Quando si tratta di Royal Family, a prescindere dai gusti personali ci sono alcuni cibi vietati che la Regina Elisabetta e i Windsor non possono mangiare

Si potrebbe pensare che la Regina Elisabetta, essendo regina di mezzo mondo, possa scegliere cosa mangiare per cena. In realtà non è affatto così.

La vita da reali è un continuo susseguirsi di regole e divieti, anche a tavola: che sia durante i tour nei paesi stranieri, agli eventi di beneficenza, o in occasione di qualche evento o inaugurazione, la royal family è soggetta a una serie di regole molto rigide che riguardano anche ciò che possono (o non possono) mangiare.

Diverse prelibatezze gastronomiche sono fuori dal menù per la Regina Elisabetta II, William, Kate e tutti gli altri, per una serie di motivi diversi, ma più che comprensibili.

**Cosa mangiano i Windsor: la dieta di Lady Diana e i cibi vietati alla famiglia reale**

Ecco quali cibi la Regina Elisabetta non può mangiare e perché

(Continua sotto la foto)

Aglio e cipolle

Anche se l'aglio e le cipolle sono usati come base per molti pasti, sono tra i cibi vietati per la Regina Elisabetta e gli altri membri della royal family.

La ragione è più che comprensibile: i Windsor hanno contatti con molte persone e nessuno vorrebbe avere un alito cattivo in occasioni pubbliche.

Secondo quanto riferito, la regina li ha vietati dalle sue cucine di Buckingham Palace.

L'ex chef reale Darren McGrady ha rivelato: «Non possiamo mai servire nulla con aglio o cipolle».

**Cibo, alcolici e make up: i prodotti preferiti della regina Elisabetta**

Crostacei

Secondo quanto riferito, ai Windsor è vietato mangiare crostacei e frutti di mare, in particolare durante i tour reali, al fine di evitare il rischio di intossicazione alimentare o altri problemi fisici.

A riguardo, l'ex maggiordomo reale Grant Harold ha dichiarato:

«È una mossa molto sensata abbandonare i frutti di mare quando si è in giro per impegni pubblici».

«Non vogliamo che un membro della famiglia reale abbia una reazione grave di intossicazione alimentare, soprattutto se è in tournée all'estero».

Foie gras

La prelibatezza francese, fatta con il fegato di anatra o d'oca, è stata bandita nei palazzi reali nel 2008 dal principe Carlo per motivi etici di benessere degli animali.

A quel tempo, Andrew Farquharson, braccio destro di Carlo e Camilla, confermò che agli chef del principe era stato ordinato di non acquistare più foie gras.

Carne al sangue

Secondo quanto riferito, la Regina Elisabetta in generale preferisce la carne ben cotta.

Ma è comunque vietato ai reali mangiare cibi contenenti carne cruda durante gli impegni ufficiali, come ad esempio la tartare di carne, per evitare l'eventuale intossicazione alimentare.

Così come per crostacei e frutti di mare, anche carne rossa e il pollame possono causare listeria, che a sua volta può provocare diarrea, nausea, febbre e dolori muscolari.

Pasta, patate e riso

Sempre secondo l'ex chef McGrady, la regina tende a evitare cibi ricchi di amido come patate, pasta e riso; con eccezioni fatte in occasioni molto speciali.

Sebbene questa regola non si applichi ai reali più giovani, i pasti a Buckingham Palace (o dovunque si trovi Elisabetta II) saranno privi di pasta e alimenti simili.

**La dieta di Kate Middleton: cosa mangiare per avere un fisico da duchessa**

Più che una questione di gusto e piacere, è probabile che la regina Elisabetta segua questa regola per motivi di salute.

Considerando la sua età, i carboidrati semplici posso risultare difficili da digerire e con effetti negativi sul benessere.