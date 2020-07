Julie Samuel, amica di Lady D, ha rivelato qualche fatto inedito sul principe George, definendolo «Incredibile, divertente, esuberante e sfacciato»

Il figlio maggiore di William e Kate, il principe George, è fin da subito entrato nel cuore della nazione. Davanti alle telecamere sembra un bambino timido, sempre dietro a papà William, e questo ha intenerito il cuore di molti.

Ma com'è davvero George lontano dal pubblico?

La madrina del royal baby, Julia Samuel, ha condiviso alcuni segreti sul futuro re d'Inghilterra, svelando cosa gli piace davvero quando è a casa con i genitori e fratelli.

George è «divertente, esuberante e sfacciato»

Julie Samuel era una vecchia amica della principessa Diana, le due si erano conosciute a una cena di gala nel 1987 ed erano diventate inseparabili.

Durante un'intervista per il podcast How to Fail with Elizabeth Day, Julie - che di professione fa la psicoterapeuta - ha rivelato: «George è incredibile. È divertente, esuberante e sfacciato e santo cielo lei (Diana ndr) lo avrebbe amato così tanto; il che è ancora più straziante per tutti loro».

«Io penso di essere una brava madrina, cerco quantomeno di esserlo come Diana lo è stata per mio figlio».

Julie Samuel ha inoltre rivelato di avere una tradizione speciale riguardo al genere di regali che compra per George, che è in realtà un modo molto dolce per rendere omaggio a Diana.

«Faccio a George quello che Diana ha sempre fatto a noi, ovvero regalare giocattoli imbarazzanti, impossibili, davvero rumorosi. È un gran bel da fare, ma ne vale la pena perché fa ridere sia me che George».

«Mi piace scegliere giochi particolarmente grossi e complicati, in modo da 'costringere' William a passare più tempo possibile col figlio».

Dopo questa rivelazione, non vediamo l'ora di scoprire che cosa riceverà il principe George per il suo settimo compleanno il prossimo 23 luglio.

