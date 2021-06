Al principe George, terzo in linea di successione al trono, è stato spiegato il suo futuro in occasione del settimo compleanno direttamente da mamma e papà

Il giorno in cui il Principe George diventerà re d'Inghilterra è ancora molto, molto lontano, ma il Principe William sta già preparando il figlio maggiore ad assumere, un giorno, la sua posizione sul trono.

Secondo lo storico ed esperto reale, Robert Lacey, William e Kate hanno riflettuto molto su come e quando spiegare a George che un giorno sarà re - cosa significa e che importanza ha.

William in precedenza aveva raccontato di voler evitare di discutere della «vita a servizio della corona» a cui suo figlio è destinato troppo presto, nel tentativo di dare al bambino una «normale educazione familiare».

Il The Mirror riporta infatti che William voleva che suo figlio godesse di un'infanzia normale il più a lungo possibile, e che quindi ha cercato di dargli la notizia in modo graduale per permettergli «il prezioso dono della normalità».

Stando alle indiscrezioni, la coppia voleva infatti avere questa conversazione con George in un «momento controllato e di loro scelta».

Ora, Robert Lacey, nel suo libro Battle of Brothers, afferma che il Duca di Cambridge ha parlato con George «verso il suo settimo compleanno», nel Luglio 2020.

Le parole del principe William sul futuro di George

Nel suo libro, Lacey ha spiegato:

«William non ha rivelato al mondo come e quando ha dato la grande notizia a suo figlio. Forse un giorno George ci racconterà la storia in prima persona».

«Ma si pensa che intorno al settimo compleanno del ragazzo, nell'estate del 2020, i suoi genitori siano entrati più nel dettaglio su ciò che la vita del piccolo principe e il suo futuro reale avrebbe comportato in particolare».

Ha continuato:

«L'obiettivo di William come padre, come lui stesso ha sottolineato più volte, era quello di dare a suo figlio un'infanzia normale e un'educazione familiare, consentendo alla monarchia 'di rimanere rilevante e stare al passo con i tempi moderni'».

Secondo le indiscrezioni, la decisione dei Cambridge di parlare con George in un momento tranquillo e di loro scelto rifletteva «l'infelicità del Duca per il modo casuale in cui l'intera faccenda del suo destino reale gli ronzava intorno fin dall'inizio».