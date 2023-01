Magia, misteri e triangoli amorosi: 7 serie tv simili a Mercoledì da vedere in attesa dell'arrivo della seconda stagione

Da quando è arrivata su Netflix, il mondo (o perlomeno quello dei social) sembra esserne ossessionato, ecco perché abbiamo cercato 7 serie tv simili a Mercoledì, da vedere in attesa della già confermata seconda stagione.

Con oltre 341 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana, d'altronde, la commedia horror di Tim Burton è sulla buona strada per diventare uno dei più grandi successi di tutti i tempi di Netflix.

Mercoledì, con la giovane star Jenna Ortega, è il mix perfetto di mistero per adolescenti, triangoli amorosi e figure magiche. Una serie comica che era abbastanza consapevole di sé nel suo umorismo. Ecco perché molti fan probabilmente sono rimasti spaesati dopo aver divorato la prima stagione e si stanno chiedendo se ci sono altre serie come Mercoledì da guardare.

Ovviamente, non può essere eguagliato da nessun altro programma, ma Netflix ha alcune serie tv simili a Mercoledì che vi piaceranno sicuramente. Eccole.

7 serie tv da vedere simili a Mercoledì

Le terrificanti avventure di Sabrina

Le quattro stagioni di Le terrificanti avventure di Sabrina seguono una giovane ragazza, metà umana e metà strega, mentre affronta le crescenti pressioni del liceo e l'eredità magica della sua famiglia, la Chiesa della Notte.

Sabrina frequenta l'Academy of Unseen Arts, una scuola soprannaturale proprio come Nevermore Academy, risolve misteri, affronta conflitti con compagni di classe, figure autoritarie e familiari. C’è anche un triangolo amoroso, proprio come in Mercoledì.

Buffy l'ammazzavampiri

Basata sull'omonimo film del 1992, la serie segue Buffy Summers, una liceale che è l'ultima di una lunga serie di donne conosciute come cacciatrici di vampiri.

Nel tentativo di sfuggire al suo oscuro passato ed essere un'adolescente normale, Buffy si trasferisce a Sunnydale, in California, con sua madre, solo per innamorarsi di un misterioso giovane di nome Angel. Tuttavia, la nuova vita di Buffy inizia a complicarsi quando Angel rivela di essere un vampiro, confermandole che potrebbe essere più difficile scappare dal suo destino di quanto pensasse.

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy segue un gruppo di fratelli superpotenti che si riuniscono per risolvere il mistero della morte del padre. È basato su una serie a fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá.

The Umbrella Academy e Mercoledì non sono molto simili dal punto di vista della trama, ma entrambi portano sullo schermo l’essere diversi dagli altri e cosa ciò vuol davvero dire. Non solo, nella prima stagione c’è anche una grande scena di ballo, proprio come in Mercoledì.

Locke & Key

Locke & Key, serie originale di Netflix, è basata sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez.

La serie segue la storia di tre fratelli che, dopo l'omicidio del padre, si trasferiscono nella loro casa ancestrale in Massachusetts dive scoprono che alcune chiavi magiche in grado di conferire loro una serie di poteri e abilità.

Fate

Se quello che più vi è piaciuto di Mercoledì sono stati i mostri e gli elementi magici della scuola, allora un'altra serie che vi piacerà sicuramente è Fate: The Winx Saga.

Lo show racconta le avventure della fata Bloom e del suo gruppo di amiche che imparano a gestire i loro poteri in un college per fate. Ovviamente anche qui non manca l’aspetto romantico.

Riverdale

Questo dramma per adolescenti segue la storia di un gruppo di ragazzi che abita nella cittadina di Riverdale dopo che uno di loro è stato trovato morto.

Sebbene i suoi personaggi siano al liceo all'inizio della serie, i problemi che affrontano sono molto adulti, e in seguito si scontrano anche con il soprannaturale. Piena di drammi, scandali e terribili colpi di scena, questa serie è strana e inquietante al punto giusto, proprio come Mercoledì.

You

Se ciò che vi ha colpito di più di Mercoledì è la bravissima Jenna Ortega, allora non vi resta che guardare You, il raccapricciante dramma dello stalker Joe Goldberg.

La serie segue la storia Joe, un vero mostro di un uomo che nasconde la sua tendenza a perseguitare (e, di solito, alla fine, uccidere) donne di cui si innamora.

Nella serie, Ortega interpreta l'astuta vicina adolescente di Joe quando lui si trasferisce da New York a Los Angeles per ricominciare la sua vita.