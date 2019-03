Portare avanti una storia che non funziona più è controproducente: ecco quando e perché a volta lasciarsi è la scelta migliore per entrambi

Sarà che amiamo i lieto fine e che tendiamo a innamorarci delle cause perse, ma nella vita vera purtroppo non c'è sempre un castello luccicante ad aspettarci dopo aver combattuto il drago.

A volte uno combatte il drago e dietro non c'è proprio niente.

State portando avanti da sole una relazione che fa acqua da tutte le parti? Inseguite un uomo che proprio non ne vuole sapere di trasformarsi in un principe?

Ecco perché dovreste lasciare andare: fareste del bene a entrambi.



(Continua sotto la foto)

Incaponirsi non la farà funzionare

Continuare a tirare per la lunga una storia che non vi rende felici diventa una specie di accanimento terapeutico portato avanti senza speranze.

Non potete trasformare una macedonia in una torta al cioccolato, semplicemente non succede: se volete una fetta di torta dovete andare a comprare quella e possibilmente in una pasticceria, non nel reparto frutta.

Non cambierete né lui né la vostra relazione se non siete felici.

Rischiate di lasciar passare i treni giusti

Mentre voi sperate nei miracoli e state provando a trasformare un latin lover egocentrico nel bravo ragazzo fedele da presentare alla mamma o, ancora peggio, un party boy in un tranquillo fidanzato con cui guardare film il sabato sera, probabilmente vi stanno passando davanti i treni giusti.

Mentre state scrivendo e riscrivendo il messaggio da mandare a quello sbagliato, quello giusto potrebbe essere di fianco a voi al bar, solo che voi state fissando uno schermo.

I carri non vanno tirati da soli

Davanti a un carro ci vanno due buoi, uno a destra e uno a sinistra, non c’è mai un bue che traina e uno svenuto sopra il carretto.

Questo significa che se siete da sole a trascinare una relazione probabilmente l’unica cosa che otterrete è un grandissimo mal di schiena.

Non potete costringere qualcuno a stare con voi, e anche se poteste non vi renderebbe felici nel medio lungo periodo.

State con lui ma vi sentite comunque sole

La domanda che dovreste farvi è: «meglio essere da sole in due o da sole da sole?».

Sembra una domanda di Marzullo ma è semplice, stare con qualcuno che non condivide niente con noi, che non esce con i nostri amici, che non pianifica viaggi con noi, che dobbiamo sempre rincorrere e supplicare non ci farà sentire meno sole: alla fine siete una single che corre dietro a qualcuno che scappa, meglio essere una single che si fa rincorrere, no?

Non state facendo il vostro bene

State perdendo del tempo, il vostro, e vi state facendo del male, in che modo?

Continuando a mortificarvi con qualcuno che vi fa sentire sbagliate e che vi sta convincendo che non meritiate una relazione serena e normale.

O forse vi state accanendo proprio perché pensate di non meritarla e volete una conferma?

Tutti se la meritano, anche voi: dovete solo crederci.

Vi trasforma in una persona triste

Se non riuscite a liberarvi di una relazione che non vi rende felici, non fate altro che rischiare di diventare sempre più tristi.

Come? Se lui non vi capisce, se vi sminuisce continuamente o se vi tira delle briciole ogni tanto, come si fa con le galline, non potrà mai e poi mai trasformarsi in qualcosa di paragonabile a una relazione vera.

Finirete per continuare a provare a far partire una macchina senza motore, rimarrete sempre e comunque a piedi e sempre più tristi.

Vi fa mentire a voi stesse

Riuscite veramente a guardarvi allo specchio la mattina? Dopo che lui è uscito di nuovo dal vostro letto e voi vi sentite più sole che mai perché non sapete quando si farà vedere di nuovo?

Siete felici di quello che avete?

Ecco, le bugie raccontatele a tutti ma non a voi stesse.

Perdete di vista quello che volete davvero

Quando rincorrete qualcosa con tanta ostinazione, spesso smettete di chiedervi se state veramente andando verso quello che volete.

Fermatevi un secondo, chiedetevi il perché volete conquistare così tanto quel castello, è veramente lui quello che può rendervi felice? O forse volete solo la conferma di poterlo avere?

Smettetela di correre, sedetevi e poi scegliete dove andare, potreste anche capire che la direzione che state prendendo non è poi così giusta.