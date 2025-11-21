I fotografi Gareth Paget e Charlotte Hagoort si sono ritrovati in Puglia per un workshop di fotografia. Ecco gli scatti che hanno creato e anche quelli dei loro alunni



Campi selvatici, mattoni bianchi, strade luminose e gli iconici Trulli. La modella Mariana De Freitas Torres Costa si trova a suo agio nel paesaggio pugliese che i fotografi Gareth Paget e Charlotte Hagoort hanno scelto come scenografia per ospitare il loro workshop di fotografia.

Tre gli studenti: Chelsea Denise, Gabriel Alenius e Kate Hill, dei quali potrete vedere alcuni scatti alla fine dell'editoriale, e tanti gli abiti dall'allure couture che Paget e Hagoort, che hanno curato tutta la produzione, hanno scelto di ritrarre assieme alla stylist Joana Silva.

Scoprite tutto il servizio moda e sognate anche voi la luce della Puglia in queste giornate invernali.





Abito JAMEMME, gioielli ANA VACONCELOS, scarpe SANDRO





Abito JUANA MARTIN, gioielli ANA VACONCELOS, scarpe SANDRO





Abito HOMOLOG, gioielli ANA VACONCELOS, ROCHA CARVAO





Abito ANTONIO GRIMALDI, gioielli ANA VACONCELOS, stivali: stylist's own





Abito e scarpe FERRARI





Abito e scarpe HOMOLOG, gioielli ANA VACONCELOS





Abito CELIA KRITHARIOTI, décolletées stylist's own





Abito, scarpe e collant ALAÏA





Abito CELIA KRITHARIOTI, sandali stylist's own, gioielli ANA VACONCELOS





Abito JAMEMME, gioielli ANA VACONCELOS





LE FOTO DEGLI ALUNNI DEL WORKSHOP





Foto di Chelsea Denise





Foto di Gabriel Alenius





Kate Hill





Full Credits:

Modella: Mariana De Freitas Torres Costa — M & P Models (@marianaf_torres)

Foto: Gareth Paget, Charlotte Hagoort (@garethrpaget, @charlotte.hagoort)

Styling: Joana Silva (@joanasilva.stylist)

Mua/hair: Ilaria Constantino (@_ilaria.costantino_)

Produzione: Charlotte Hagoort, Gareth Paget (@garethrpaget, @charlotte.hagoort)



