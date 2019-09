Non basta essere un bambino per essere affidabile: i compagni di classe del Principe George devono superare dei controlli di sicurezza per giocare con lui

Quando si tratta di sicurezza, ogni membro della Royal Family deve prendere i giusti provvedimenti per interagire con il pubblico.



Prince William e Kate Middleton seguono rigidi protocolli e gli stessi protocolli vengono adattati anche alle (diverse) esigenze dei tre figli.

George, in particolare, essendo un diretto erede al trono, viene sottoposto a controlli costanti, anche quando si tratta di giocare.

Il terzo in linea di successione per il trono britannico frequenta la scuola privata Thomas Battersea nel sud-ovest di Londra dove ha già guadagnato un soprannome dai compagni di scuola: PG, secondo The Mirror. Soprannome che è stato stabilito da un gruppo di amici nei suoi due anni a scuola.

«Kate e William sono contenti che George vada così bene a scuola e che abbia fatto amicizia - ha detto una fonte a The Sun - Proprio come un bambino normale, ha invitato alcuni dei suoi compagni di classe per giocare a casa sua».

Tuttavia, questi incontri non sono il classico pomeriggio doposcuola a cui siamo stati abituati tutti noi.

Essendo invitati a Kensignton Palace ci sono ovviamente delle adeguate misure di sicurezza per tutti coloro che desiderano giocare con il principe George a casa sua.

«Ci vuole un po' più di pianificazione rispetto a un normale pomeriggio a casa di amici, poiché tutti coloro che visitano il Palazzo devono essere sottoposti ad adeguati controlli di sicurezza», ha detto la fonte a The Sun.

Anche i bambini.

A quanto pare nessuno può giocare con il principe George se prima non è stato controllato nei minimi dettagli dagli agenti di sicurezza.