Il principe George, con i suoi compagni di scuola, raccoglie i rifiuti dalle strade di Londra ma è «infastidito» dall'inciviltà delle persone

Il principe William ha recentemente dedicato molto del suo lavoro a cercare di sensibilizzare il pubblico sui problemi riguardanti il cambiamento climatico.

L'abbiamo visto rimboccarsi le maniche e piantare alberi, dire la sua riguardo i disastri ambientali, e collaborare con esperti di rilievo come David Attenborough per l'Earthshot Prize, un premio annuale assegnato a cinque leader ambientali che con il loro lavoro cercano di porre fine al cambiamento climatico nei prossimi 10 anni.

Ma il principe William non è l'unico membro della famiglia reale a essere attento alla terra e all'ambiente che ci circonda.

In un video pubblicato su Instagram, William, da orgoglioso papà, ha spiegato che anche il principe George è particolarmente attento a queste tematiche.

E c'è una cosa che il principe George odia in particolar modo: coloro che buttano i rifiuti per strada fregandosene dell'ambiente.

Il principe George paladino dell'ambiente: pulisce le strade di Londra

Il principe William ha raccontato alla BBC dell'ultima uscita scolastica di suo figlio George, 8 anni.

Lui e i suoi compagni di classe al Thomas's Battersea di Londra hanno preso parte a un'iniziativa per aiutare a rimuovere i rifiuti dalla strada.

«Non me ne sono reso conto all'inizio, ma parlando con lui l'altro giorno ho notato che stava diventando un po' confuso e infastidito dal fatto che lui e i suoi compagni fossero usciti un giorno a raccogliere i rifiuti, e poi abbiano dovuto fare la stessa cosa il giorno dopo. Stesso percorso, stesso tempo e praticamente hanno anche raccolto gli stessi rifiuti».

Immaginatevelo: il futuro re d'Inghilterra che alza gli occhi al cielo per l'inciviltà della gente che lascia i rifiuti per strada. Come dargli torto!

Il duca di Cambridge ha poi continuato spiegando la confusione del figlio maggiore riguardo il ritorno dei rifiuti.

«Penso che lui stesse cercando di capire come e da dove venisse tutto questo. Non riusciva a capire, diceva cosa tipo: 'Ma l'abbiamo pulito ieri, perché è tornato come prima?'»

Questa non è la prima volta che il principe George si emoziona per il modo in cui così tante persone trascurano il nostro pianeta.

Durante l'intervista, William ha raccontato una storia che riguarda il principe George e uno dei documentari sulla natura di David Attenborough.

«Ho visto così tanti documentari di David Attenborough di recente con i miei figli. Tutti e tre li adorano assolutamente.

Anche se con il più recente - quello riguardante l'estinzione - è stato più impegnativo.

In realtà, mentre lo guardavamo, io e George avevamo deciso di spegnerlo, perché ci siamo molto intristiti a metà. Mi ha detto: 'Sai papà, non voglio più guardarlo'».

