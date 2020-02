La società che gestiva il blog di Meghan Markle è stata spostata dalla Duchessa in uno stato Americano noto per le tassazioni inferiori

Fin dal primo annuncio di separazione dalla Corona, Meghan Markle e il principe Harry hanno dichiarato di voler essere economicamente indipendenti.

Ci si è subito chiesti come i Sussex sarebbero riusciti a coprire tutte le spese, e in molti hanno dato per scontato che Meghan Markle tornerà ad avere una carriera in tv.

Ma i tabloid inglesi hanno scoperto una mossa dell'ex attrice risalente a mesi fa che andrebbe a proteggere gli interessi economici della coppia.

Di che si tratta?

Prima di annunciare la separazione dalla famiglia reale, Meghan Markle avrebbe spostato la sede legale della sua società, la Frim Fram Inc., dalla California al Delaware.

Il fatto è che il Delaware è uno stato dell'America considerato come un paradiso fiscale, in cui le tassazioni sono al minimo.

(Continua sotto la foto)

La Frim Fram Inc. è la società, fondata nel 2011, che gestiva l'ormai defunto blog di Meghan Markle, The Tig.

Secondo i tabloid inglesi il trasferimento è avvenuto nel dicembre del 2019.

Sarebbe stato fatto in tutta fretta per evitare il rischio di sforare nel 2020 e dover così pagare le tasse dell'anno nuovo in California.

Il Telegraph sottolinea che la mossa è stata fatta alla vigilia di Capodanno, cioè mentre Meghan e Harry si stavano prendendo una pausa in Canada, progettando di abbandonare il loro ruolo di "senior" e diventare finanziariamente indipendenti.

**Meghan Markle potrebbe non tornare mai più nel Regno Unito**

Nel Delaware le aziende non sono tenute a rivelare i nomi dei loro proprietari: viene assunto un avvocato o un agente per firmare, il che consente alle identità dei proprietari di rimanere segrete - un altro motivo che avrebbe potuto influenzare la scelta di Meghan di spostare la società.