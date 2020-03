Meghan Markle avrebbe ordinato a Harry di trovarsi un lavoro per far fronte ai debiti con i Windsor e alle spese per la loro sicurezza ora che ne sono fuori

Meghan Markle e Harry hanno lasciato la loro casa in Canada per trasferirsi a Los Angels, e alcuni pensano l'abbiano fatto per soldi.

Una fonte ha raccontato al National Enquirer che Meghan Markle avrebbe ordinato al marito, il principe Harry, di trovarsi un lavoro.

Secondo la fonte, infatti, i Sussex hanno bisogno di soldi: hanno un debito di più di 7 milioni di euro e Meghan Markle ne sente tutta la pressione.

D'altra parte, la Duchessa ha ripreso la sua carriera da dove l'aveva lasciata, diventando la voce narrante per il nuovo film Disney+ Elephant. (Anche se a quanto dichiarato i proventi sarebbero andati tutti in beneficenza).

Harry e Meghan hanno un grosso debito

È stato spifferato dalla fonte che da quando Meghan e Harry hanno lasciato il loro incarico come membri della famiglia reale, hanno esaurito le loro fonti per ottenere denaro.

Tra tutte le spese e i rimborsi per il Frogmore Cottage, e tutte le nuove ville lussuose in cui vivono, i conti bancari della coppia si starebbero esaurendo rapidamente ed ecco spiegato il bisogno di contanti il prima possibile.

La fonte ha detto:

«Questo debito è un duro colpo per il loro ambizioso piano di diventare miliardari a ruota libera nel mondo.

Meghan è terrorizzata che i suoi sogni di essere una regina di Hollywood restino distrutti da questo incubo finanziario e sta insistendo sul fatto che Harry si dia una mossa e risolva la crisi».

La fonte continua:

«Il grosso problema è che Harry non ha abilità commerciabili, non ha mai avuto un lavoro vero e proprio.

Non ha un titolo universitario né conosce una seconda lingua. Ha solo un addestramento militare.

Harry ha rinunciato alla vita reale per la moglie ribelle americana, ma il suo sacrificio gli sta esplodendo in faccia.

Il loro matrimonio è teso, potrebbero essere a un punto di rottura».

Servono soldi anche per la sicurezza

Come hanno detto fin dall'inizio, il principe Harry e Meghan Markle non vogliono (e non possono) più fare affidamento su fondi pubblici dopo essersi dimessi da reali.

E questo fa sorgere anche domande su chi pagherà per la loro sicurezza.

Dal momento in cui sono entrati negli Stati Uniti e si sono trasferiti a Los Angeles, il presidente Donald Trump ha messo bene in chiaro le cose.

In un tweet ha specificato che:

«Gli Stati Uniti non sborseranno un soldo per la loro sicurezza e protezione. Dovranno pagare loro stessi».

Non si è fatta attendere la risposta di Harry e Meghan.

Il portavoce della coppia ha infatti detto:

«Il Duca e la Duchessa del Sussex non hanno in programma di chiedere al governo degli Stati Uniti risorse economiche per la loro sicurezza. Sono stati presi accordi di sicurezza finanziati privatamente».