Ebbene sì: l’elisir di bellezza è l’alga. Ecco 10 motivi per mangiare alghe marine a ogni occasione possibile, meglio ancora se a colazione

Curcuma, zenzero, bacche di Goji e compagnia, fatevi da parte: questa è la stagione delle alghe, il vero superfood che dovrebbe stare (letteralmente) sulla bocca di tutti.



Pare infatti che siano un concentrato di benefici per la salute: dalla flora intestinale al sistema immunitario, le alghe sono un toccasana sotto ogni aspetto.

Provate poi a mangiarle a colazione, il pasto in cui l’organismo è più propenso ad assorbire i nutrienti poiché a digiuno da tutta la notte: vedrete che la pelle, i capelli, le unghie e i denti assumeranno un aspetto davvero wow!

Ecco 10 motivi per consumarle.

(Continua dopo la foto)

Photo by Shane Stagner on Unsplash

Sono fonte di omega 3 e 6

Le alghe sono concentrati di acidi grassi polinsaturi, ossia gli unici grassi buoni in circolazione (e che aiutano - anziché intralciarla - la circolazione).

Si tratta degli ormai celeberrimi omega 3 e omega 6, sostanze importantissime che aiutano nella prevenzione di patologie cardiovascolari perché riescono ad abbassare i livelli di trigliceridi e di colesterolo cattivo nel sangue.

Photo by Tracy Reynolds on Unsplash

Sono piene di vitamine

Tra le tante ottime proprietà delle alghe, va ricordato l’alto contenuto vitaminico.

Tutte le alghe, infatti, sono una fonte di vitamina A, C, K e delle vitamine del gruppo B. Insomma, un cocktail davvero benefico!

Photo by Lauren Probyn on Unsplash

Sono un concentrato di sali minerali

Oltre agli omega 3 e 6 e alle vitamine di quasi tutto l’alfabeto, nelle alghe si trovano parecchi sali minerali.

Lo iodio è il vero Principe Azzurro, ma non mancano all’appello nemmeno altri nomi blasonati nell’araldica nutrizionale: sodio, magnesio, potassio, zinco, selenio e fosforo.

Segnate pure i loro nomi nel vostro carnet di ballo e concedetevi a loro per danze senza casqué (nel senso che un buon apporto di sali minerali previene anche gli svenimenti).

Photo by Antoinette C on Unsplash

Sono ipocaloriche

Piene come sono di ogni leccornia nutrizionale, le alghe sono poi povere di ciò che di più inviso c’è per una donna: le calorie.

Ebbene sì: le alghe sono assolutamente ipocaloriche, apportando 40 o al massimo 50 calorie per etto.

Photo by Ana Tavares on Unsplash

Sono perfette da alternare alle verdure

Per un piatto che condivida le stesse proprietà benefiche delle verdure ma che sia ben più originale, servite ai vostri ospiti una bella insalata di alghe o una zuppa calda in cui le avrete fatte bollire.

L’effetto sarà altrettanto benefico (e ipocalorico, sì, sì) ma l’alternativa sarà più gustosa perché originale. Dunque ancor più instagrammabile!

Photo by Dalelan Anderson on Unsplash

Stimolano la flora intestinale

La sviolinata alle alghe non termina qui ma, anzi: le alghe hanno un’azione probiotica che aiuta la flora batterica intestinale a proliferare.

Quindi nessuna nota dolente perché si può finalmente dire adios a crampi addominali e meteorismo vario.

Nelle alghe sono contenuti polisaccaridi in grado di essere fermentati dalla flora intestinale.

Oltre a beneficiarne il nostro pancino, ne beneficia in generale il sistema immunitario perché l’alga limita la proliferazione dei patogeni.

Photo by John Mark Arnold on Unsplash

Aiutano la digestione

Prima ancora di interessare l’intestino, l’alga passa attraverso l’apparato digerente e anche qui si atteggia a première dame.

Le alghe sono un grande alleato per una digestione ottimale.

Se avete disturbi gastrici e faticate a digerire, fatevi aiutare dalle alghe.

Photo by William Farlow on Unsplash

Sono disintossicanti

Un’altra qualità eccelsa dell’alga è quella di essere disintossicante, ossia di favorire l’eliminazione delle tossine dal corpo.

Fatene incetta per un effetto detox davvero eccezionale.

Photo by Daniel Apodaca on Unsplash

Irrobustiscono le ossa, i capelli e le unghie

Se era rimasto qualcuno un po’ scettico o comunque non ancora totalmente conquistato dall’alga power, ecco come farlo ricredere della sua titubanza: le alghe irrobustiscono le ossa (quindi rendono anche più belli i denti, se siete fissati con il vostro sorriso).

Non solo le ossa ma anche i capelli e le unghie: insomma, un vero trattamento beauty!

E no, non con il solito, ossia quello fatto di impacchi a base di alghe per contrastare la cellulite

Photo by Drew Graham on Unsplash

Rafforzano la vista

Dulcis in fundo, per vedere meglio tutti i benefici lampanti che le alghe mangiate a colazione vi hanno apportato, anche in questo caso vi aiutano loro: le alghe rafforzano infatti la vista!