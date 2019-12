Secondo le ultime indiscrezioni, Meghan Markle vorrebbe diventare regista e tornare così ad avere una sua identità fuori dalla Famiglia Reale

I pettegolezzi che riguardano il principe Harry e Meghan Markle non si fermano mai, neanche ora che la coppia è in vacanza in America con il figlio Archie.

Ci sono così tanti rumors che è difficile capire cosa sia vero o falso.

E anche se Meghan, in quanto ex attrice, era abituata ai riflettori, una così pesante e costante attenzione mediatica a quanto pare l'ha sfinita.

Tanto che in ottobre Harry e Meghan hanno rilasciato un'intervista per il documentario di ITV in cui hanno rotto il protocollo e si sono lamentati di essere reali, raccontando che cosa comporta davvero far parte della famiglia Windsor.

Ecco perché sembrano particolarmente plausibili i nuovi pettegolezzi che vedono Meghan stufa di essere (solo) una duchessa intenzionata a iniziare una nuova carriera come regista.

Meghan vuole diventare una regista?

Meghan e il principe Harry sono al momento in vacanza, per circa sei settimane, negli Stati Uniti, dove trascorreranno il Natale con con la famiglia di Meghan e gli amici intimi della coppia.

Stare in California sembra che abbia fatto rimpiangere a Meghan di aver lasciato Hollywood per la famiglia reale.

Secondo la rivista OK! Meghan Markle vorrebbe rimettersi al lavoro proprio adesso che è negli Stati Uniti, e iniziare una carriera da regista.

Secondo indiscrezioni riportate sempre da OK!, la duchessa starebbe cercando di organizzare un incontro con registi pluripremiati come Clint Eastwood e Steven Spielberg, e con molte altre personalità di spicco di Hollywood.

OK! avrebbe detto:

«Meghan ha rinunciato alla sua carriera per Harry, ma sembra che adesso stia cercando di tornare a Hollywood come regista, per film e documentari. Un incontro con Clint o Steven potrebbe aiutare a lanciare la sua nuova carriera».

Al momento però, non c'è nulla che indichi che tutto ciò sia vero. Non ci resta che aspettare e vedere.