più che da trattoria con tovaglie a quadretti. Dietro l’insegna c’è Giulia Fiorucci, che ha rilevato questo locale poco prima del Covid e l’ha trasformato in un piccolo presidio di cucina milanese “come una volta”, con un pranzo di lavoro che sembra arrivare direttamente dagli anni Novanta. Prezzi compresi.





Perché un menù milanese a 10 euro fa notizia

Negli ultimi anni i menù fissi del pranzo a Milano hanno alzato l’asticella. In molte trattorie di quartiere il “pranzo di lavoro” è arrivato a 12, 13, a volte 15 euro, complici bollette, materie prime e affitti fuori controllo. Sotto i 10 euro, di solito, si gioca sul panino veloce o sul piatto unico light.

Per questo Crono fa notizia: qui il “secondo + contorno + acqua” costa 10 euro tondi. Non è una promozione una tantum, non è un trucco di comunicazione. È la formula standard del pranzo, affiancata da altre tre opzioni ugualmente gentili con il portafoglio: 8, 9 e 12 euro, tutte pensate per chi in pausa pranzo vuole mangiare seduto, con piatti veri e non con un take away improvvisato.





Dove si trova Trattoria Crono e che aria si respira

Crono è in via Giovanni Pascoli 15, piena Città Studi, tra il Politecnico e la fermata Piola della linea M2. Tradotto: zona popolata da studenti, ricercatori, impiegati degli uffici vicini. Il target naturale di un pranzo di lavoro onesto.

Dentro niente design studiato per i social. Una sala semplice con il bancone, un’altra più grande e, in fondo, un piccolo cortile con pochi tavoli. Pareti bianche, specchiere, qualche foto in bianco e nero, una credenza che sembra uscita dalla casa della nonna: l’effetto è quello di una trattoria di stazione anni Novanta, ferma nel tempo ma pulita e rassicurante.

La clientela è mista: gruppi di studenti che fanno cassa comune per un piatto di mondeghili da dividere, colleghi in pausa pranzo, qualche coppia che lavora in zona e ha trasformato Crono nel “solito posto del giovedì”. Il servizio è rapido, poco teatrale, ma basta scambiare due parole con Giulia per sentire tutta l’accoglienza di una vera sciura di quartiere.



Tutte caratteristiche che hanno catturato l'attenzione persino della blasonata rivista di cucina Gambero Rosso che ne ha scritto e ha segnalato ai suoi lettori attenti non solo alla forma ma soprattutto alla sostanza!





(Credits: Facebook)

Come funziona il pranzo di lavoro: le formule da 8, 9, 10 e 12 euro

Il menù di mezzogiorno è scritto a mano, aggiornato in base ai piatti del giorno. Le formule sono quattro:

- 8 euro: un primo piatto e mezza bottiglia d’acqua.

- 9 euro: primo, contorno e mezza acqua.

- 10 euro: secondo, contorno e mezza acqua.

- 12 euro: primo, secondo, contorno e mezza acqua.

La combinazione da 10 euro è il cuore del gioco: con quella cifra potete trovare in tavola un secondo di carne tipico milanese e un contorno vero, non tre foglie di insalata di contorno al conto. Un giorno può essere cotoletta alla milanese con patate al forno, un altro trippa in umido con fagioli e cipolla, oppure costine al forno con verdure di stagione.

Se avete più fame, la formula da 12 euro è il vostro “pranzo operaio”: un primo robusto, un secondo di carne, contorno e acqua. Uscite rotolando, ma sempre ben sotto la soglia psicologica dei 15 euro che ormai a Milano si tocca facilmente anche con un semplice piatto unico.





I piatti simbolo: mondeghili, risotto, cotoletta

La cucina è dichiaratamente milanese e lombarda, senza ingredienti di moda né rivisitazioni creative. I mondeghili, le classiche polpette meneghine, sono uno dei piatti più riusciti: carne tritata, pane, aglio e prezzemolo, schiacciate e fritte con mano sicura, asciutte e saporite. Da dividere in centro tavola, costano poco e fanno subito atmosfera.

In carta non mancano il risotto alla milanese e la cotoletta, che qui gira parecchio tra i tavoli, segno che la clientela ha le idee chiare. Ci sono poi lo stinco al forno, la trippa in umido, le scaloppine al Marsala, i contorni di patate al forno, catalogna, fagioli con cipolla. Tutto racconta una cucina casalinga anni Novanta: porzioni generose, zero fronzoli, nomi dei piatti limpidi. Quello che leggete è quello che arriva al tavolo.

Per i giorni di festa o per la sera, Crono mette in campo anche l’ossobuco con risotto alla milanese, il piatto più impegnativo del menù, che arriva a 26 euro. Non è roba da pausa pranzo veloce, ma è la prova che qui la tradizione non è uno slogan.





Quanto si spende la sera e quando conviene andarci

Fuori dall’orario ufficio, i prezzi restano umani. I secondi viaggiano tra gli 11 e i 16 euro, il coperto è a 1,50 euro, il vino della casa (un Cabernet Sauvignon onesto) costa 6 euro il mezzo litro e 10 il litro. In due, con un antipasto condiviso, un secondo a testa, contorno, mezzo litro di vino e magari un dolce casalingo, si sta attorno ai 25 euro a persona. Per Milano, più che competitivo.

Crono è aperta a pranzo e cena quasi tutti i giorni, con il sabato dedicato solo alla cena e la domenica di riposo. Il momento migliore per sfruttare il menù da 10 euro resta comunque il mezzogiorno feriale: se lavorate in zona Città Studi o frequentate il Politecnico, potete trasformare la pausa pranzo nel vostro rito milanese low cost, senza sentirvi in colpa né con il fegato né con il conto in banca.