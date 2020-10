Ottobre è il mese in cui molte coppie provano la terapia: «È un momento in cui siamo più costretti ad affrontare le cose che ci infastidiscono o ci turbano»

Nei momenti più bui di una relazione, la terapia di coppia può letteralmente salvare un amore.

Cercare una consulenza matrimoniale o un terapista per un aiuto di coppia sta diventando finalmente una pratica più comune e meno stigmatizzata; sia che si abbiano problemi con il partner che si desidera risolvere, sia che entrambi si voglia il parere di un esperto per sapere se la propria relazione è in buona salute.

E mentre il numero di coppie che si affidano a terapisti è in continua crescita, questi ultimi hanno notato un enorme picco di nuove richieste nel mese di Ottobre.

Ma perché proprio Ottobre è il periodo di punta per consulenze relazionali? Ecco la risposta.

Perché le coppie affrontano le crisi in Ottobre?

La maggiore richiesta di nuove terapie di coppia in Ottobre ha a che fare con il ritorno dalle vacanze e il ritorno (spesso difficile) alla quotidianità.

Secondo Lucy Beresford, psicoterapeuta, esperta di sesso e relazioni e autrice di 'Happy Relationships At Home, Work And Play', una vacanza estiva passata insieme diventa spesso un'esperienza che può spingere a un punto di rottura.

«Durante l'estate si sta molto insieme e siamo costretti a trascorrere molto tempo con il partner» spiega l'esperta.

«Di conseguenza, siamo anche costretti ad affrontare le cose che ci infastidiscono o ci turbano della nostra relazione; quelle cosa che magari siamo in grado di sopportare per il resto dell'anno».

Una volta tornati, dunque, c'è la necessità di fare chiarezza sul perché siamo stati così e si deve trovare la forza di decidere di fare qualcosa per salvare la relazione. Il che si traduce in una richiesta di terapia di coppia che arriva a Ottobre.

Ma c'è una nota positiva: Lucy Beresford rassicura infatti che molti di questi problemi legati al post-vacanze sono facili da affrontare.

A cosa serve la terapia di coppia?

«Entrambe le parti devono sedersi e identificare quali sono i fattori scatenanti dei litigi, in modo da prepararsi», spiega Lucy Beresford.

«La terapia offre a ciascun partner la possibilità di esprimere le proprie frustrazioni e delusioni, dando il giusto spazio per sentirsi ascoltati.

E fornendo un senso di prospettiva, in modo che entrambi all'interno della coppia possano vedere più chiaramente se vale la pena preservare la loro relazione».

