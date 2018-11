Lui non si vuole impegnare? Dategli pan per focaccia, non inseguitelo e giocate d'astuzia: vi spieghiamo come

Vi dice che è insicuro, che non si vuole impegnare, che non è pronto per una cosa seria?

Se a voi piace e non volete rinunciare a lui, avete solo una possibile strategia da provare a mettere in atto, ovvero fargli mancare il terreno sotto i piedi.

Come? Facendogli capire che non siete sempre a sua disposizione, scappando rimanendo nel suo raggio d'azione.

Se c'è margine, vedrete che sarà lui a implorarvi di mettervi con lui: serve solo un po' di tempo e un po' di astuzia.

Vi spieghiamo come fare passo passo.

(Continua sotto la foto)

Se non siete fidanzati allora siete amici

Se lui non vuole avere niente di più con voi, beh la strategia migliore è smettere di dargli quello che vuole e quando vuole.

Dovete giocare di astuzia, cambiare le regole del gioco, ditegli ad esempio che voi lo vedete più come un amico e che forse dovrete trasformare la vostra relazione in qualcosa di diverso.

Fatelo sentire insicuro

Se lui non vuole impegnarsi forse è perché crede di non dovervi dare più certezze e di avere esattamente tutto quello che gli serve.

Cioè voi, più le tipe che vuole quando vuole.

Smettetela di farlo sentire così sicuro, di rispondere sempre al telefono, di fargli sapere dove andate e quando ci andate, sparite per un po' e poi tornate come se niente fosse.

Il vostro cambiamento lo farà sentire più insicuro e questo lo farà tornare da voi.

Flirtate con un altro davanti a lui

Mentre siete insieme, a una mostra, al ristorante o in un bar, fate la gatta morta con il barista, con qualcuno che sta guardando un quadro o con il cameriere.

Non esagerate, ma vedrete che lo renderete geloso.

D'altra parte se lui non vuole che voi siate la sua fidanzata...

Fingete di mandarvi messaggi con un altro

Rinominate la vostra migliore amica sulla rubrica con un nome maschile, tipo Ivan, e mandatevi moltissimi messaggi mentre siete con lui.

Se vi chiedesse chi è fate finta che sia un amico non importante e passateci sopra così con leggerezza.

Flirtate con lui ma poi negatevi

Gli uomini amano le donne che danno segnali contrastanti, quindi flirtate con lui e negatevi, ditegli che non potete complicare il vostro rapporto, ma poi lasciate di nuovo la porta aperta.

Insomma, un passo avanti e due indietro: vedrete che vi seguirà.

Non fatevi trovare sempre 

Non correte da lui ogni volta che fischia il vostro nome, non preparatevi in cinque secondi quando vi dice che è vicino a casa vostra.

Ditegli di no, non vedetelo tutte le volte in cui ve lo propone, ditegli che avete un altro impegno, siate un po' misteriose - e soprattutto impegnate!

Non lanciate delle frecciatine

Non siete la sua fidanzata, quindi non comportatevi da tale: non rompetegli le scatole su ogni cosa e mai mai mai pregarlo di vedervi di nuovo o fissare subito un secondo appuntamento: è lui che vi deve inseguire.

Rendete le cose difficili

Ai tipi che non si vogliono impegnare non piacciono le cose facili: voi dovete essere una scalata verso un monte altissimo e incontaminato.

Cosa dovete fare? Non dare l'impressione di essere sempre disponibili, anzi, non lo siete per niente.

In fondo lui vuole un rapporto libero, questo significa che voi siete libere di non concedervi.

Curate sempre al massimo gli outfit

Siate sempre una figa spaziale quando lo vedete.

Deve avere voglia di urlare a tutto il mondo che voi siete la sua donna e che non siete di nessun altro.

Uscite con lui a cena e poi ditegli che avete un impegno

Non siete fidanzati e se lui ha dato per scontato che avreste passato insieme anche il dopo cena è un problema suo.

Passate una serata perfetta e poi prima del caffè ditegli che dopo dovete assolutamente beccare una vostra amica, si è appena lasciata ed è molto triste.