Divani in pelle, pavimenti in laminato e servizio ai tavoli: quello della regina Elisabetta è un McDonald's di lusso (dove lei però non ha mai mangiato)

Quando pensiamo alle proprietà della Regina Elisabetta pensiamo a castelli, palazzi, dimore di lusso...

Da Buckingham Palace al Castello di Windsor, passando per parchi e ippodromi, metà della costa del Regno Unito, tutti i cigni sul Tamigi e quasi tutta Regent Street sono di proprietà della Corona inglese.

L'impero di Elisabetta II ha un valore stimato di 13 miliardi di sterline (più di 15 miliardi di euro).

**5 cibi vietati che la Regina Elisabetta non può mangiare**

E di tutto questo fa parte anche, a sorpresa, un McDonald's.

Esatto, avete capito bene: Sua Maestà è proprietaria di un McDonald's con tanto di drive through!

** La Regina Elisabetta ha mai mangiato la pizza?**

(Continua sotto la foto)

Dov'è (e com'è) il McDonald's della regina Elisabetta?

Secondo Business Insider, Elisabetta II possiede effettivamente il terreno su cui si trova il ristorante McDonald's al Banbury Gateway Shopping Park nell'Oxfordshire, a circa 130 chilometri da Londra.

Aperto nel 2015, questo McDonald's fa parte di un centro commerciale che include un Costa Coffee, uno Starbucks, un supermercato Marks & Spencer e il negozio di vestiti Primark; quindi la regina Elisabetta possiede anche tutti quei negozi.

**La regina Elisabetta lancia un brand di gin**

Ma come si può facilmente immaginare, poiché il terreno è di proprietà della Crown Estate, questo non è il classico McDonald's al quale siamo abituati.

Questa filiale, aperta al pubblico, è assolutamente degna di una regina: ha i divani in pelle, le sedie Eames, i pavimenti in laminato e il servizio ai tavoli.

Tutti i menù sono digitali e una parte dello stabile è dedicata a prese di ricarica wireless dove è possibile caricare il telefono mentre si mangia.

E, naturalmente, anche il cibo in questo locale è una spanna sopra il resto che viene servito in tutti i classici di McDonald's.

Non solo miglior qualità, ma anche maggiore scelta: ci sono tutti i piatti iconici di ogni McDonald's ma questo in più serve anche te e porridge, tanto amati dalla regina.

**La regina Elisabetta ha messo in vendita un infuso di cannabis (ed è un successo)**

La regina non ha mai mangiato al McDonald's, ma altri membri della famiglia reale sì

Non c'è notizia che la regina Elisabetta abbia mai mangiato in questo particolare McDonald's o in qualsiasi altro della sua vita, anche se sappiamo che ha un debole per le patatine fritte.

**La Regina Elisabetta è diventata vegetariana?**

Tuttavia, ci sono un paio di reali che hanno sicuramente mangiato da McDonald's e a cui piace questo genere di cibo: stiamo parlando del principe William e del principe Harry.

I due fratelli sono stati fotografati mentre mangiavano a un ristorante McDonald's da bambini, poiché la loro madre, la principessa Diana, aveva deciso di portarli fuori dal palazzo per sperimentare cose "normali".

**Cosa mangiano i Windsor: la dieta di Lady Diana e i cibi vietati alla famiglia reale**

Darren McGrady, cuoco personale della famiglia reale per oltre 11 anni, ha ricordato il momento così:

«I ragazzi adoravano McDonald's, andare fuori a mangiare la pizza, mangiare le patatine fritte con le mani, e qualsiasi specie di cibo americano. Erano dei principi, ma avevano il palato dei bambini».

A tal proposito, e per gli stessi motivi, siamo sicuri che anche George, Charlotte e Louis apprezzerebbero molto una cena da McDonald's.

**Ecco quali sono i piatti preferiti dei Windsor**