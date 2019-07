Le sane (e vegane) abitudini alimentari di Meghan Markle hanno influenzato altri membri della Royal Family? La Regina, per esempio, mangia ancora la carne?

Recentemente i tabloid si sono concentrati molto su Meghan Markle e le sane abitudini alimentari che ha introdotto in primis nella vita del principe Harry, ma in tutta la Royal Family in generale.

Sappiamo che Markle e Harry ora preferiscono le proteine vegetali alla carne, rossa soprattutto, perché l'ex attrice di Suits cerca di seguire il più possibile una dieta vegana.

Ma queste nuove abitudini hanno influenzato altri membri della famiglia reale? La Regina Elisabetta, per esempio, ha rinunciato alla carne?

Cosa mangia la Regina Elisabetta

No, la Regina non ha rinunciato alla carne nei suoi 90 e passa anni, ma prova comunque sempre a mantenere una dieta sana ed equilibrata.

Secondo i royal-experts la Regina mangia sempre un po' di carne rossa di tanto in tanto, anche se ci sono regole precise su come deve essere preparata.

Alla Regina Elisabetta piace infatti la carne ben cotta e i suoi chef devono sempre assicurarsi che le estremità di un arrosto siano cucinate perfettamente per lei, poiché questa è la parte che le piace di più.

Inoltre, secondo gli esperti, c'è un alimento che sua Maestà deve mangiare quotidianamente, e che sorprende molte persone: si tratta di una fetta di torta, al cioccolato per essere precisi.

Non male la dieta di una Regina.

