Harry e Meghan hanno deciso di passare le vacanze di Natale solo con il piccolo Archie e Doria Ragland, mamma di Meghan, in America: ecco perché

Il 2019 non è stato un anno facile per il principe Harry e Meghan Markle.

Tra la crociata di avvocati contro i tabloid britannici su presunte invasioni della loro privacy, l'allontanamento e le faide interne con il resto della famiglia, e l'impatto che i media hanno avuto sul benessere della giovane coppia reale, non sorprende che il Duca e la Duchessa del Sussex vogliano prendersi una pausa dall'Inghilterra.

E così faranno. Meghan e Harry voleranno con il piccolo Archie a Los Angeles per trascorrere il Thanksgiving con Doria, la mamma di Meghan, a fine Novembre, e a quanto pare potrebbero non tornare per Natale.

Harry e Meghan vogliono passare il Natale da soli con Archie

Anziché trascorrere l'imminente stagione festiva nella tenuta di Sandringham della Regina Elisabetta II, il principe Harry e Meghan Markle hanno optato per spendere il loro Natale come famiglia di tre lontano dalla royal family.

«Il Duca e la Duchessa del Sussex non vedono l'ora di passare del tempo da soli come una famiglia dalla fine di questo mese» avrebbe dichiarato Buckingham Palace.

«Dopo aver trascorso gli ultimi due Natali a Sandringham, le loro altezze reali trascorreranno le vacanze di quest'anno come una nuova famiglia, con la madre della Duchessa Doria Ragland.

Questa decisione è in linea con il comportamento precedente di altri membri della famiglia reale e ha il sostegno di Sua Maestà la Regina».

Anche se la dichiarazione non ha espressamente detto dove il Duca e la Duchessa trascorreranno il Natale, si suppone che - insieme al loro figlio di sei mesi, Archie - lo passeranno a casa di Doria Ragland a Los Angeles, visto che saranno già negli Stati Uniti per il giorno del Ringraziamento.