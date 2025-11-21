Adriatic Light: un esclusivo editoriale tra i Trulli
Campi selvatici, mattoni bianchi, strade luminose e gli iconici Trulli. La modella Mariana De Freitas Torres Costa si trova a suo agio nel paesaggio pugliese che i fotografi Gareth Paget e Charlotte Hagoort hanno scelto come scenografia per ospitare il loro workshop di fotografia.
Tre gli studenti: Chelsea Denise, Gabriel Alenius e Kate Hill, dei quali potrete vedere alcuni scatti alla fine dell'editoriale, e tanti gli abiti dall'allure couture che Paget e Hagoort, che hanno curato tutta la produzione, hanno scelto di ritrarre assieme alla stylist Joana Silva.
Scoprite tutto il servizio moda e sognate anche voi la luce della Puglia in queste giornate invernali.
Abito JAMEMME, gioielli ANA VACONCELOS, scarpe SANDRO
Abito JUANA MARTIN, gioielli ANA VACONCELOS, scarpe SANDRO
Abito HOMOLOG, gioielli ANA VACONCELOS, ROCHA CARVAO
Abito ANTONIO GRIMALDI, gioielli ANA VACONCELOS, stivali: stylist's own
Abito e scarpe FERRARI
Abito e scarpe HOMOLOG, gioielli ANA VACONCELOS
Abito CELIA KRITHARIOTI, décolletées stylist's own
Abito, scarpe e collant ALAÏA
Abito CELIA KRITHARIOTI, sandali stylist's own, gioielli ANA VACONCELOS
Abito JAMEMME, gioielli ANA VACONCELOS
LE FOTO DEGLI ALUNNI DEL WORKSHOP
Foto di Chelsea Denise
Foto di Gabriel Alenius
Kate Hill
Full Credits:
Modella: Mariana De Freitas Torres Costa — M & P Models (@marianaf_torres)
Foto: Gareth Paget, Charlotte Hagoort (@garethrpaget, @charlotte.hagoort)
Styling: Joana Silva (@joanasilva.stylist)
Mua/hair: Ilaria Constantino (@_ilaria.costantino_)
Produzione: Charlotte Hagoort, Gareth Paget (@garethrpaget, @charlotte.hagoort)
© Riproduzione riservata