Se pensate che il vantaggio principale dell'iPad sia la sua portabilità preparatevi a ricredervi: ecco in che modo vi renderà la quarantena migliore

Con uno schermo più grande dello smartphone ma un'adattabilità maggiore del computer, il tablet in questi giorni in cui il mondo è sottosopra e riassunto tra le mura di casa si sta rivelando un amico prezioso.

Alla faccia della portabilità di cui va abitualmente tanto fiero (e poco utile se il massimo spostamento consentito è quello dal divano al frigo) è fortissimo in una serie di (nuove) attività a cui tutti ci stiamo votando.

Dalla lettura alle videochiamate, ecco 6 utilizzi dell'iPad che davvero vi miglioreranno le giornate passate a casa.

Partiamo dall'inizio: le palestre sono chiuse, i passi sono prossimi allo zero e (quasi) tutti ci stiamo votando allo sport casalingo e agli esercizi da fare a casa.

Le App e i canali YouTube per seguire gli esercizi sono tantissimi, ma controllare i movimenti da lontano se li si segue sul cellulare non è comodo.

Decisamente meglio vederli in grande sullo schermo di un iPad.

Con uno schermo da 7,9" anche il più piccolo degli iPad, iPad Mini, ha più o meno la stessa dimensione dei comuni ereader e ne vanta tutte le potenzialità.

Grazie a 3 milioni di pixel, rivestimento antiriflesso e True Tone, una tecnologia che regola in modo dinamico il bilanciamento del bianco per un aspetto naturale sotto ogni luce, il risultato è uno schermo perfetto (anche) per la lettura.

Basta scaricare un'App come quella di Kindle, per esempio, per avere a disposizione migliaia di titoli da iniziare a leggere.

Ci si può leggere il giornale

Non solo libri: sfogliare giornali e riviste in formato pdf se fatto su iPad concede una lettura ottimale senza dover continuamente zoomare in e out per allargare gli articoli che ci interessano sullo smartphone.