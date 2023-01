Jenna Ortega, star di Mercoledì, ha lasciato intendere che le piacerebbe vedere Lady Gaga nella seconda stagione: «Netflix lo adorerebbe»

Negli ultimi anni, Lady Gaga è diventata famosa tanto per le sue doti da cantante che per le sue impressionanti prove di recitazione. Per questo, e per il boom di popolarità della sua canzone Bloody Mary, molti fan si aspettano di vederla nella seconda stagione della serie tv Netflix, Mercoledì.

La scena di ballo sulle note di Bloody Mary presente nel quarto episodio di Mercoledì è esplosa su TikTok, diventando un trend a cui tutti volevano partecipare.

Milioni di utenti hanno infatti ricreato la tipica danza di Mercoledì, interpretata dalla giovane attrice Jenna Ortega, e la tendenza si è diffusa così tanto che Lady Gaga stessa ha ricreato la famosa danza, facendo impazzire tutti i fan.

E dopo che Lady Gaga è diventata virale per aver ricreato quel ballo iconico, la star emergente di Netflix ha rivelato che le piacerebbe che la cantante di Shallow prendesse parte alla seconda stagione della serie.

Nella seconda stagione di Mercoledì ci sarà anche Lady Gaga?

Lady Gaga non è estranea a recitare in bizzarre produzioni horror, ha infatti assunto il ruolo da protagonista nel thriller omicida House of Gucci e della contessa vampira Elizabeth Johnson in American Horror Story: Hotel .

Quando a Jenna Ortega è stato chiesto se pensava che Lady Gaga prenderà parte alla seconda stagione di Mercoledì, l'attrice ha risposto: «Sono sicura che Netflix lo adorerebbe».

Che ruolo potrebbe avere Gaga nella serie? Ortega ha che detto si immaginava con Gaga una relazione simile alla relazione tra Mercoledì e l'insegnante Miss Thornhill , aggiungendo: «Se Lady Gaga dovesse fare parte della serie, io e lei saremmo due mostri che si capiscono».

Tuttavia, riguardo la seconda stagione dello show, annunciata solo qualche giorno fa, Ortega ha detto solamente: «Non ho visto niente e non so niente. Penso che abbiano appena iniziato a mettere insieme gli scrittori, quindi vedremo. Ma non vedo l'ora».

