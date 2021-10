Pensate che il vostro partner abbia un'altra relazione e volete scoprire se è davvero così? Ecco alcuni comportamenti da tener presente per capire se lui vi tradisce

Il vago sospetto di essere state tradite è una delle peggiori sensazioni al mondo, che può peggiorare solo se avete il sentore che l'affaire sia ancora in corso.

Può sembrare che il terreno stia crollando proprio sotto di voi: vi chiedete se vi state immaginando tutto e mettete in discussione tutto ciò che pensavate di sapere sulla vostra relazione.

Ma come si può fare per capire se lui vi tradisce davvero?

Ma come si può capire se il proprio partner sta dicendo la verità o sta mentendo cercando di coprire le sue tracce?

Spesso i segnali di allarme dell'infedeltà sono assai sottili e difficili da identificare. Il modo migliore per sapere la verità con certezza è la conferma da parte dell'altro.

Detto questo, sperare semplicemente in un'eventuale confessione non lenirà le preoccupazioni frenetiche nella vostra testa prima.

Ecco allora alcuni dei segnali da tenere d'occhio per capire se c'è stato davvero un tradimento.

Lui vi tradisce? Ecco come scoprirlo

1. È distratto

Se il vostro partner sembra a malapena guardarvi negli occhi, o se vi ritrovate a ripetergli le cose perché non vi sta ascoltando, allora questo potrebbe essere un primo segnale di tradimento.

Coloro che tradiscono sono infatti spesso disconnessi dalla relazione in molti modi.

Per esempio, fate particolare attenzione se c'è sempre qualcosa che lo distrae mentre parlate, se ha sempre un motivo per stare al telefono durante le ore che passate insieme, o se cancella i vostri appuntamenti.

Ovviamente tutto questo può capire ogni tanto, ma se il vostro partner è costantemente distratto e non coinvolto nella relazione allora è probabile ci sia sotto qualcosa.

2. Non si stacca mai dal telefono

Disclaimer: alcune persone sono seriamente dipendenti dai loro telefoni e li portano con sé ovunque vadano, per abitudine o noia.

Tuttavia, il problema sorge se il vostro partner inizia a seguire questo comportamento improvvisamente.

Se lui è al telefono molto più del solito, potrebbe essere semplicemente impegnato con le mail di lavoro o potrebbe aver scaricato una nuova app.

Per scoprire di cosa si tratta e sapere se lui vi tradisce, provate a chiedigli casualmente che cosa sta facendo quando ha il telefono in mano.

La sua reazione vi dirà molto sul fatto che potrebbe tradire o meno.

3. Si concentra di più sul suo aspetto

Il vostro partner non è mai stato un maniaco delle apparenze, e ora, di punto in bianco, passa più tempo davanti allo specchio di voi?

Dal cambio di pettinatura, alla recente fissazione per la palestra, all'acquisto compulsivo di nuovi vestiti. Questi possono essere piccoli segnali che lui vi tradisce.

Certo, potrebbe anche semplicemente trattarsi di un nuovo proposito, o del più generale desiderio di farsi piacere, ma è importante sapere che quando le persone tradiscono, sono più consapevoli del proprio aspetto e tendono a curarlo di più.

4. È riluttante a fare grandi acquisti congiunti

Sono mesi che parlate di comprare un'auto o una casa ma lui proprio non ci sente?

Sebbene sia possibile che l'esitazione del vostro partner sia dovuta solo a problemi finanziari, può anche essere un segnale del fatto che stanno tradendo, specialmente se la questione economica non era un problema in passato.

"Un impegno importante, come quello di comprare casa insieme, rende più difficile uscire rapidamente da una relazione" - ha spiegato lo psicologo Ramani Durvasula, autore di Should I Stay or Should I Go?.

Se il vostro partner diventa strano quando parlate di grandi acquisti congiunti, non abbiate paura di chiedere cosa c'è dietro la loro esitazione.

Se si innervosiscono e non si tratta di soldi, sappiate che c'è qualcosa non va.

5. Vi racconta tutto (in modo eccessivo)

Gli avete chiesto com'è stata la festa in ufficio e lui ha snocciolato l'intera lista degli invitati, tutti gli antipasti che sono stati serviti e un resoconto minuto per minuto di ciò che è successo? Red flag!

"I bugiardi parlano troppo - dice Durvasula, aggiungendo - Quando diciamo la verità, tendiamo ad essere conciso perché viene facilmente.

Gli imbroglioni, così come i traditori, spesso creano lunghi racconti e storie piene di dettagli riguardo ai luoghi in cui sono stati e cosa hanno fatto quel giorno per cercare di crearsi un alibi".

6. Oppure, smette di condividere la sua vita con voi

Se di punto in bianco, alla vostra domanda "Com'è andata la giornata?" lui risponde solo "bene" (mentre prima vi raccontava di più) potrebbe essere il momento di preoccuparsi.

Per coloro che tradiscono, infatti, gli aspetti più interessanti della loro giornata possono riguardare il nuovo flirt. Motivo per cui tagliano corto alle vostre domande e non vi rispondono come erano soliti fare prima.

Spesso questo può essere più devastante dell'infedeltà sessuale, in quanto implica che l'intimità della vita quotidiana viene ora condivisa con qualcuno di nuovo.

7. Ha improvvisamente nuovi hobby (o gusti per la musica)

Fanno bungee jumping ma prima avevano paura dell'altezza? O improvvisamente iniziano ad ascoltare musica classica quando hanno sempre e solo amato l'heavy metal?

Ovviamente potrebbero semplicemente espandere i loro orizzonti, ma è più probabile che un cambio così radicale indichi il loro desiderio di cercare di impressionare la nuova fiamma, trovando hobby o interessi comuni.

8. Vi riempie di regali

Ricevete regali di continuo? Allora lui vi tradisce. È un cliché, ma spesso è anche la verità.

Se vi compra regali inaspettatamente o inizia ad aiutarvi a e a fare di più in casa, come stirare, lavare o mettere mano a quei piccoli lavori fai-da-te che sono stati lasciati incompiuti per mesi, probabilmente non è perché è cambiato e ha capito le vostre esigenze da un giorno all'altro.

In realtà è semplicemente senso di colpa.

9. Fate più (o meno) sesso di prima

Se il vostro partner è attratto da un'altra donna e ha rapporti con lei, è probabile che cambierà anche il modo in cui fa sesso con voi.

Quando alcuni uomini tradiscono finiscono con il non voler fare più sesso con la propria partner, perché questo potrebbe farli persino sentire come se stessero tradendo l'altra persona.

Altri invece sono spinti dal desiderio di fare più sesso quando tradiscono.

Se quindi notate un cambiamento repentino nella libido di coppia, fate attenzione perché potrebbe essere un segnale che lui vi tradisce.

10. Ricordatevi che il vostro istinto non sbaglia (quasi) mai

Questo non vale per le persone che sono eccessivamente gelose in generale, e quindi inclini al sospetto in qualsiasi momento.

Tuttavia, se il vostro istinto vi dice che il vostro partner vi sta tradendo, probabilmente è davvero così.

Non siete delle veggenti, ma il vostro cervello sta elaborando i segnali non verbali che raccogliete giorno dopo giorno (anche quando non ve ne rendente conto).

Naturalmente, potrebbe sempre esserci una semplice e plausibile spiegazione per un cambiamento nel comportamento del vostro partner non ha a che fare con il tradimento.

Tuttavia, è bene porsi e porre all'altro qualche domanda.