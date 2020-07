Il team legale di Meghan Markle spiega che la royal family le ha negato la possibilità di difendersi dagli attacchi dei tabloid inglesi quando era incinta

Sono emersi nuovi dettagli sulla faida tra Meghan Markle, il principe Harry e il resto della famiglia reale.

Secondo alcuni documenti giudiziari archiviati al tribunale per la battaglia in corso della duchessa del Sussex contro un tabloid britannico, Meghan Markle si è sentita «non protetta» dalla royal family inglese durante la gravidanza con il figlio Archie, momento in cui era stata presa più di mira dai giornali nazionali e internazionali.

**Harry e William rilasciano una nota congiunta: non è colpa di William e Kate se Harry e Megan lasciano**

Secondo le indiscrezioni, questi documenti legali descrivono Meghan come «incinta, non protetta dall'Istituzione e impossibilitata a difendersi».

Per «l'Istituzione» la legge inglese si riferisce, appunto, alla famiglia reale.

**Il libro di Harry e Meghan che non piacerà ai Windsor: ecco quando esce e cosa ne sappiamo finora**

(Continua sotto la foto)

«I diritti di Meghan Markle sono stati violati»

Sembrerebbe che il team legale a supporto di Meghan Markle abbia anche incolpato Kensington Palace per non averle permesso di difendersi dalla stampa, rispondendo invece alle sempre numerose domande dei giornalisti con «nessun commento».

«La ferma posizione di nessun commento è stata presa dal team di pubbliche relazioni di Kensington Palace senza alcuna discussione o approvazione da parte del richiedente (aka Meghan), come è prassi standard per le comunicazioni reali» avrebbe spiegato il portavoce della duchessa nei documenti legali.

Questo avrebbe così privato Meghan Markle di dire la sua e difendersi dai continui attacchi dei tabloid.

**Meghan Markle potrebbe non tornare mai più nel Regno Unito**

I documenti presi in esame fanno parte di una causa in corso di Harry e Meghan contro Associated Papers, editore britannico che pubblica il Mail Online.

**Svelato il piano di Meghan Markle: sposta la società in un paradiso fiscale**

La causa si concentra in particolare sulla violazione della privacy da parte del tabloid in seguito alla pubblicazione di una lettera privata inviata dalla duchessa a suo padre, Thomas Markle, e pubblicata sul The Mail on Sunday nell'ottobre del 2018.

** Meghan Markle scrive una lettera al padre, lui la vende alla stampa: eccola **

Come si legge sui documenti, si tratta di una lettera «privata e confidenziale» che Meghan Markle ha mandato al padre tre mesi dopo il suo matrimonio con il principe Harry.

«I diritti della Duchessa sono stati violati; i confini legali sulla privacy sono stati superati - citano i documenti - Durante tutto questo processo, il modo in cui il Mail Online ha usato tattiche distorte, manipolatorie e disoneste per colpire la Duchessa del Sussex è stato messo in mostra».

**Harry e Meghan vogliono "copiare" gli ex presidenti per guadagnarsi da vivere**