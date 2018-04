Perché tradire non è mai una buona idea? Perché finirebbe per rovinarvi la vita (oltre che per mettere a rischio la vostra relazione): vi spieghiamo come

La vostra relazione va male, vi sentire imprigionate in qualcosa di più grande di voi? Vi mancano le attenzioni da parte del vostro partner e pensate di avere tutto il diritto di andarle a cercare altrove?

Amate il vostro compagno ma vi siete trovate a portare avanti anche una storia clandestina e pensate di poterla gestire senza far male a nessuno?

State insieme da molti anni e per la prima volta dopo molto tempo qualcuno vi ha fatto battere di nuovo il cuore, ma non è il vostro compagno?

Qualunque sia la vostra situazione, tradire non è mai una buona idea - non solo perché mettereste a rischio la vostra relazione, ma anche perché finireste per complicarvi da sole ulteriormente la vita.

Vi spieghiamo perché.

(Continua sotto la foto)

Non riguarda mai solo voi

Il tradimento finisce per innescare reazioni a catena che feriscono tutti quelli che vi circondano, non importa se riuscite o meno a mantenerlo segreto, crea comunque degli allontanamenti, dei silenzi, delle incomprensioni.

Se vi va bene ferirà voi e la persona coinvolta nel tradimento, se verrà a galla invece si allergherà a macchia d'olio sulle persone che vi vogliono bene.

Soprattutto se vi hanno coperto mentendo per voi - ma anche se al contrario se si sono sentite in dovere di avvisare il vostro compagno per legami di amicizia con lui.

Tutti prenderanno una posizione e probabilmente finiranno per schierarsi contro di voi, siete veramente pronte ad affrontare questo?

Il vostro partner si accorge sempre che qualcosa gli sfugge

Potete negare fino alla morte, non far trapelare nulla, distruggere tutte le vostre tracce ma alla fine chi sta con voi da tanto tempo finirà per sentire che qualcosa è cambiato e cambierà a sua volta.

Diventerà sospettoso, capirà che qualcosa di voi gli sfugge, perderete la sua fiducia e inizierà a pensare di essere paranoico ogni volta che voi negherete e butterete la responsabilità su di lui.

Non è meglio ammettere che una storia è finita o affrontare i problemi invece che far impazzire così qualcuno a cui avete voluto bene?

È più complicato di quello che pensate

Mantenere due relazioni contemporanemente può sembrare molto eccitante all'inizio, la paura di essere scoperti, l'attrazzione per il proibito, tutte cose che all'inizio vi legheranno indissolubilmente con il vostro amante, ma poi arriveranno le bugie, molte bugie.

Quelle che voi sarete costretti a dire al vostro partner ma anche quelle che dovrete dire al vostro amante perché a un certo punto non vorrete perdere neanche lui e quelle che direte a voi stesse per non uscire da questo circolo vizioso, fino a che tutte queste bugie diventeranno qualcosa di insopportabile da portare sulle spalle.

Dovrete fare i conti con il senso di colpa

La sera quando tornerete a casa vi metterete a dormire con il vostro compagno e dovrete fingere che è tutto normale.

Anche chi dice di non soffrire di sensi di colpa finirà per non riuscire a dormire bene o a darla vinta più spesso al compagno perché si sente in una posizione di difetto.

Sono tutti meccanismi inconsci ma sentirsi quello cattivo della coppia non vi renderà certo più felice e lasciarsi non diventa automaticamente più semplice, anzi.

Arriva il momento in cui l'altro vuole di più

Se portate avanti una relazione parallela e se il vostro amante non ha una relazione arriva sempre il momento in cui lui vuole di più.

Che cosa vuole? Voi.

Non è detto che siate pronte a decidere di lasciare il vostro compagno e non è detto che lo vogliate veramente.

Di una cosa però dovrete essere consapevoli che la persona rifiutata è capace di tutto, potrebbe raccontare la verità al vostro compagno o vendicarsi in qualche altro modo, niente di buono insomma.

Le relazioni clandestine non funzionano nella vita vera

Il brivido del proibito rende tutto più facile, tutto più attraente, poi nella quotidianità è più difficile riuscire a far funzionare le cose.

Inoltre qualcuno può attrarvi da morire per determinati scopi ma poi come compagno potrebbe essere la persona più sbagliata del mondo per voi.

Risultato? A un certo punto i dubbi non finiranno mai di torturarvi e non sarete mai certe delle decisioni che state prendendo, finirete per non sentiri mai lucide o padrone di voi stesse.

Ne vale la pena?

Finirete per litigare molto più spesso

Se prima esistevano delle incomprensioni nella vostra relazione ora le incomprensioni saranno moltiplicate all'ennesima potenza.

Se all'inizio un tradimento porta un po' di euforia e sembra liberarvi da un peso dopo un po' vi rende ancora più insofferenti, non sopportate nulla e vi sentite in diritto di dover colmare alcune mancanze andando a cercare altrove.

Purtroppo le incomprensioni nelle relazioni esistono, ma vanno affrontate da persone mature e non come gli struzzi con la testa sotto la sabbia.

Perderete la fiducia in voi stesse e quella degli altri

Vale veramente la pena mandare avanti tutto questo teatrino per ammettere che la vostra relazione ha dei problemi?

È vero che non esiste solo il bianco e il nero, sorprattutto in materia di rapporti umanii e di tradimenti, ma in amore dovreste sempre cercare di esser chiare con voi stesse e non per moralismo o per non fare male agli altri ma per difendere voi, la vostra fiducia in voi stesse e il tipo di persona che volete essere nella vita.