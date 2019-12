Jennifer Aniston prima di avere il ruolo di Rachel Green in Friends si è dovuta arrangiare con numerosi piccoli lavoretti. Ecco quali

La maggior parte dei camerieri dei ristoranti di Los Angeles o New York (a Midtown o Chelsea) hanno il grande sogno di diventare attori.

Ed era così anche per Jennifer Aniston.

** La famiglia di Jennifer Aniston le diceva che non avrebbe mai avuto successo come attrice **

In un'intervista pubblicata da InStyle, la famosissima Jennifer Aniston ha raccontato di tutti i lavori e lavoretti che ha fatto prima di arrivare a interpretare Rachel Green in Friends e di diventare famosa.

(Continua sotto la foto)

Tra gli altri, ha raccontato di aver lavorato come cameriera in un locale di New York, esattamente come Rachel, in effetti.

«Ero già molto matura all'epoca - ha detto la Aniston durante l'intervista, riferendosi ai suoi anni prima di Friends - Mi ero trasferita lontano da casa. Avevo preso parte a 6 insuccessi televisivi. Ho fatto la cameriera per anni a New York prima di ottenere una parte decente».

«Facevo anche il venditore telefonico, ma non sono mai stata brava. Non ho mai concluso una vendita» ha raccontato l'attrice ridendo.

Oltre ad aver fatto la cameriera e ad aver fallito nel settore vendite, Jennifer Aniston ha anche raccontato di aver avuto un lavoretto come parrucchiera durante gli studi, per 10$ a taglio.

Anche per quello, però, non ha dimostrato gran talento:

«Ho tagliato i capelli di mio padre una volta mentre girava la soap opera Days of Our Lives. Molti anni dopo mi ha raccontato di essere andato dal parrucchiere per farsi sistemare il mio taglio».