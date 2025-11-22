E' il momento di immergersi nelle migliori offerte trucco, skincare e profumi con le promozioni del Black Friday Beauty 2025 & Cyber Monday

Apriamo ufficalmente le danze del black friday beauty 2025. Sconti imperdibili, offerte e omaggi dedicati alla bellezza per tutte le persone che desiderano fare acquisti mirati in vista delle Feste.

Come sempre il "venerdì nero" cade il 28 novembre, il giorno che segue il Thanksgiving americano e subito dopo, lunedì 1 dicembre si celebra il cyber monday, una giornata generalmente dedicata allo shopping scontato online.

Perché black friday & cyber monday sono così famosi

Il black friday ha origini americane: già negli anni '60, a Philadelphia, il traffico caotico che seguiva il Giorno del Ringraziamento veniva chiamato così. In quella giornata infatti ci si dedicava alla scelta dei regali natalizi. Da allora la tradizione si è modificata portando i negozianti ad applicare forti sconti, consolidando quest'usanza nel mondo.

Il cyber monday ha invece contribuito nei primi anni 2000 a rafforzare lo shopping online con offerte imperdibili dedicate al web. Si dice i web stores proponessero gli sconti nella giornata di lunedì perché all'epoca le connessioni internet non erano molto stabili a casa, mentre in ufficio erano più affidabili. In questo modo, al rientro al lavoro, le persone erano più portate ad acquistare online.

Oggi, in generale, i due eventi coincidono e spesso si parla infatti di "black week" o "black month" per indicare lunghi periodi di offerte dedicati a ogni categoria merceologica. In questo contesto infatti noi ci addentreremo nel mondo dei deal dedicati alla bellezza, ma gli sconti interessano anche fashion, tech, food e molto altro ancora.

Black Friday Beauty 2025: le migliori offerte categoria per categoria

Make up, skincare, profumi e molto altro ancora. Abbiamo selezionato per voi il meglio delle offerte di bellezza per il "periodo nero" dello shopping.

Dalle profumerie più famose agli store online passando per marchi di lusso e indie brand da tenere d'occhio, questa è un'ottima occasione per fare shopping di qualità senza spendere una fortuna.

In questo senso infatti il black friday è il contesto ideale per acquistare regali di natale mirati senza sforare il budget.

L'unico consiglio? Non lasciarsi sopraffare dalla FOMO (fear of missing out n.d.r.) acquistando cose inutili. In questi casi è infatti essenziale avere le idee chiare e - perchè no? - fare delle liste. In questo modo riuscirete a trovare il giusto balance tra necessità, desideri e acquisti impulsivi.

Siete pronte e pronti? Seguiteci alla scoperta delle migliori offerte beauty del momento!

Black Friday 2025: le offerte beauty da non perdere in profumeria e negozi multimarca

Ecco le migliori promozioni di bellezza da profumerie, farmacie e negozi multimarca. Tra questi Sephora, Douglas, Ethos Profumerie e Lafarmacia., solo per citarne alcuni.

In questa sezione - in costante aggiornamento - troverete sconti e offerte imperdibili su fragranze, trucchi, creme, sieri e molto altro ancora, prodotti perfetti per rinnovare il proprio beauty case da regalare in vista del Natale.

Sephora black Friday 2025: sconti su make up, profumi, skincare, haircare & accessori di bellezza

Sul sito di Sephora Italia e nei beauty store le offerte del black friday sono già iniziate. In particolare notiamo uno sconto del 25% sulle fragranze, sconti fino al 30% sul best seller e meno 30% sui prodotti di cura della pelle. Le promozioni sono attiva per le persone che possiedono la carta fedeltà Sephora e naturalmente cambieranno nel corso della black week fino al cyber monday: vi terremo aggiornate e aggiornati.

Tra i marchi interessanti Ysl Beauté, Kerastase, Gisou, Clinique e Quai.

Fragranze, make up, skincare, accessori e prodotti per capelli. Tutte le referenze del catalogo Douglas sono in offerta. Anche in questo casto le promozioni varieranno nel corso della settimana - così come in occasione del cyber monday - ma si inizia in grande stile con uno sconto del 25% su acquisti da 69 euro e del 30% su ordini di importo pari o superiore ai 99 euro. Tra i marchi in promozione Jean Paul Gaulter, Giardini di Toscana - con la celebre fragranza gourmand Bianco Latte - e Giorgio Armani.

Amazon Beauty Black Friday: sconti e promozioni dei migliori brand & pop up store a Roma

Gli sconti Amazon iniziano il 20 novembre e includono tantissime offerte in tutte le categorie, beauty incluso. Tra i marchi interessati troviamo L'Oréal Paris, Max Factor, Cetaphil, Sunsilk, Dove, La Roche Posay, Revlon e Pantene.

Inoltre, dal 25 al 30 novembre, in via del Babuino 81 a Roma, la piattaforma di shopping apre la sua “Domus contemporanea” che offrirà ai visitatori l'opportunità di esplorare dal vivo le migliori offerte del Black Friday, trovare ispirazione per i regali di Natale e scoprire i servizi di Amazon.it.

Ethos Profumerie anticipa il Black Friday con il Black Day, una giornata di offerte in programma per venerdì 21 novembre. In questa occasione sarà attivo uno sconto del 50% sull'articolo meno caro acquistando due prodotti dello stesso brand.

Con il Black Friday da Lafarmacia. 1+1 è sempre uguale a 3!

Una promozione imperdibile attiva dal 17 novembre al 1 dicembre: acquistando 3 prodotti il meno caro è in omaggio. Questa offerta è valida solo sui prodotti esposti di igiene, cosmesi, integrazione e dietetica; e non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Fino a 100 cosmetici scontati fino al 60% e promo sui cofanetti di Natale: acquistandone due si ottiene il 60% di sconto. In aggiunta, il marchio italiano offre una promozione invitante anche sui celebri ProfuMINI, mini profumi golosi da borsetta: adesso 2 ProfuMINI costano 14,99 euro, 3 flaconi 19,99 euro e 4 flaconi 24,99 euro, un'ottima occasione per fare regali profumati!

Make-up: le migliori offerte Black Friday 2025

Volete regalare - o regalarvi - make up di qualità? Queste promozioni sono davvero interessanti. Immergetevi un mondo fatto di sconti su rossetti, ombretti, gloss, fondotinta, ciprie e tutto il necessario per un trucco on fleek.

Torna l'offerta più attesa del black friday! Il marchio italiano lancia infatti la consueta offerta "acquista 3 prodotti, altri 3 sono in regalo", l'occasione perfetta per fare scorta dei propri preferiti e/o fare bellissimi regali. La promozione #KIKOBlackFriday - che abbraccia l'intero catalogo, che include make up, skincare e accessori, edizioni limitate incluse - inizia venerdì 21 novembre e sarà attiva fino a lunedì 1° dicembre su sito ufficiale e in tutti i KIKOStores.

Néonail black friday sconti fino al 60% su tutto l'assortimento di smalti semipermanenti e accessori unghie

Volete unghie da sogno? E' il momento di provare la manicure con smalto semipermanente a casa greazie agli invitanti sconti Néonail. Tutto il catalogo del marchio italiano è infatti in promozione: dai colori per unghie a basi e top passando per lampade per la polimerizzazione e tutto il necessario per una manicure like a pro.

Alcuni dei prodotti più amati del catalogo Mulac vengono lanciati in edizione speciale in occasione del BF. Nello specifico The Wheel of Fortuna include la matita labbra Lip Master Nudelicious 02 e l'olio labbra Lip Flow Pink Syrup 04, mentre The Sun propone la matita labbra Lip Master Sakura Mochi 20 e l'olio labbra Lip Flow Lilac Sugar 05.

E' il momento giusto per fare scorta dei must del marchio italiano e scoprire novità interessanti come To GOh Lips & Cheeks, il pigmento per guance e labbra che si appende alla borsa. Gli sconti arrivano fino al 50% e sono attivi fino al 1 dicembre sul sito ufficiale e nello store fisico di Milano, situato in via Donizetti 8.

-35% su tutto il catalogo di City Lab, marchio milanese specializzato nella creazione di prodotti da trucco e skincare personalizzati. Nota: lo sconto è riservato alla community del brand, quindi, per usufruirne, è necessario iscriversi al sito e alla newsletter.



Il marchio di bellezza green offre irresistibili promozioni dal 27 al 30 Novembre. In particolare sarà attivo uno sconto del 20% su tutto il sito, comprese le novità e i prodotti già in promozione, utilizzando il codice BLACK20 al momento dell’acquisto.

In aggiunta, iscritti alla newsletter potranno usufruire di uno sconto extra dedicato: un’occasione unica per scoprire - o riscoprire - la cosmesi naturale e biologica firmata Lepo.

Sconti, promozioni e offerte Profumi per il Black Friday 2025

Per voi i profumi non sono mai abbastanza? Approfittare degli sconti del black friday è un'ottima idea. Ecco le proposte dei migliori marchi di nicchia.

Il marchio di fragranze di nicchia più cool propone sconti esclusivi su bundle di profumi e prodotti profumati. Coppie di fragranze in eau de parfum ed extrait - come i must Angel Dust e Vanilla Haze - ma anche pacchetti di prodotti per corpo e capelli a prezzo scontato. Super!

Brown Friday Narici Milano: lo sconto che celebra le differenze ed educa sulle materie prime

Il Black Friday di Narici Milano è Brown Friday. In questa occasione infatti una partita speciale di Matcha sarà in vendita al prezzo scontato del 30%. In particolare, questa referenza con lavanda del Chianti rivela un colore ricco e ambrato, il cui colore è virato dall'originale trasparente. Il "responsabile" è un lotto di benzoino naturale, resina vegetale dalle note balsamiche che agisce come fissativo, particolarmente scuro: una modifica estetica che non altera minimamente la qualità e la resa del profumo. L’obiettivo del marchio italiano è dunque quello di "Celebrare le differenze e fare educazione sulle materie prime, dimostrando che anche nella profumeria di lusso le imperfezioni naturali raccontano autenticità".

Inserendo il codice BLACKCENTO25 al momento dell'acquisto si ottiene un imperdibile sconto del 10% su tutti i prodotti del catalogo del marchio che intreccia fragranze, tessuti pregiati, gioielli e artigianalità tutta italiana.

Il marchio di fragranze più cool offre sconti e promozioni speciali e offre un omaggio imperdibile dedicato a tutte le persone che effettueranno un ordine nel corso della promo. Ogni ordine conterrà infatti un sample della nuova - ancora segretissima - fragranza del brand, che sarà lanciata sul mercato il prossimo dicembre.

Millefiori Milano: sconto speciale sulle fragranze d'ambiente più eleganti

Volete rendere indimenticabile il periodo delle feste? Scegliete una nuova fragranza per la casa! Must da regalare - o regalarsi - le linee Milano e Icon sono in offerta con un sconto del 30% dal 21 novembre all'1 dicembre inclusi. La promozione è disponibile sia nei punti vendita aderenti sia su millefiorimilano.com

Black Friday Beauty 2025: le migliori offerte skincare & benessere

Cura della pelle, beauty tools, rasoi di qualità e anche accessori "originali" come vibratori ed estrattori. Per un benessere globale a 360°, ecco le migliori offerte di bellezza per il BF & cyber monday.

Gli sconti Yepoda sono tanti e tutti irresistibili. Attivi sul sito ufficiale, in store a Milano e nel pop up di Roma, iniziano il 22 novembre e terminano il 30 novembre. Per i primi sei giorni lo sconto è del 25% e include un prodotto omaggio con un ordine minimo di 69 euro. Nel weekend lo sconto sale fino al 35% su tutto senza minimo d'acquisto. Yepoda sorprende anche in occasione del cyber monday: il 1° dicembre tutto il catalogo sarà scontato del 35% senza minimo d'acquisto. Da non perdere: i nuovi, praticissimi, sieri in stick!

Una pioggia di sconti per le persone amanti della skincare - ma non solo! - di qualità. Il marchio francese offre infatti imperdibili sconti fino al 50% su tutto il catalogo dall’11 al 28 Novembre 2025 sul sito ufficiale e presso le e i consulenti di bellezza. Inoltre, dall’11 al 30 Novembre 2025 le offerte sono attive anche nei punti vendita.

L'amatissimo brand di skincare ci conquista con la promozione più conveniente dell’anno: fino al 30% sconto sul sito ufficiale, con un 20% di sconto iniziale su tutto e spese di spedizione gratuite senza minimo di spesa.

Prodotti in regalo e scontistiche più alte a seconda della soglia di acquisto:

Travel size in regalo per ordini di importo pari o superiore ai 55 euro;

25% di sconto + Cleanser o Tonico Full Size in omaggio per ordini di importo pari o superiore ai 95 euro;

Sconto del 30% + travel size & Cleanser o Tonico Full size in regalo per ordini di importo pari o superiore ai 140 euro.

Dal 1° novembre al 2 dicembre Foreo offre sconti fino al 50% (con il codice FOREOBF35). Tra gli articoli scontati troviamo dispositivi e prodotti per la cura della pelle, come la maschera led FAQ™ 202, BEAR™ 2, il dispositivo a microcorrente progettato per sollevare, rassodare e tonificare i 69 muscoli del viso e del collo.

Adesso Beauty sconto su tutto il sito, incluse le novità

Il marchio italiano di qualità propone una promo irresistibile: sconto del 30% su tutto l'assortimento con il codice ADESSOGLOW30. L'offerta è valida dal 24/11 al 01/12 e include Hydra-Lift, la nuova crema mani con vitamine e peptidi.

Fler sconti black friday & cyber monday rasoi e prodotti per la rasatura e corpo

Sconti su tutto il catalogo con le promozioni Black Week. Da venerdì 21 novembre fino a martedì 2 dicembre, infatti sono attivi sconti fino al -30% su una serie di prodotti selezionati Fler. In queste settimane, Fler ha pensato anche ad un esclusivo Black Friday Set, che avrà il -33% di sconto e sarà disponibile online sul sito. Il kit contiene: The Razor Starter Set, Hydra Mist, Milky Scrub, Dry Body Oil, Slow It Down, Velvet Care, Foamtastic, sia in formato normale che travel size, Hoily Drops e il guanto per lo scrub.

Le offerte interessano anche il Cyber Monday: il 1 dicembre, ci saranno sconti su una selezione di prodotti Fler fino al -30%.

In aggiunta, dal 20 novembre al 1 dicembre sarà possibile trovare anche su Amazon alcune scontistiche speciali: il -20% sui prodotti corpo Fler e il -25% sui set.

Dal 17 novembre e fino a domenica 23 novembre il marchio offre il 30% di sconto sul sito ufficiale alle persone già iscritte alla newsletter (o che si iscrivono in questo frangente) tramite codice VIP personale. Ogni ordine sarà corredato da una tote bag in omaggio. Durante la Black Week - dal 24 novembre al 1° dicembre - gli sconti saranno invece visibili in chiaro per tutti, co promozioni fino al -40% + tote bag in omaggio su ogni ordine.

Lelo. il brand svedese leader nel benessere sessuale, offre sconti esclusivi dal 20 al 50% su molti dei suoi prodotti. Un'ottima occasione per donare - o donarsi - qualcosa di davvero speciale in occasione delle Feste.

Natura sconti su tutto lo store online, inclusi prodotti di bellezza e self-care

Una miriade di deliziose idee regalo dal prezzo accessibile e dal design curato: Natura propone nelle giornate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 uno sconto del 20% su tutta la collezione (a eccezione dei libri e dei prodotti charity). Tra questi maschere viso, face roller, spazzole e molto altro ancora, come candele profumate e diffusori.

Sconti anche per Etoo, brand di skin care pensata ad hoc per le pelli tatuate. I prodotti del brand contengono infatti un co-enzima in grado di preservare la molecola di inchiostro garantendo una pronta guarigione, ma anche la conservazione del tatuaggio anche sul lungo periodo. In particolare la promo sarò attiva dal 24 novembre al 1 dicembre sul sito ufficiale e offrirà uno sconto del 15% su tutti i prodotti della linea For Life e spese di spedizione gratuite su tutti gli ordini.

Eco Bio Boutique: glitter month di sconti

Il marchio green propone un interno mese di sconti. Dal 10 novembre al 3 dicembre è infatti possibile usufruire di sconti dal 20% al 50% su una selezione di prodotti e servizi dedicati al benessere e alla bellezza consapevole.

Le offerte del black friday interessano anche Hurom, brand pioniere nella tecnologia degli slow juicer e dell’estrazione lenta a freddo. Dal 14 novembre all’8 dicembre, sull’e-shop ufficiale è infatti disponibile un’ampia selezione di modelli delle linee Easy Press e Pure Press con sconti fino al 35%. In aggiunta, con ogni ordine si riceve in omaggio una tazza termica del valore di 20 euro.

Black Friday 2025: sconti e offerte prodotti e accessori per capelli

Vi serve un nuovo asciugacapelli di qualità? Oppure avete bisogno di una nuova spazzola? Volete fare scorta della vostra tinta per capelli preferita? Approfittate degli sconti black friday e cyber monday!

Dal 31 ottobre al 1° dicembre Dyson celebra la tecnologia e l’innovazione con offerte, sconti e promozioni su tutte le sue categorie di prodotto. Nel compartimento beauty, tra i prodotti interessati, troviamo l'Asciugacapelli Dyson Supersonic Nural™, il Multi-styler Dyson Airwrap i.d.™ e la Piastra asciugacapelli Dyson Airstrait™.

Wet Brush è considerata la spazzola districante per eccellenza: con oltre 12 milioni di pezzi venduti in più di 70 paesi, è uno degli hair tool più amati. In occasione del Black Friday 2025 il brand offre il 20% di sconto su tutto il catalogo. La promozione è valida dal 14 novembre al 2 dicembre.

Celebre in tutto il mondo per i suoi colori per capelli pazzi e introvabili, Manic Panic è un brand storico che fa tendenza sin dal suo lancio, avvenuto nel 1977. In occasione del black friday beauty 2025 il marchio offre uno sconto del 20% su tutte le referenze disponibili sul sito ufficiale, che includono colorazioni dirette, prodotti di hair care, tinte temporanee e parrucche. La promozione è valida dal 14 novembre al 2 dicembre.

Credits Ph: Getty Images

