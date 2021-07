Jennifer Aniston ha raccontato perché secondo lei i fan erano così ossessionati dalla storia d'amore tra i personaggi di Rachel e Ross in Friends

Fin dalle primissime puntate Friends è stato un punto di riferimento culturale degli anni '90 (e non solo), e con lui anche la storia tra Rachel e Ross, diventato fil rouge per tutta la serie.

Questa coppia, con un rapporto on-off durato tutte le stagioni della serie, è ancora oggi amata da milioni di persone in tutto il mondo.

E i fan più accaniti di Friends probabilmente ricordano tutti i grandi momenti di Ross e Rachel - da quando si sono baciati al bar per la prima volta a quando si sono sposati ubriachi a Las Vegas.

Ma sapete perché siamo così ossessionati da questa coppia?

Jennifer Aniston ha una sua teoria a riguardo. Eccola.

Ecco perché siamo stati ossessionati da Rachel e Ross di Friends

La relazione tra Rachel Green e Ross Geller ha affascinato gli spettatori della serie per oltre un decennio, e Jennifer Aniston ha una teoria sul perché.

L'attrice, che ha interpretato il ruolo di Rachel, ha spiegato cosa ne pensa a riguardo in una recente intervista con Today:

«Penso che ci fosse qualcosa, un interesse del pubblico verso l'amore non corrisposto e nell'idea di investire davvero nelle relazioni».

Jennifer Aniston ha poi aggiunto che anche la chimica (reale e non recitata) con David Schwimmer, l'attore che ha interpretato Ross Geller, ha avuto un ruolo importante nel far sì che i fan fossero davvero coinvolti nelle dinamiche della coppia sullo schermo:

«Penso che io e David ci amassimo - ci amiamo ancora oggi - e che si percepisse anche dall'altro lato dello schermo.

E poi credo che per i fan quello che c'era tra Rachel e Ross fosse qualcosa di molto riconoscibile: l'amore per una persona che non puoi avere o quello che provi per una persona con cui vorresti tantissimo riuscire a stare ma con cui per qualche ragione non funziona», ha concluso Jennifer Aniston.

Lo sapete che sarebbero potuti essere una coppia anche nella vita reale?

Nel caso ve lo foste perso, durante la reunion di Friends andata in onda un mese fa, Aniston e Schwimmer hanno ammesso di aver avuto una cotta reciproca in passato, durante le prime stagioni dello show.

«La prima stagione, ho avuto una grande cotta per Jen» ha ammesso David Schwimmer.

«Stavamo entrambi flirtando con l'altro, ma era come essere su due navi che si incontrano in mezzo al mare perché a turno uno di noi era sempre in una relazione e quindi non abbiamo mai superato quel confine», ha proseguito.

I tempi non hanno mai funzionato del tutto, e tra i due attori non è mai successo niente.

«Abbiamo incanalato tutta la nostra adorazione e amore reciproco in Ross e Rachel», ha confermato Jennifer Aniston.