Non è solo un (piacevole) intrattenimento, ma una necessità fisiologica per il benessere del corpo e della mente: ecco cosa succede se si fa poco sesso

Ci sono tanti segnali che fanno capire quando dovremmo fare più sesso, primo tra tutti la non voglia di fare sesso: meno se ne fa, infatti, meno frequentemente si raggiunge un orgasmo, e dunque meno libido si innesca nei nostri transiti ormonali (e mentali).

** Quanto sesso è troppo poco sesso? I segnali per capire quando non si fa abbastanza sesso **

Gli altri? Vi diamo 9 campanelli d'allarme: se ne collezionate più di tre immotivati da altri fattori correte ai ripari.

Soffrite d'insonnia

Occhiaie, irritabilità, confusione mentale e senso di testa ovattata.

A causare l'insonnia potrebbe essere proprio un’insoddisfacente attività sessuale.

Avere un rapporto e raggiungere l’acme del piacere aiuta a secernere un ormone chiamato ossitocina, una sostanza che ci rende felici e che ha un elevato potere calmante.

Proprio quest’ultimo è ciò che garantisce un sonno profondo e rigenerante.

Se è da troppo tempo che non si fa l’amore, ne risentiranno le lenzuola in tutti i sensi: sia per la mancanza di piacere tra queste sia per il poco sonno.

Siete inspiegabilmente sotto stress e di malumore

Se si è stressati e perennemente irritabili potrebbe non c’entrare il lavoro, per una volta tanto. Da quant’è che non fate l’amore?

Se la risposta è settimane o addirittura mesi, allora la causa del malumore potrebbe risiedere proprio in quello.

Gli sbalzi di umore, specialmente in ambito sociale, sono spesso un segnale inviato dal corpo quando ha bisogno di rapporti sessuali.

L’astinenza porta a manifestare emozioni negative come irascibilità e pessimismo, facendoci sembrare molto più lunatici di quanto saremmo facendo sesso regolarmente.

Bando ai moralismi: il sesso migliora lo stato d’animo e si tratta di un bisogno che non può essere represso.

Fate fantasie sessuali in momenti inopportuni

Le fantasie sessuali sono parte integrante della vita e della mente di chiunque, a prescindere dal ritmo e dall’intensità dell’attività sessuale.

Solitamente le fantasie sessuali si presentano di notte, in sogno o durante la veglia indifferentemente, oppure come risultato di uno stimolo che ci ha eccitato.

Se invece incominciano a diventare particolarmente frequenti, persistenti, insistenti e “moleste”, comparendo nei più disparati momenti della giornata, allora significa che il corpo vi sta implorando di fargli avere un rapporto sessuale.

La pelle appare spenta

La pelle è la cartina di tornasole dello stato di salute interna, dell’organismo e della mente.

Gli sfoghi cutanei come acne e dermatite sono spesso legati a stress e a problemi di tipo psicologico.

Anche in caso di astinenza sessuale prolungata la pelle ce la dice lunga. Notare un colorito grigio e spento, una cute più secca e portata alla desquamazione così come un’esplosione di brufoletti potrebbe essere l’indizio di bisogno di rapporti sessuali.

Fare l’amore migliora lo stato della pelle: quando si fa sesso con frequenza, i pori si aprono liberandosi dalle impurità che vi si annidano, quelle che causano imperfezioni quali comedoni, punti neri e brufoli.

E come qualsiasi altra attività fisica, il sesso elimina le tossine tramite il sudore e attiva la circolazione sanguigna.

Provate a guardarvi allo specchio la prossima volta che avrete finito di fare sesso. Basta un’occhiata per capire quanto la passione ci renda belli. Non c’è make-up che possa competere.

Siete meno socievoli del solito

Non avere rapporti sessuali per lungo tempo può sfociare nella tendenza all’isolamento sociale.

Dato che l’astinenza porta a una minore produzione di endorfine - quelle sostanze che aiutano a mantenere il buon umore e il desidero di essere circondati da altre persone - meno sesso equivale a meno ormoni “buoni” e a meno gente attorno.

Ma proprio come il sesso è la cosa più naturale e importante che ci sia, lo stesso vale per i rapporti (non sessuali, di ogni tipo) con gli altri.

Siamo animali sociali quindi se notate che ultimamente non avete voglia di vedere gli amici e i conoscenti indagate sulle motivazioni. Tenendo conto anche della sfera sessuale.

Prendete più medicinali

L’assenza di rapporti sessuali diminuisce la produzione di serotonina e di endorfine, gli ormoni della felicità che oltre a regalare il buonumore agiscono anche come potenti analgesici naturali.

Fare poco sesso e poco frequentemente ci porta a sentire più acutamente i dolcetti del ciclo, un mal di testa, un fastidio ai denti.

Più sesso si fa, meno antidolorifici dovremo prendere.

Vi sentite insicuri e con l'ego a terra

L’astinenza sessuale va a braccetto con l’insoddisfazione. Si tenderà a essere più insicuri verso se stessi e circa tutto ciò che si fa, a qualsiasi livello (perfino professionale).

Il sesso migliora l’autostima più di qualsiasi altra cosa al mondo. Perché permette di sentirsi desiderati.

Non farlo per mesi può instaurare un’insidiosa insoddisfazione che potrebbe addirittura sfociare in depressione, ansia e difficoltà nel prendere decisioni con serenità.

Fate tardi a lavoro un po' troppo spesso

Un altro campanello d’allarme è il troppo lavoro. Chi si butta a capofitto nella sfera professionale, tralasciando tutte le altre, dovrebbe farsi delle domande.

A volte la motivazione è legata a una insoddisfacente vita sessuale e si cerca di attenuare i bisogni carnali con estenuanti sessioni in ufficio, diventando stacanovisti infelici.

Provate a staccare un’ora prima e a prendervi del tempo per voi stessi, trovando qualcuno con cui divertirvi o piuttosto optando per un po’ di autoerotismo (che va sempre bene come valida alternativa).

Vi riempite le giornate di (troppi) hobby

Anche gli hobby (se sono troppi) potrebbero nascondere qualcosa di inquietante.

Chi si riempie il tempo libero di corsi di calligrafia, yoga, scuole di inglese e workshop di cucito potrebbe non essere soddisfatto della propria vita. Sessuale e non solo.

Il sesso permette di sfogarsi, fa secernere ormoni importanti per il benessere psicofisico ma aiuta perfino a conoscere noi stessi. E magari a farci capire che in realtà il cucito non fa per noi.