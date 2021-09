La star di Bridgerton, Nicola Coughlan, ha rivelato che nella prima stagione della serie l'identità di Lady Whistledown doveva essere un'altra

È passato quasi un anno da quando Netflix ci ha fatto innamorare di Bridgerton, il dramma erotico ambientato nell'era Regency.

Oltre alla passione tra Daphne e Simon Basset, c'era anche un altro elemento della serie che aveva appassionato i fan tanto quanto gli incontri bollenti dei protagonisti: la rivelazione della vera identità di Lady Whistledown.

**Bridgerton 2: ecco il vero motivo per cui il Duca di Hastings non ci sarà**

La scoperta del volto che si celava dietro la famigerata Lady Whistledown è stato il più grande colpo di scena nell'episodio finale della prima stagione.

**Attenzione, contiene spoiler se non avete visto la prima stagione**

I fan di tutto il mondo sono rimasti sbalorditi dalla rivelazione che Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan, era davvero la misteriosa autrice del giornale scandalistico.

Tuttavia, la stessa Coughlan ha rivelato che la prima stagione di Bridgerton doveva avere un finale completamente diverso da quello messo in scena. Un finale che avrebbe rivelato un'altra Lady Whistledown.

Ecco come avrebbe dovuto finire la prima stagione di Bridgerton

**7 serie tv da vedere se vi è piaciuto Bridgerton**

**Le 10 serie tv più "hot" del momento**

(Continua sotto la foto)

Una diversa identità per Lady Whistledown

Durante un'intervista per promuovere la seconda stagione della serie Netflix, Nicola Coughlan ha rivelato che i creatori dello spettacolo e Shonda Rhimes non volevano affatto smascherare Lady Whistledown così rapidamente.

«Gli autori avevano deciso di non rivelare questo segreto nella prima stagione - ha detto Coughland, aggiungendo che - cambiavano però idea continuamente».

Ma ciò che i fan potrebbero essere più sorpresi di sapere non è tanto la rivelazione o meno dell'autrice del giornale, quanto il fatto che la vera identità di Lady Whistledown doveva essere diversa.

C'era infatti un altro personaggio che doveva nascondersi dietro questo pseudonimo prima che venisse rivelato il nome di Penelope; ma i produttori dello show hanno deciso, alla fine, di girare un finale completamente diverso.

**Sapete perché alcune serie tv danno dipendenza?**

«Quella finale è stata una nuova ripresa girata a luglio, ma avevamo già filmato un finale diverso. Stavano per far sembrare che Lady Whistledown fosse Cressida Cowper», ha rivelato l'attrice.

Cressida nei panni di Lady Whistledown sarebbe stato un cambiamento enorme, ma avrebbe anche avuto un certo senso. Dopotutto, Cressida aveva passato quasi tutta la prima stagione a scontrarsi con Daphne per i simili interessi d'amore.

Tuttavia, ha confermato Nicola Coughlan, l'opzione Cressida sarebbe stata solo un falso depistaggio prima che il nome di Penelope come Lady Whistledown venisse rivelato in una stagione successiva.

Ma gli autori di Bridgerton hanno chiaramente scelto di fare subito la grande rivelazione, lasciando i fan senza parole.

Ciò però non significa che i colpi di scena riguardanti Whistledown siano finiti.

Nella serie, infatti, Penelope sta ancora mantenendo il suo segreto, e sarà sicuramente esplosivo se (e quando) qualcun altro lo scoprirà.

**Bridgerton 2 sarà «ancora più piccante»: parola di Lady Whistledown**

Cos'ha detto la vera Lady Whistledown a riguardo

Durante l'intervista insieme alle co-star di Bridgerton 2, a Nicola Coughlan è stato anche chiesto come avesse scoperto di essere lei la vera Lady Whistledown.

«L'ho scoperto in un modo bizzarro, perché quando abbiamo fatto i provini sapevamo molto poco dello show - ha raccontato l'attrice - è stato solo dopo aver ottenuto la parte che l'ho scoperto».

«A dire il vero l'ho scoperto su un forum di fan su Internet perché mi sono resa conto che c'era questo enorme, enorme fandom dietro ai libri di Julia Quinn», ha detto Coughlan.

«È come se si fosse aperto tutto un altro mondo per me quando ho scoperto che Lady Whistledown era in realtà la stessa Penelope».