All’Abbaye des Vaux-de-Cernay, la Maison svela la nuova collezione di Alta Gioielleria tra ospiti internazionali e creazioni ispirate al mondo naturale

Immersa nella campagna alle porte di Parigi, l’abbazia di Abbaye des Vaux-de-Cernay si è trasformata per una notte in un teatro incantato dove la natura ha incontrato l’alta gioielleria. È qui che Chaumet ha scelto di presentare la sua nuova collezione 2026, A Journey Through Nature, con un gala dinner capace di fondere storia, savoir-faire e visione contemporanea.



Credits: Saï - Stéphane Aït Ouarab

Chaumet: una notte immersa nella natura

Sotto le imponenti volte dell’antico refettorio cistercense, la Maison ha costruito un racconto immersivo in cui pietra, luce e vegetazione dialogavano con le creazioni preziose. Non è una scelta casuale: da sempre infatti Chaumet intreccia il proprio linguaggio estetico con il mondo naturale, trasformando fiori, foglie e paesaggi in gioielli dalla forte identità poetica.



Credits: Saï - Stéphane Aït Ouarab

Tra gli ospiti internazionali, ambasciatori e amici del brand, il parterre rifletteva l’anima globale della Maison. L'attrice sud-coreana Song Hye Kyo, da tempo volto di Chaumet, ha incarnato con eleganza la delicatezza della collezione, mentre Sophie Marceau ha portato il fascino senza tempo del cinema francese, illuminato da nuance acquatiche e dettagli luminosi.

Credits: Chaumet

Accanto a loro, la presenza magnetica della top model Natalia Vodianova ha reso omaggio alla tradizione della Maison, con uno sguardo rivolto alla storia delle perle, mentre Amy Jackson ha scelto una creazione scenografica che racconta la maestria artigianale attraverso pietre preziose e lavorazioni complesse.

Credits: Chaumet

La serata ha visto anche la partecipazione di numerose personalità del mondo del cinema, della moda e dell’intrattenimento internazionale, da Li Bingbing a Ed Westwick, fino a Ko Shibasaki e Natasha Poly, tutte accomunate da un’estetica raffinata e dalla volontà di interpretare la gioielleria come forma di espressione personale.

Credits: Saï - Stéphane Aït Ouarab

Più che una semplice presentazione quindi, A Journey Through Nature si conferma come un vero manifesto creativo: stiamo parlando di un invito a osservare la natura non solo come fonte di ispirazione, ma come linguaggio da indossare. In perfetto equilibrio tra heritage e innovazione, Chaumet continua così a raccontare la sua visione del lusso, dove ogni gioiello e dettaglio diventano un vero racconto.