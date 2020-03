Ci sono errori di coppia che possono diventare imperdonabili e che la maggior parte delle volte spiegano perché ci si lascia: ecco quali sono

Il vostro amore è forte e solido fino a quando il partner comincia a farvi notare dei problemi a cui non avevate mai dato importanza.

Questo avviene perché spesso ci comportiamo in modo automatico, facciamo fatica a concentrarci su di noi perché è molto più semplice notare le mancanze degli altri piuttosto che le nostre.

Se invece imparerete a concentrarvi su quello che fate voi, sarà più facile rendersi conto di errori che si ripercuotono nella coppia ma che si possono ancora gestire.

Come dice il detto è meglio prevenire piuttosto che curare.

Ecco quali sono i 4 errori più comuni per cui ci si lascia.

(Continua sotto la foto)

Quando si è gelosi in modo ingiustificato

La gelosia è la regina degli errori che potrebbero far finire una relazione.

Non si tratta tanto di essere gelosi di un partner che ha dimostrato apprezzamenti verso qualcuna (in quel caso avreste tutto il diritto di farvi sentire) ma di accusare possibili tradimenti senza un fondamento reale.

A lungo andare, questo tipo di atteggiamento risulterà pesante e controproducente, tanto che il partner potrebbe finire col soddisfare le vostre paranoie.

Quando non si ha fiducia

Se non avete fiducia nel partner sarà molto più facile che la vostra relazione subisca un arresto.

La mancanza di fiducia vi porterà ad avere sospetti su tutto, vi farà dubitare delle sue parole e metterà punti di domanda dove non ce ne sarebbe bisogno.

Questo potrebbe creare un clima di tensione che finirebbe con il mettere in secondo piano tutti gli aspetti positivi che avete coltivato insieme.

Se non direte quello che sentite

I silenzi sono altamente nocivi per una relazione.

Se comincerete a evitare di dirgli questo o quello per qualunque motivo, si creerà una distanza emotiva difficile da recuperare.

La paura che il partner si allontani o che non possa accettare le vostre reazioni potrà frenarvi dall’essere chi siete veramente e risulterete così poco autentici.

Mettetevi alla prova, spesso questo atteggiamento sottende paure solo vostre e non del partner.

Se trascurerete la relazione

Se trascurerete la coppia, state certi che l’altro se ne accorgerà e allora potrebbe già essere difficile recuperare terreno.

Fate attenzione alle priorità: i ritmi lavorativi e gli impegni sociali possono travolgere la quotidianità.

Infatti potremmo non accorgerci che stiamo tralasciando i rapporti più importanti, quelli che diamo per scontati ma che, al contrario di quanto pensiamo, non vivono di vita propria. Hanno bisogno di cure.

Correte ai ripari, potete ancora fare molto per salvare la relazione.