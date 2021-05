Non esiste un incantesimo magico per superare la fine di una relazione, ma con questi consigli dimenticare il proprio ex sarà molto più facile

Superare la fine di una relazione non è mai facile, indipendentemente dalla situazione.

Ognuno reagisce in modo diverso, ma è normale sentirsi tristi, arrabbiati, delusi o qualsiasi altra cosa. Dopo una rottura, infatti, molte persone provano una serie di sentimenti negativi, come tristezza, rabbia o senso di colpa, che possono portare a sentirsi rifiutati, confusi o soli.

Tutti almeno una volta nella vita ci siamo passati e tutti avremmo voluto avere una pozione magica per guarire questo mal di cuore.

Le rom-com semplificano questo processo in un modo solo: guardare film tristi in pigiama, singhiozzando con una coppa di gelato in mano per un paio di giorni di fila e... puff, sei pronto ad andare avanti.

Purtroppo sappiamo che nella vita vera non esistono rimedi altrettanto istantanei.

Ci sono però alcune cose che si possono fare per superare la fine di una relazione.

Ecco allora per voi 8 consigli su come superare una rottura - nessuno dei quali coinvolge pigiami e gelati.

Come superare la fine di una relazione (in 8 passi)

1. Concentratevi su di voi (e sulla vostra autostima)

Se il partner vi ha lasciato, potreste ritrovarvi a mettere in discussione il vostro aspetto fisico e i tratti della vostra personalità, chiedendovi cosa avete sbagliato e cosa vi mancava.

Non c'è niente di più sbagliato.

Concentratevi piuttosto su ciò che apprezzate veramente in voi stessi.

Scrivete un elenco e pensate ai tratti che più preferite del vostro carattere, ai vostri punti di forza emotivi, alle competenze, alle abilità e a qualsiasi altra qualità che abbia valore in una relazione. Ricostruite pian piano la vostra autostima.

2. Tagliate tutti i ponti

Mettiamo in chiaro subito una cosa: sotto il disperato bisogno di chiusura c'è il desiderio di tornare insieme.

Quindi, anche se potreste avere voglia di parlare con il vostro ex partner o incontrarlo, non fatelo. Rimanere in contatto dopo la fine di una relazione tende a prolungare il dolore.

3. Basta stalking online

Tagliare i legami digitali è altrettanto importante. Uno studio ha scoperto che le persone che stalkerano i propri ex su Facebook sono più angosciate, nutrono sentimenti più negativi, e ostacolano la propria crescita personale più di coloro che tagliano i legami sui social media.

Tenendo costantemente controllato il proprio ex sui social si mantengono quelle connessioni in un modo che non è affatto salutare per il recupero post-rottura.

Non si tratta per forza di smettere di seguire il proprio ex. I triggers possono essere tanti.

Quindi, fatevi un favore ed eliminate Instagram dal vostro telefono per una settimana; così non avrete problemi di imbattervi virtualmente nel vostro ex. Promesso che la cosa vi farà sentire meglio.

4. Parlate con i vostri amici

Alla fine di una relazione, lunga o corta che sia, è normale volerne parlare. E questo va benissimo. Parlarne infatti aiuta a superare i momenti più brutti.

Parlatene con i vostri amici, colleghi, genitori, baristi, chiunque sia disposto ad ascoltare davvero. Va bene volere un po' di tempo per se stessi, ma parlare con persone che vi sostengono aiuta ad avere una nuova prospettiva e a distogliere la mente dalle cose negative.

Quando le persone che vi vogliono bene sapranno che state soffrendo, verranno di certo in vostro aiuto.

5. Fate più piani possibili

Vi siete ritrovate con troppo tempo libero a disposizione, soprattutto nei fine settimana? Sfruttatelo!

Organizzate serate, pianificate eventi, prenotate viaggi. Tenersi occupati aiuta più di qualunque altra cosa a pensare meno alla fine di un amore.

Tutto è un'esperienza, e tutto ci fa crescere. Trascorrere del tempo viaggiando e circondandosi di amici e familiari per fare esperienze entusiasmanti è un'ottima cura contro un cuore spezzato.

6. Cambiate aria

Sia letteralmente che figurativamente.

In primis, se potete, prendete e andate da qualche parte. Non deve per forza essere un viaggio dall'altra parte del mondo, ma anche qualche giorno lontano da casa può far bene.

In secondo luogo, cambiate gli spazi che avete condiviso con il vostro ex.

Magari avete già eliminato dalla casa tutte le prove della vostra relazione. Altrimenti questo potrebbe essere un buon momento per farlo.

Prendetela come un'opportunità per rinnovare un po' la vostra stanza o la vostra casa e aggiungete nuovi pezzi che siano solo vostri. Dare un po' di freschezza al proprio spazio significa prendersi cura di sé.

7. Fate una lista di tutte le cose che non andavano bene nella vostra relazione

Alla fine di una relazione, è normale ricordare tutti i bei momenti che avete passato insieme. Cercate però di non dimenticare anche le parti negative, e tutte quelle cose che non andavano bene.

Un suggerimento per non dimenticarle, è fare una lista di red flags, cioè tutte quelle cose non andavano affatto bene o erano un problema ma che avete preferito ignorare.

Questo aiuta a superare la fine di una relazione; parola della scienza! Uno studio del 2018 ha infatti scoperto che formulare pensieri negativi sul proprio ex e sulla propria ex relazione, piuttosto che rimuginare sul motivo per cui si amava quella persona, può sì mettere temporaneamente di cattivo umore, ma anche aiutare a dimenticarli più velocemente e a stare meglio prima.

8. Ricordatevi che ci vuole (tanto) tempo

Non esiste un incantesimo magico per cuori spezzati. Per rimettere insieme tutti i pezzi ci vuole solo il tempo. Si dice addirittura che per dimenticare davvero una storia ci voglia la metà del tempo per cui quella storia è durata.

Ma non abbiate paura: nonostante quando si vive la fine di una relazione il tempo sia l'unica cosa che permette davvero di andare avanti, dopo un po' l'ossessione per l'ex e la rottura scemerà per ricomparire solo occasionalmente.

E sempre meno di frequente.

Fino a che non si smetterà di provare sentimenti verso di loro, e ad occupare la vostra mente ci saranno cose diverse e persone nuove.

Bisogna solo avere pazienza e la buona volontà di seguire le indicazioni qui sopra.